https://ria.ru/20240723/figurant-1961406314.html
Подозреваемый в избиении полицейского в Кореновске заявил о раскаянии
Подозреваемый в избиении полицейского в Кореновске заявил о раскаянии - РИА Новости, 23.07.2024
Подозреваемый в избиении полицейского в Кореновске заявил о раскаянии
Фигурант уголовного дела, возбужденного из-за нападения в Кореновске на полицейского после резонансного конфликта между местными жителями, признал вину и... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T11:20
2024-07-23T11:20
2024-07-23T11:24
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КРАСНОДАР, 23 июл – РИА Новости. Фигурант уголовного дела, возбужденного из-за нападения в Кореновске на полицейского после резонансного конфликта между местными жителями, признал вину и раскаялся в содеянном на видео от управления СК РФ по Краснодарскому краю. Как ранее рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в воскресенье вечером в Кореновске граждане РФ курдского происхождения стояли у машины и слушали громкую музыку, им сделал замечание мужчина и в ответ был избит одним из оппонентов. Он вызвал полицию, и агрессор при задержании ударил правоохранителя в голову рукой и ногой. По данным краевого ГУМВД, драка произошла возле школы, задержанный был арестован на 5 суток за мелкое хулиганство. В отношении 20-летнего молодого человека также возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейского. "Вину признаю, в содеянном раскаиваюсь", - сказал фигурант на видео в телеграм-канале СУСК. Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать о его аресте. По предварительной версии следствия, в воскресенье вечером между жителями Кореновского района на улице Красной в Кореновске произошёл конфликт. На место прибыли полицейские. В ответ на требование правоохранителя о прекращении противоправных действий фигурант применил в отношении него физическую силу. Источник агентства рассказывал, что в понедельник вечером на фоне произошедшего около 60 человек вышли на акцию в Кореновске после избиения местного жителя, а в интернете появилось видео, как толпа молодых людей прошлась по улицам города с криками "Русские, вперед" и "Один за всех, и все за одного".
https://ria.ru/20240723/shestvie-1961353876.html
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происшествия, кореновск, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кореновск, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемый в избиении полицейского в Кореновске заявил о раскаянии
Фигурант дела об избиении полицейского в Кореновске признал вину и раскаялся
КРАСНОДАР, 23 июл – РИА Новости. Фигурант уголовного дела, возбужденного из-за нападения в Кореновске на полицейского после резонансного конфликта между местными жителями, признал вину и раскаялся в содеянном на видео от управления СК РФ по Краснодарскому краю.
Как ранее рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в воскресенье вечером в Кореновске граждане РФ курдского происхождения стояли у машины и слушали громкую музыку, им сделал замечание мужчина и в ответ был избит одним из оппонентов. Он вызвал полицию, и агрессор при задержании ударил правоохранителя в голову рукой и ногой. По данным краевого ГУМВД, драка произошла возле школы, задержанный был арестован на 5 суток за мелкое хулиганство. В отношении 20-летнего молодого человека также возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейского.
"Вину признаю, в содеянном раскаиваюсь", - сказал фигурант на видео в телеграм-канале СУСК.
Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать о его аресте.
По предварительной версии следствия, в воскресенье вечером между жителями Кореновского района на улице Красной в Кореновске произошёл конфликт. На место прибыли полицейские. В ответ на требование правоохранителя о прекращении противоправных действий фигурант применил в отношении него физическую силу.
Источник агентства рассказывал, что в понедельник вечером на фоне произошедшего около 60 человек вышли на акцию в Кореновске после избиения местного жителя, а в интернете появилось видео, как толпа молодых людей прошлась по улицам города с криками "Русские, вперед" и "Один за всех, и все за одного".