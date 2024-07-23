https://ria.ru/20240723/eksport-1961503994.html

Экспорт товаров из Липецкой области в Республику Беларусь вырос на 17%

Экспорт товаров из Липецкой области в Республику Беларусь вырос на 17% - РИА Новости, 23.07.2024

Экспорт товаров из Липецкой области в Республику Беларусь вырос на 17%

За последние четыре месяца 2024 года экспорт товаров из Липецкой области в Республику Беларусь увеличился на 17%, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T15:57

2024-07-23T15:57

2024-07-23T15:57

липецкая область

липецкая область

белоруссия

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 23 июл – РИА Новости. За последние четыре месяца 2024 года экспорт товаров из Липецкой области в Республику Беларусь увеличился на 17%, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что активные деловые отношения с белорусскими партнерами установили 15 липецких компаний, которые специализируются на металлообработке, сельском хозяйстве, машиностроении, медицине, легкой промышленности и других сферах производства. По словам Артамонова, количество деловых визитов и встреч между сторонами ежегодно растет. В частности, в сентябре этого года липецкие предприниматели вновь посетят Республику Беларусь с бизнес-миссией. "Укрепление торговых отношений с другими странами является важным шагом для развития экономики нашего региона. Республика Беларусь давно зарекомендовала себя в качестве надёжного партнёра не только Липецкой области, но и страны в целом", — отметил Артамонов. Он добавил, что Липецкая область – единственный субъект, в котором соглашения о сотрудничестве с районами Белоруссии заключили все региональные муниципалитеты.

https://ria.ru/20240115/soglasheniya-1921459426.html

липецкая область

белоруссия

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Алёна Пава

липецкая область, белоруссия, игорь артамонов