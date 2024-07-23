Эксперт оценил вероятность межкорейского конфликта в случае победы Трампа
Эксперт: конфликт на Корейском полуострове "заморозится" в случае победы Трампа
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
СЕУЛ, 23 июл – РИА Новости. Положение дел с безопасностью и военная напряженность на Корейском полуострове могут быть заморожены в случае победы на выборах в США Дональда Трампа, но вероятность межкорейского конфликта нельзя исключать, поэтому Сеулу необходима собственная гранд-стратегия, заявил РИА Новости профессор университета Хансин Ли Хэ Ён.
Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном после переизбрания на высший государственный пост в ноябре, выразив уверенность, что тот "по нему скучает".
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По мнению Ли Хэ Ёна, в случае победы республиканца на Корейском полуострове образовалась бы новая комплексная стратегическая среда безопасности, обусловленная всеобъемлющим стратегическим партнерством между Северной Кореей и РФ, а также политикой Трампа.
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"С созданием такой среды военная напряженность между Севером и Югом, вероятно, будет заморожена. Однако это состояние будет далеко от мирного сосуществования", - считает эксперт.
При этом, по его мнению, вероятность развития кризиса в регионе все же остается, так как в случае "стихания" украинского кризиса "разрушительная сила конфликта" может переместиться в Азию.
"Без собственной гранд-стратегии нам предстоит пройти через очень сложное время", - заметил эксперт.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов.