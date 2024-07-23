https://ria.ru/20240723/gaza-1961431461.html
"Врачи без границ" заявили о переполненности больницы Насер в Газе
"Врачи без границ" заявили о переполненности больницы Насер в Газе - РИА Новости, 23.07.2024
"Врачи без границ" заявили о переполненности больницы Насер в Газе
Организация "Врачи без границ" в социальной сети Х сообщила, что больница Насер переполнена и испытывает нехватку запасов крови на фоне большого количества... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T12:43
2024-07-23T12:43
2024-07-23T12:43
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Организация "Врачи без границ" в социальной сети Х сообщила, что больница Насер переполнена и испытывает нехватку запасов крови на фоне большого количества поступивших пациентов после атаки армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на объекты палестинского движения ХАМАС в Хан-Юнисе на юге сектора Газа в понедельник. Ранее министерство здравоохранения сектора Газа сообщало, что в медкомплекс Насер поступили 70 погибших и более 200 пострадавших в результате израильских обстрелов провинции Хан-Юнис. "Больница (Насер - ред.) находится в состоянии огромной нагрузки... Все койки заняты, и пациенты часто вынуждены делить койки. Наши команды сообщают, что больница призывает людей сдавать кровь, поскольку запасы крови заканчиваются", - написала организация в социальной сети . По данным организации, ситуация в больнице Насер "катастрофическая", больница переполнена и испытывает нехватку запасов и ресурсов, а поток пациентов не прекращается. Ранее ЦАХАЛ призвала местных жителей покинуть восточные районы Хан-Юниса в секторе Газа на фоне подготовки к операции против палестинского движения ХАМАС. Позднее ЦАХАЛ сообщила о начале "комбинированной" операции по уничтожению наземных и подземных объектов палестинского движения ХАМАС в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 89,8 тысячи человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240723/netanjahu-1961369424.html
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в мире, израиль, хамас, врачи без границ, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Врачи без границ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Врачи без границ" заявили о переполненности больницы Насер в Газе
"Врачи без границ": больница Насер переполнена после атаки Израиля в Хан-Юнисе
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Организация "Врачи без границ" в социальной сети Х
сообщила, что больница Насер переполнена и испытывает нехватку запасов крови на фоне большого количества поступивших пациентов после атаки армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на объекты палестинского движения ХАМАС в Хан-Юнисе на юге сектора Газа в понедельник.
Ранее министерство здравоохранения сектора Газа сообщало, что в медкомплекс Насер поступили 70 погибших и более 200 пострадавших в результате израильских обстрелов провинции Хан-Юнис.
«
"Больница (Насер - ред.) находится в состоянии огромной нагрузки... Все койки заняты, и пациенты часто вынуждены делить койки. Наши команды сообщают, что больница призывает людей сдавать кровь, поскольку запасы крови заканчиваются", - написала организация в социальной сети .
По данным организации, ситуация в больнице Насер "катастрофическая", больница переполнена и испытывает нехватку запасов и ресурсов, а поток пациентов не прекращается.
Ранее ЦАХАЛ призвала местных жителей покинуть восточные районы Хан-Юниса в секторе Газа на фоне подготовки к операции против палестинского движения ХАМАС. Позднее ЦАХАЛ сообщила о начале "комбинированной" операции по уничтожению наземных и подземных объектов палестинского движения ХАМАС в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 89,8 тысячи человек.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.