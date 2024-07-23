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Госдеп работает над приостановкой политического взаимодействия с Грузией - РИА Новости, 23.07.2024
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21:57 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/gosdep-1961582920.html
Госдеп работает над приостановкой политического взаимодействия с Грузией
Госдеп работает над приостановкой политического взаимодействия с Грузией - РИА Новости, 23.07.2024
Госдеп работает над приостановкой политического взаимодействия с Грузией
Госдеп работает над приостановкой политического взаимодействия с Грузией в связи с принятым в стране законом об иноагентах, заявил заместитель помощника... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T21:57
2024-07-23T21:57
в мире
грузия
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Госдеп работает над приостановкой политического взаимодействия с Грузией в связи с принятым в стране законом об иноагентах, заявил заместитель помощника госсекретаря Джош Хак. "Мы работаем с коллегами из других ведомств над дополнительными шагами, включая потенциальное перенаправление или приостановку программ помощи и отмену политического взаимодействия", - говорится в письменных показаниях Хака перед комитетом палаты представителей.
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в мире, грузия, государственный департамент сша
В мире, Грузия, Государственный департамент США
Госдеп работает над приостановкой политического взаимодействия с Грузией

Заявление: Госдеп работает над приостановкой политического содействия с Грузией

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Госдеп работает над приостановкой политического взаимодействия с Грузией в связи с принятым в стране законом об иноагентах, заявил заместитель помощника госсекретаря Джош Хак.
«
"Мы работаем с коллегами из других ведомств над дополнительными шагами, включая потенциальное перенаправление или приостановку программ помощи и отмену политического взаимодействия", - говорится в письменных показаниях Хака перед комитетом палаты представителей.
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В миреГрузияГосударственный департамент США
 
 
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