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Глава офиса Зеленского провел телефонный разговор с советником Харрис - РИА Новости, 23.07.2024
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21:10 23.07.2024
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Глава офиса Зеленского провел телефонный разговор с советником Харрис
Глава офиса Зеленского провел телефонный разговор с советником Харрис - РИА Новости, 23.07.2024
Глава офиса Зеленского провел телефонный разговор с советником Харрис
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником вице-президента США Камалы Харрис по нацбезопасности Филипом Гордоном,... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T21:10
2024-07-23T21:10
в мире
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украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником вице-президента США Камалы Харрис по нацбезопасности Филипом Гордоном, сообщила пресс-служба офиса Зеленского. "Руководитель офиса (Зеленского -ред.) Андрей Ермак провел телефонный разговор с помощником президента США, советником по национальной безопасности вице-президента Соединенных Штатов Филом Гордоном", - говорится в публикации на сайте Зеленского. Сообщается, что стороны обсудили ситуацию на поле боя, состояние украинской энергетической инфраструктуры и дальнейшую поддержку Украины со стороны США.
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, камала харрис
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Камала Харрис
Глава офиса Зеленского провел телефонный разговор с советником Харрис

Ермак провел телефонный разговор с советником Харрис по нацбезопасности Гордоном

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГлава администрации президента Украины Андрей Ермак
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником вице-президента США Камалы Харрис по нацбезопасности Филипом Гордоном, сообщила пресс-служба офиса Зеленского.
«
"Руководитель офиса (Зеленского -ред.) Андрей Ермак провел телефонный разговор с помощником президента США, советником по национальной безопасности вице-президента Соединенных Штатов Филом Гордоном", - говорится в публикации на сайте Зеленского.
Сообщается, что стороны обсудили ситуацию на поле боя, состояние украинской энергетической инфраструктуры и дальнейшую поддержку Украины со стороны США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
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