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Мэр Воркуты вернулся с военной службы в зоне спецоперации
Мэр Воркуты вернулся с военной службы в зоне спецоперации - РИА Новости, 23.07.2024
Мэр Воркуты вернулся с военной службы в зоне спецоперации
Руководитель администрации города Воркута (республика Коми) Ярослав Шапошников, который в мае 2023 года отправился служить по контракту в зону специальной... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:45
2024-07-23T14:45
2024-07-23T14:45
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Руководитель администрации города Воркута (республика Коми) Ярослав Шапошников, который в мае 2023 года отправился служить по контракту в зону специальной военной операции, сообщил в своем Telegram-канале об окончании службы. "Дорогие друзья! Я вернулся в Воркуту, отдав долг родине. На некоторое время я уеду в отпуск - хочу повидаться с родителями и просто выспаться. Впереди много работы, спасибо всем за поддержку в течение этого года", – написал он.Шапошников в конце марта 2023 года на митинге заявил, что пойдет служить по контракту в зону спецоперации. Позднее в мае он рассказал, что отправится служить в составе многочисленной команды коллег из республики Коми.
https://ria.ru/20240403/bezopasnost-1937485221.html
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общество, воркута
Мэр Воркуты вернулся с военной службы в зоне спецоперации
Глава администрации Воркуты Шапошников завершил службу в зоне спецоперации