https://ria.ru/20240723/figurant-1961406314.html

Подозреваемый в избиении полицейского в Кореновске заявил о раскаянии

Подозреваемый в избиении полицейского в Кореновске заявил о раскаянии - РИА Новости, 23.07.2024

Подозреваемый в избиении полицейского в Кореновске заявил о раскаянии

Фигурант уголовного дела, возбужденного из-за нападения в Кореновске на полицейского после резонансного конфликта между местными жителями, признал вину и... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T11:20

2024-07-23T11:20

2024-07-23T11:24

происшествия

кореновск

россия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 23 июл – РИА Новости. Фигурант уголовного дела, возбужденного из-за нападения в Кореновске на полицейского после резонансного конфликта между местными жителями, признал вину и раскаялся в содеянном на видео от управления СК РФ по Краснодарскому краю. Как ранее рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в воскресенье вечером в Кореновске граждане РФ курдского происхождения стояли у машины и слушали громкую музыку, им сделал замечание мужчина и в ответ был избит одним из оппонентов. Он вызвал полицию, и агрессор при задержании ударил правоохранителя в голову рукой и ногой. По данным краевого ГУМВД, драка произошла возле школы, задержанный был арестован на 5 суток за мелкое хулиганство. В отношении 20-летнего молодого человека также возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейского. "Вину признаю, в содеянном раскаиваюсь", - сказал фигурант на видео в телеграм-канале СУСК. Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать о его аресте. По предварительной версии следствия, в воскресенье вечером между жителями Кореновского района на улице Красной в Кореновске произошёл конфликт. На место прибыли полицейские. В ответ на требование правоохранителя о прекращении противоправных действий фигурант применил в отношении него физическую силу. Источник агентства рассказывал, что в понедельник вечером на фоне произошедшего около 60 человек вышли на акцию в Кореновске после избиения местного жителя, а в интернете появилось видео, как толпа молодых людей прошлась по улицам города с криками "Русские, вперед" и "Один за всех, и все за одного".

https://ria.ru/20240723/shestvie-1961353876.html

https://ria.ru/20231216/napadenie-1916237020.html

кореновск

россия

краснодарский край

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происшествия, кореновск, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)