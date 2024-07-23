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Фрагменты окровавленной рубашки помогли найти убийцу Талькова - РИА Новости, 24.07.2024
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Культура
 
12:53 23.07.2024 (обновлено: 01:38 24.07.2024)
https://ria.ru/20240723/fragmenty-1961434478.html
Фрагменты окровавленной рубашки помогли найти убийцу Талькова
Фрагменты окровавленной рубашки помогли найти убийцу Талькова - РИА Новости, 24.07.2024
Фрагменты окровавленной рубашки помогли найти убийцу Талькова
Фрагменты окровавленной рубашки концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана помогли установить его виновность в убийстве исполнителя в... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-23T12:53
2024-07-24T01:38
культура
происшествия
справки
санкт-петербург
россия
рсфср
игорь тальков
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Фрагменты окровавленной рубашки концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана помогли установить его виновность в убийстве исполнителя в Петербурге осенью 1991 года, сообщил городской главк СК РФ. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга во вторник провел предварительное судебное заседание по уголовному делу об убийстве Талькова, обвиняемым по которому проходит Шляфман. "Ведомство выполнило большое количество следственной работы. Его сотрудники допросили более 50 свидетелей по всей России, в числе которых были эстрадные артисты, персонал "Юбилейного" и сотрудники милиции, которые были на месте происшествия. Также проведены допросы специалистов, проводивших экспертизы по этому делу с 1991 по 1992 год. У одного из них оказались вырезы с рубашки Шляфмана, запачканные кровью, и они помогли выявить виновного в убийстве", – говорится в сообщении. Шляфман обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 15 – пунктом "д" статьи 102 (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей) УК РСФСР, а также пунктом "д" статьи 102 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей) УК РСФСР. Следствием установлено, что в октябре 1991 года в ходе возникшего за кулисами дворца спорта "Юбилейный" конфликта обвиняемого с представителем одного из артистов – Игорем Малаховым Шляфман при попытке застрелить Малахова смертельно ранил Талькова. Шляфман в 1992 году скрылся в Израиле, он заочно привлечен в качестве обвиняемого, в январе 2022 года Петроградским районным судом Санкт-Петербурга ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого. Следственным органом также приняты исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Шляфмана. Однако реальная возможность его участия в уголовном процессе отсутствует. Генпрокуратура информировала, что эти обстоятельства являются исключительным случаем, позволяющим проведение судебного разбирательства в отсутствие обвиняемого.
https://ria.ru/20211006/talkov-1753178503.html
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происшествия, справки, санкт-петербург, россия, рсфср, игорь тальков, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф
Культура, Происшествия, Справки, Санкт-Петербург, Россия, РСФСР, Игорь Тальков, Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ
Фрагменты окровавленной рубашки помогли найти убийцу Талькова

СК: виновного в убийстве Талькова установили благодаря следам крови на рубашке

© РИА Новости / Н. СиницынаИгорь Тальков
Игорь Тальков - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Н. Синицына
Игорь Тальков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Фрагменты окровавленной рубашки концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана помогли установить его виновность в убийстве исполнителя в Петербурге осенью 1991 года, сообщил городской главк СК РФ.
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга во вторник провел предварительное судебное заседание по уголовному делу об убийстве Талькова, обвиняемым по которому проходит Шляфман.
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"Ведомство выполнило большое количество следственной работы. Его сотрудники допросили более 50 свидетелей по всей России, в числе которых были эстрадные артисты, персонал "Юбилейного" и сотрудники милиции, которые были на месте происшествия. Также проведены допросы специалистов, проводивших экспертизы по этому делу с 1991 по 1992 год. У одного из них оказались вырезы с рубашки Шляфмана, запачканные кровью, и они помогли выявить виновного в убийстве", – говорится в сообщении.
Шляфман обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 15 – пунктом "д" статьи 102 (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей) УК РСФСР, а также пунктом "д" статьи 102 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей) УК РСФСР.
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Следствием установлено, что в октябре 1991 года в ходе возникшего за кулисами дворца спорта "Юбилейный" конфликта обвиняемого с представителем одного из артистов – Игорем Малаховым Шляфман при попытке застрелить Малахова смертельно ранил Талькова.
Шляфман в 1992 году скрылся в Израиле, он заочно привлечен в качестве обвиняемого, в январе 2022 года Петроградским районным судом Санкт-Петербурга ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого. Следственным органом также приняты исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Шляфмана. Однако реальная возможность его участия в уголовном процессе отсутствует. Генпрокуратура информировала, что эти обстоятельства являются исключительным случаем, позволяющим проведение судебного разбирательства в отсутствие обвиняемого.
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КультураПроисшествияСправкиСанкт-ПетербургРоссияРСФСРИгорь ТальковСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФ
 
 
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