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Госдеп работает над приостановкой политического взаимодействия с Грузией
Госдеп работает над приостановкой политического взаимодействия с Грузией - РИА Новости, 23.07.2024
Госдеп работает над приостановкой политического взаимодействия с Грузией
Госдеп работает над приостановкой политического взаимодействия с Грузией в связи с принятым в стране законом об иноагентах, заявил заместитель помощника... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T21:57
2024-07-23T21:57
2024-07-23T21:57
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Госдеп работает над приостановкой политического взаимодействия с Грузией в связи с принятым в стране законом об иноагентах, заявил заместитель помощника госсекретаря Джош Хак. "Мы работаем с коллегами из других ведомств над дополнительными шагами, включая потенциальное перенаправление или приостановку программ помощи и отмену политического взаимодействия", - говорится в письменных показаниях Хака перед комитетом палаты представителей.
https://ria.ru/20240711/gruziya-1958959820.html
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в мире, грузия, государственный департамент сша
В мире, Грузия, Государственный департамент США
Госдеп работает над приостановкой политического взаимодействия с Грузией
Заявление: Госдеп работает над приостановкой политического содействия с Грузией