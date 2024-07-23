https://ria.ru/20240723/ermak-1961575614.html

Глава офиса Зеленского провел телефонный разговор с советником Харрис

Глава офиса Зеленского провел телефонный разговор с советником Харрис - РИА Новости, 23.07.2024

Глава офиса Зеленского провел телефонный разговор с советником Харрис

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником вице-президента США Камалы Харрис по нацбезопасности Филипом Гордоном,... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T21:10

2024-07-23T21:10

2024-07-23T21:10

в мире

сша

украина

владимир зеленский

камала харрис

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником вице-президента США Камалы Харрис по нацбезопасности Филипом Гордоном, сообщила пресс-служба офиса Зеленского. "Руководитель офиса (Зеленского -ред.) Андрей Ермак провел телефонный разговор с помощником президента США, советником по национальной безопасности вице-президента Соединенных Штатов Филом Гордоном", - говорится в публикации на сайте Зеленского. Сообщается, что стороны обсудили ситуацию на поле боя, состояние украинской энергетической инфраструктуры и дальнейшую поддержку Украины со стороны США.

https://ria.ru/20240611/proklyatie-1952072522.html

сша

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, владимир зеленский, камала харрис