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Депутат попросила разрешить многодетным бесплатно ездить по платным трассам
Депутат попросила разрешить многодетным бесплатно ездить по платным трассам - РИА Новости, 23.07.2024
Депутат попросила разрешить многодетным бесплатно ездить по платным трассам
Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина с просьбой рассмотреть возможность... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T03:12
2024-07-23T03:12
2024-07-23T03:12
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михаил мишустин
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина с просьбой рассмотреть возможность многодетным семьям ездить бесплатно по платным дорогам, запрос есть в распоряжении РИА Новости. "Комитет просит Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть вопрос об установлении для многодетных семей права проезда без взимания платы по платным автомобильным дорогам и участкам автомобильных дорог", - сказано в обращении. Кроме того, в запросе выражается просьба рассмотреть вопрос об отмене для многодетных семей обязанности уплаты туристического налога, который с 2025 года нужно будет уплачивать во всех регионах РФ в виде определенного местными органами власти процента за стоимость проживания. "Текущий, 2024 год, объявленный Президентом РФ Годом семьи, фактически, стартовал с издания Главой государства Указа "О мерах социальной поддержки многодетных семей", которым установлен бессрочный статус многодетных семей, введены гарантии таким семьям. При этом в Комитет ГД по защите семьи <…> поступают обращения многодетных родителей, в которых содержатся просьбы о расширения перечня федеральных мер социальной поддержки семей, имеющих трех и более детей", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20240717/kabmin-1960157246.html
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россия, михаил мишустин, госдума рф, общество
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Общество
Депутат попросила разрешить многодетным бесплатно ездить по платным трассам
В ГД призвали рассмотреть бесплатный проезд по платным трассам для многодетных