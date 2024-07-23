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Генерал ВСУ раскрыл, что произошло с украинскими силами под Харьковом

Генерал ВСУ раскрыл, что произошло с украинскими силами под Харьковом - РИА Новости, 23.07.2024

Генерал ВСУ раскрыл, что произошло с украинскими силами под Харьковом

Батальонам ВСУ на Харьковском направлении не хватало людей, а командование отказывалось отправлять подкрепление, сообщил украинский генерал-лейтенант Артур... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T12:27

2024-07-23T12:27

2024-07-23T12:27

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Батальонам ВСУ на Харьковском направлении не хватало людей, а командование отказывалось отправлять подкрепление, сообщил украинский генерал-лейтенант Артур Горбенко в интервью "Украинская правда"."Не хочу называть фамилии и должности, но мы постоянно посылали заявки на пополнение людей, вооружения, боеприпасов. При этом мы указывали, что принимаемые решения нереально было выполнить имеющимся комплектом сил и средств", — рассказал военный.По его словам, на этом направлении находились четыре украинских батальона, и лишь один располагал укомплектованностью в 70 процентов личного состава: остальные три были укомплектованы лишь наполовину. Кроме того, солдаты ВСУ в этом районе были легко вооружены, а из самого мощного оружия был только миномет, подчеркнул Горбенко.Накануне в Минобороны России сообщили, что расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Север" нанесли удар по резервам ВСУ в Харьковской области.

https://ria.ru/20240723/ukraina-1961383530.html

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в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, политика