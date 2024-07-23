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Госдума приняла закон, позволяющий МВД выдворять иностранцев - РИА Новости, 23.07.2024
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15:18 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/gosduma-1961489327.html
Госдума приняла закон, позволяющий МВД выдворять иностранцев
Госдума приняла закон, позволяющий МВД выдворять иностранцев - РИА Новости, 23.07.2024
Госдума приняла закон, позволяющий МВД выдворять иностранцев
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, наделяющий органы внутренних дел правом принимать решение об... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:18
2024-07-23T15:18
россия
госдума рф
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, наделяющий органы внутренних дел правом принимать решение об административном выдворении иностранцев за пределы России. Законопроект был внесен в Госдуму в апреле, авторами выступила группа депутатов всех думских фракций. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что документом предлагается наделить органы внутренних дел полномочиями по принятию решений об административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. Также, согласно законопроекту, иностранцы, выдворяемые из РФ, смогут быть помещены в спецучреждение на срок не более 48 часов на основании решения руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или его заместителя, либо руководителя территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или его заместителя, либо руководителя федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности или его заместителя, либо руководителя пограничного органа или его заместителя. Подчеркивается, что законопроект направлен на унификацию механизмов депортации и административного выдворения иностранных граждан и сосредоточение полномочий по их высылке у органов внутренних дел. По мнению авторов, данная новация обеспечит сокращение временных и финансовых затрат, связанных с доставлением иностранных граждан в суды, и позволит оперативно удалять с территории Российской Федерации иностранных граждан, нарушивших российское законодательство.
https://ria.ru/20240723/zakonotvorchestvo-1961486969.html
https://ria.ru/20240709/slutskij-1958627621.html
https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html
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россия, госдума рф, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Госдума РФ, Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Госдума приняла закон, позволяющий МВД выдворять иностранцев

Госдума приняла закон о праве органов внутренних дел выдворять иностранцев

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, наделяющий органы внутренних дел правом принимать решение об административном выдворении иностранцев за пределы России.
Законопроект был внесен в Госдуму в апреле, авторами выступила группа депутатов всех думских фракций.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Госдума приняла закон о миграционном режиме высылки иностранцев
Вчера, 15:11
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что документом предлагается наделить органы внутренних дел полномочиями по принятию решений об административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства.
Также, согласно законопроекту, иностранцы, выдворяемые из РФ, смогут быть помещены в спецучреждение на срок не более 48 часов на основании решения руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или его заместителя, либо руководителя территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или его заместителя, либо руководителя федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности или его заместителя, либо руководителя пограничного органа или его заместителя.
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Подчеркивается, что законопроект направлен на унификацию механизмов депортации и административного выдворения иностранных граждан и сосредоточение полномочий по их высылке у органов внутренних дел.
По мнению авторов, данная новация обеспечит сокращение временных и финансовых затрат, связанных с доставлением иностранных граждан в суды, и позволит оперативно удалять с территории Российской Федерации иностранных граждан, нарушивших российское законодательство.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
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Вчера, 08:00
 
РоссияГосдума РФОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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