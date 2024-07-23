https://ria.ru/20240723/gosduma-1961355960.html

Депутат попросила разрешить многодетным бесплатно ездить по платным трассам

Депутат попросила разрешить многодетным бесплатно ездить по платным трассам - РИА Новости, 23.07.2024

Депутат попросила разрешить многодетным бесплатно ездить по платным трассам

Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина с просьбой рассмотреть возможность... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T03:12

2024-07-23T03:12

2024-07-23T03:12

россия

михаил мишустин

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/27/1549692712_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_042a142fe5ba2137e501bb16251ff031.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина с просьбой рассмотреть возможность многодетным семьям ездить бесплатно по платным дорогам, запрос есть в распоряжении РИА Новости. "Комитет просит Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть вопрос об установлении для многодетных семей права проезда без взимания платы по платным автомобильным дорогам и участкам автомобильных дорог", - сказано в обращении. Кроме того, в запросе выражается просьба рассмотреть вопрос об отмене для многодетных семей обязанности уплаты туристического налога, который с 2025 года нужно будет уплачивать во всех регионах РФ в виде определенного местными органами власти процента за стоимость проживания. "Текущий, 2024 год, объявленный Президентом РФ Годом семьи, фактически, стартовал с издания Главой государства Указа "О мерах социальной поддержки многодетных семей", которым установлен бессрочный статус многодетных семей, введены гарантии таким семьям. При этом в Комитет ГД по защите семьи <…> поступают обращения многодетных родителей, в которых содержатся просьбы о расширения перечня федеральных мер социальной поддержки семей, имеющих трех и более детей", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20240717/kabmin-1960157246.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, михаил мишустин, госдума рф, общество