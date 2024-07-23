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"Просто недоразумение". В Польше резко высказались об Украине - РИА Новости, 23.07.2024
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13:07 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/general-1961438983.html
"Просто недоразумение". В Польше резко высказались об Украине
"Просто недоразумение". В Польше резко высказались об Украине - РИА Новости, 23.07.2024
"Просто недоразумение". В Польше резко высказались об Украине
Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши Леон Коморницкий в... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T13:07
2024-07-23T13:07
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши Леон Коморницкий в интервью WNP."Это полная ерунда, сказка про белого бычка, дезинформация и духоподъемная пропаганда. Разговоры о том, что Украина выиграет в этом конфликте — это просто недоразумение", — сказал военный.Коморницкий также предупредил, что Польша не сможет противостоять российским силам в случае возможного конфликта, сомневаясь, что НАТО придет на помощь своим союзникам.Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену санкций против Москвы. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.Москва не раз заявляла, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого на Западе, а на Украине защищает свои интересы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСми &gt;&gt;
https://ria.ru/20240723/general-1961425358.html
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в мире, украина, россия, польша, владимир путин, нато, политика
В мире, Украина, Россия, Польша, Владимир Путин, НАТО, Политика
"Просто недоразумение". В Польше резко высказались об Украине

Польский генерал Коморницкий назвал разговоры о победе Украины недоразумением

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинские военнослужащие во время учений
Украинские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Украинские военнослужащие во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши Леон Коморницкий в интервью WNP.
«
"Это полная ерунда, сказка про белого бычка, дезинформация и духоподъемная пропаганда. Разговоры о том, что Украина выиграет в этом конфликте — это просто недоразумение", — сказал военный.
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Вчера, 12:27
Коморницкий также предупредил, что Польша не сможет противостоять российским силам в случае возможного конфликта, сомневаясь, что НАТО придет на помощь своим союзникам.
Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену санкций против Москвы. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
Москва не раз заявляла, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого на Западе, а на Украине защищает свои интересы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСми >>
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