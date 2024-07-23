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Депутат попросила разрешить многодетным бесплатно ездить по платным трассам - РИА Новости, 23.07.2024
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03:12 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/gosduma-1961355960.html
Депутат попросила разрешить многодетным бесплатно ездить по платным трассам
Депутат попросила разрешить многодетным бесплатно ездить по платным трассам - РИА Новости, 23.07.2024
Депутат попросила разрешить многодетным бесплатно ездить по платным трассам
Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина с просьбой рассмотреть возможность... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T03:12
2024-07-23T03:12
россия
михаил мишустин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина с просьбой рассмотреть возможность многодетным семьям ездить бесплатно по платным дорогам, запрос есть в распоряжении РИА Новости. "Комитет просит Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть вопрос об установлении для многодетных семей права проезда без взимания платы по платным автомобильным дорогам и участкам автомобильных дорог", - сказано в обращении. Кроме того, в запросе выражается просьба рассмотреть вопрос об отмене для многодетных семей обязанности уплаты туристического налога, который с 2025 года нужно будет уплачивать во всех регионах РФ в виде определенного местными органами власти процента за стоимость проживания. "Текущий, 2024 год, объявленный Президентом РФ Годом семьи, фактически, стартовал с издания Главой государства Указа "О мерах социальной поддержки многодетных семей", которым установлен бессрочный статус многодетных семей, введены гарантии таким семьям. При этом в Комитет ГД по защите семьи &lt;…&gt; поступают обращения многодетных родителей, в которых содержатся просьбы о расширения перечня федеральных мер социальной поддержки семей, имеющих трех и более детей", - отмечается в документе.
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россия, михаил мишустин, госдума рф, общество
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Общество
Депутат попросила разрешить многодетным бесплатно ездить по платным трассам

В ГД призвали рассмотреть бесплатный проезд по платным трассам для многодетных

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина с просьбой рассмотреть возможность многодетным семьям ездить бесплатно по платным дорогам, запрос есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Комитет просит Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть вопрос об установлении для многодетных семей права проезда без взимания платы по платным автомобильным дорогам и участкам автомобильных дорог", - сказано в обращении.
Кроме того, в запросе выражается просьба рассмотреть вопрос об отмене для многодетных семей обязанности уплаты туристического налога, который с 2025 года нужно будет уплачивать во всех регионах РФ в виде определенного местными органами власти процента за стоимость проживания.
"Текущий, 2024 год, объявленный Президентом РФ Годом семьи, фактически, стартовал с издания Главой государства Указа "О мерах социальной поддержки многодетных семей", которым установлен бессрочный статус многодетных семей, введены гарантии таким семьям. При этом в Комитет ГД по защите семьи <…> поступают обращения многодетных родителей, в которых содержатся просьбы о расширения перечня федеральных мер социальной поддержки семей, имеющих трех и более детей", - отмечается в документе.
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РоссияМихаил МишустинГосдума РФОбщество
 
 
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