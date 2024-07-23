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Мэр Воркуты вернулся с военной службы в зоне спецоперации - РИА Новости, 23.07.2024
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14:45 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/glava-1961471466.html
Мэр Воркуты вернулся с военной службы в зоне спецоперации
Мэр Воркуты вернулся с военной службы в зоне спецоперации - РИА Новости, 23.07.2024
Мэр Воркуты вернулся с военной службы в зоне спецоперации
Руководитель администрации города Воркута (республика Коми) Ярослав Шапошников, который в мае 2023 года отправился служить по контракту в зону специальной... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:45
2024-07-23T14:45
общество
воркута
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Руководитель администрации города Воркута (республика Коми) Ярослав Шапошников, который в мае 2023 года отправился служить по контракту в зону специальной военной операции, сообщил в своем Telegram-канале об окончании службы. &quot;Дорогие друзья! Я вернулся в Воркуту, отдав долг родине. На некоторое время я уеду в отпуск - хочу повидаться с родителями и просто выспаться. Впереди много работы, спасибо всем за поддержку в течение этого года&quot;, – написал он.Шапошников в конце марта 2023 года на митинге заявил, что пойдет служить по контракту в зону спецоперации. Позднее в мае он рассказал, что отправится служить в составе многочисленной команды коллег из республики Коми.
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общество, воркута
Общество, Воркута
Мэр Воркуты вернулся с военной службы в зоне спецоперации

Глава администрации Воркуты Шапошников завершил службу в зоне спецоперации

© Фото пресс-службы администрации города ВоркутаГлава города Воркута Ярослав Шапошников
Глава города Воркута Ярослав Шапошников - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото пресс-службы администрации города Воркута
Глава города Воркута Ярослав Шапошников. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Руководитель администрации города Воркута (республика Коми) Ярослав Шапошников, который в мае 2023 года отправился служить по контракту в зону специальной военной операции, сообщил в своем Telegram-канале об окончании службы.
«

"Дорогие друзья! Я вернулся в Воркуту, отдав долг родине. На некоторое время я уеду в отпуск - хочу повидаться с родителями и просто выспаться. Впереди много работы, спасибо всем за поддержку в течение этого года", – написал он.

Шапошников в конце марта 2023 года на митинге заявил, что пойдет служить по контракту в зону спецоперации. Позднее в мае он рассказал, что отправится служить в составе многочисленной команды коллег из республики Коми.
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