https://ria.ru/20240723/gosduma-1961489327.html

Госдума приняла закон, позволяющий МВД выдворять иностранцев

Госдума приняла закон, позволяющий МВД выдворять иностранцев - РИА Новости, 23.07.2024

Госдума приняла закон, позволяющий МВД выдворять иностранцев

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, наделяющий органы внутренних дел правом принимать решение об... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T15:18

2024-07-23T15:18

2024-07-23T15:18

россия

госдума рф

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, наделяющий органы внутренних дел правом принимать решение об административном выдворении иностранцев за пределы России. Законопроект был внесен в Госдуму в апреле, авторами выступила группа депутатов всех думских фракций. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что документом предлагается наделить органы внутренних дел полномочиями по принятию решений об административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. Также, согласно законопроекту, иностранцы, выдворяемые из РФ, смогут быть помещены в спецучреждение на срок не более 48 часов на основании решения руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или его заместителя, либо руководителя территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или его заместителя, либо руководителя федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности или его заместителя, либо руководителя пограничного органа или его заместителя. Подчеркивается, что законопроект направлен на унификацию механизмов депортации и административного выдворения иностранных граждан и сосредоточение полномочий по их высылке у органов внутренних дел. По мнению авторов, данная новация обеспечит сокращение временных и финансовых затрат, связанных с доставлением иностранных граждан в суды, и позволит оперативно удалять с территории Российской Федерации иностранных граждан, нарушивших российское законодательство.

https://ria.ru/20240723/zakonotvorchestvo-1961486969.html

https://ria.ru/20240709/slutskij-1958627621.html

https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html

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россия, госдума рф, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)