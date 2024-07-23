https://ria.ru/20240723/gosdep-1961582920.html

Госдеп работает над приостановкой политического взаимодействия с Грузией

Госдеп работает над приостановкой политического взаимодействия с Грузией - РИА Новости, 23.07.2024

Госдеп работает над приостановкой политического взаимодействия с Грузией

Госдеп работает над приостановкой политического взаимодействия с Грузией в связи с принятым в стране законом об иноагентах, заявил заместитель помощника... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T21:57

2024-07-23T21:57

2024-07-23T21:57

в мире

грузия

государственный департамент сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888160_0:172:1280:892_1920x0_80_0_0_9f247a012d076de5e92e06466939b48f.jpg

ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Госдеп работает над приостановкой политического взаимодействия с Грузией в связи с принятым в стране законом об иноагентах, заявил заместитель помощника госсекретаря Джош Хак. "Мы работаем с коллегами из других ведомств над дополнительными шагами, включая потенциальное перенаправление или приостановку программ помощи и отмену политического взаимодействия", - говорится в письменных показаниях Хака перед комитетом палаты представителей.

https://ria.ru/20240711/gruziya-1958959820.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, государственный департамент сша