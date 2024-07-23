https://ria.ru/20240723/ekspert-1961557878.html

Эксперт оценил вероятность межкорейского конфликта в случае победы Трампа

Эксперт оценил вероятность межкорейского конфликта в случае победы Трампа - РИА Новости, 23.07.2024

Эксперт оценил вероятность межкорейского конфликта в случае победы Трампа

Положение дел с безопасностью и военная напряженность на Корейском полуострове могут быть заморожены в случае победы на выборах в США Дональда Трампа, но... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T19:21

2024-07-23T19:21

2024-07-23T19:21

в мире

сша

корейский полуостров

сеул

дональд трамп

ким чен ын

камала харрис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961408015_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_261898df149028e278ccad5189f706d9.jpg

СЕУЛ, 23 июл – РИА Новости. Положение дел с безопасностью и военная напряженность на Корейском полуострове могут быть заморожены в случае победы на выборах в США Дональда Трампа, но вероятность межкорейского конфликта нельзя исключать, поэтому Сеулу необходима собственная гранд-стратегия, заявил РИА Новости профессор университета Хансин Ли Хэ Ён. Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном после переизбрания на высший государственный пост в ноябре, выразив уверенность, что тот "по нему скучает". По мнению Ли Хэ Ёна, в случае победы республиканца на Корейском полуострове образовалась бы новая комплексная стратегическая среда безопасности, обусловленная всеобъемлющим стратегическим партнерством между Северной Кореей и РФ, а также политикой Трампа. "С созданием такой среды военная напряженность между Севером и Югом, вероятно, будет заморожена. Однако это состояние будет далеко от мирного сосуществования", - считает эксперт.При этом, по его мнению, вероятность развития кризиса в регионе все же остается, так как в случае "стихания" украинского кризиса "разрушительная сила конфликта" может переместиться в Азию. "Без собственной гранд-стратегии нам предстоит пройти через очень сложное время", - заметил эксперт. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов.

https://ria.ru/20240627/ssha-1955871488.html

https://ria.ru/20240723/tramp-1961411118.html

https://ria.ru/20240719/tramp-1960731328.html

сша

корейский полуостров

сеул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, корейский полуостров, сеул, дональд трамп, ким чен ын, камала харрис