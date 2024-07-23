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Экспорт товаров из Липецкой области в Республику Беларусь вырос на 17% - РИА Новости, 23.07.2024
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Липецкая область
 
15:57 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/eksport-1961503994.html
Экспорт товаров из Липецкой области в Республику Беларусь вырос на 17%
Экспорт товаров из Липецкой области в Республику Беларусь вырос на 17% - РИА Новости, 23.07.2024
Экспорт товаров из Липецкой области в Республику Беларусь вырос на 17%
За последние четыре месяца 2024 года экспорт товаров из Липецкой области в Республику Беларусь увеличился на 17%, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:57
2024-07-23T15:57
липецкая область
липецкая область
белоруссия
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 23 июл – РИА Новости. За последние четыре месяца 2024 года экспорт товаров из Липецкой области в Республику Беларусь увеличился на 17%, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что активные деловые отношения с белорусскими партнерами установили 15 липецких компаний, которые специализируются на металлообработке, сельском хозяйстве, машиностроении, медицине, легкой промышленности и других сферах производства. По словам Артамонова, количество деловых визитов и встреч между сторонами ежегодно растет. В частности, в сентябре этого года липецкие предприниматели вновь посетят Республику Беларусь с бизнес-миссией. "Укрепление торговых отношений с другими странами является важным шагом для развития экономики нашего региона. Республика Беларусь давно зарекомендовала себя в качестве надёжного партнёра не только Липецкой области, но и страны в целом", — отметил Артамонов. Он добавил, что Липецкая область – единственный субъект, в котором соглашения о сотрудничестве с районами Белоруссии заключили все региональные муниципалитеты.
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липецкая область, белоруссия, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Белоруссия, Игорь Артамонов

Экспорт товаров из Липецкой области в Республику Беларусь вырос на 17%

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 23 июл – РИА Новости. За последние четыре месяца 2024 года экспорт товаров из Липецкой области в Республику Беларусь увеличился на 17%, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что активные деловые отношения с белорусскими партнерами установили 15 липецких компаний, которые специализируются на металлообработке, сельском хозяйстве, машиностроении, медицине, легкой промышленности и других сферах производства.
По словам Артамонова, количество деловых визитов и встреч между сторонами ежегодно растет. В частности, в сентябре этого года липецкие предприниматели вновь посетят Республику Беларусь с бизнес-миссией.
«
"Укрепление торговых отношений с другими странами является важным шагом для развития экономики нашего региона. Республика Беларусь давно зарекомендовала себя в качестве надёжного партнёра не только Липецкой области, но и страны в целом", — отметил Артамонов.
Он добавил, что Липецкая область – единственный субъект, в котором соглашения о сотрудничестве с районами Белоруссии заключили все региональные муниципалитеты.
Липецкая область и Белоруссия подписали новые соглашения в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
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15 января, 16:54
 
Липецкая областьЛипецкая областьБелоруссияИгорь Артамонов
 
 
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