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Новый глава генштаба Британии призвал готовиться к войне через три года - РИА Новости, 23.07.2024
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22:06 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/glava-1961584237.html
Новый глава генштаба Британии призвал готовиться к войне через три года
Новый глава генштаба Британии призвал готовиться к войне через три года - РИА Новости, 23.07.2024
Новый глава генштаба Британии призвал готовиться к войне через три года
Новый глава британского генштаба Роли Уокер заявил, что Соединенному королевству и его союзникам нужно готовиться к войне или к сдерживанию уже через три года,... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T22:06
2024-07-23T22:06
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Новый глава британского генштаба Роли Уокер заявил, что Соединенному королевству и его союзникам нужно готовиться к войне или к сдерживанию уже через три года, сообщает телеканал Sky News. "Британской армии нужно быть готовой к войне через три года… существует "острая необходимость" британской армии возобновить свои способности сдерживать будущие войны надежной боевой мощью", - цитирует Уокера телеканал. При этом Уокер подчеркнул, что мир "не находится на неизбежном пути войны", однако это не умаляет необходимости восстановить жесткую силу Великобритании, чтобы гарантировать сдерживание. По его мнению, опасность якобы может исходить от России, Китая, Ирана и КНДР, в том числе на фоне обсуждений на Западе якобы возможного вторжения Китая на Тайвань и предполагаемого желания Ирана создать ядерное оружие. "К 2027-2028 годам эта конвергенция может достичь своего рода взаимной сингулярности, и, думаю, ваша возможность справляться с ними изолированно… значительно снизится", - сказал Уокер, говоря о необходимости подготовки британской армии. Газета Guardian отмечала, что такие заявления Уокер делает на фоне проблем с численностью войск: современная британская армия - самая маленькая за последние три века. Кроме того, Киеву страна пожертвовала свои танки, ракеты, артиллерию и значительные запасы снарядов. Ранее Уокер пообещал "удвоить смертоносность" армии Соединенного Королевства в ближайшие три года, сосредоточившись на развитии беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте НАТО и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность альянса у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240723/nato-1961517463.html
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россия, китай, иран, нато
Россия, Китай, Иран, НАТО
Новый глава генштаба Британии призвал готовиться к войне через три года

Глава генштаба Британии: королевству и союзникам нужно готовиться к войне

© AP Photo / Sergei GritsПушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Новый глава британского генштаба Роли Уокер заявил, что Соединенному королевству и его союзникам нужно готовиться к войне или к сдерживанию уже через три года, сообщает телеканал Sky News.
«
"Британской армии нужно быть готовой к войне через три года… существует "острая необходимость" британской армии возобновить свои способности сдерживать будущие войны надежной боевой мощью", - цитирует Уокера телеканал.
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При этом Уокер подчеркнул, что мир "не находится на неизбежном пути войны", однако это не умаляет необходимости восстановить жесткую силу Великобритании, чтобы гарантировать сдерживание. По его мнению, опасность якобы может исходить от России, Китая, Ирана и КНДР, в том числе на фоне обсуждений на Западе якобы возможного вторжения Китая на Тайвань и предполагаемого желания Ирана создать ядерное оружие.
«
"К 2027-2028 годам эта конвергенция может достичь своего рода взаимной сингулярности, и, думаю, ваша возможность справляться с ними изолированно… значительно снизится", - сказал Уокер, говоря о необходимости подготовки британской армии.
Газета Guardian отмечала, что такие заявления Уокер делает на фоне проблем с численностью войск: современная британская армия - самая маленькая за последние три века. Кроме того, Киеву страна пожертвовала свои танки, ракеты, артиллерию и значительные запасы снарядов.
Ранее Уокер пообещал "удвоить смертоносность" армии Соединенного Королевства в ближайшие три года, сосредоточившись на развитии беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте НАТО и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность альянса у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
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