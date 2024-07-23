https://ria.ru/20240723/general-1961438983.html

"Просто недоразумение". В Польше резко высказались об Украине

"Просто недоразумение". В Польше резко высказались об Украине - РИА Новости, 23.07.2024

"Просто недоразумение". В Польше резко высказались об Украине

Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши Леон Коморницкий в... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T13:07

2024-07-23T13:07

2024-07-23T13:07

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши Леон Коморницкий в интервью WNP."Это полная ерунда, сказка про белого бычка, дезинформация и духоподъемная пропаганда. Разговоры о том, что Украина выиграет в этом конфликте — это просто недоразумение", — сказал военный.Коморницкий также предупредил, что Польша не сможет противостоять российским силам в случае возможного конфликта, сомневаясь, что НАТО придет на помощь своим союзникам.Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену санкций против Москвы. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.Москва не раз заявляла, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого на Западе, а на Украине защищает свои интересы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСми >>

https://ria.ru/20240723/general-1961425358.html

https://ria.ru/20240723/ukraina-1961383530.html

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в мире, украина, россия, польша, владимир путин, нато, политика