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Эксперт оценил вероятность межкорейского конфликта в случае победы Трампа - РИА Новости, 23.07.2024
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19:21 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/ekspert-1961557878.html
Эксперт оценил вероятность межкорейского конфликта в случае победы Трампа
Эксперт оценил вероятность межкорейского конфликта в случае победы Трампа - РИА Новости, 23.07.2024
Эксперт оценил вероятность межкорейского конфликта в случае победы Трампа
Положение дел с безопасностью и военная напряженность на Корейском полуострове могут быть заморожены в случае победы на выборах в США Дональда Трампа, но... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T19:21
2024-07-23T19:21
в мире
сша
корейский полуостров
сеул
дональд трамп
ким чен ын
камала харрис
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СЕУЛ, 23 июл – РИА Новости. Положение дел с безопасностью и военная напряженность на Корейском полуострове могут быть заморожены в случае победы на выборах в США Дональда Трампа, но вероятность межкорейского конфликта нельзя исключать, поэтому Сеулу необходима собственная гранд-стратегия, заявил РИА Новости профессор университета Хансин Ли Хэ Ён. Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном после переизбрания на высший государственный пост в ноябре, выразив уверенность, что тот "по нему скучает". По мнению Ли Хэ Ёна, в случае победы республиканца на Корейском полуострове образовалась бы новая комплексная стратегическая среда безопасности, обусловленная всеобъемлющим стратегическим партнерством между Северной Кореей и РФ, а также политикой Трампа. &quot;С созданием такой среды военная напряженность между Севером и Югом, вероятно, будет заморожена. Однако это состояние будет далеко от мирного сосуществования&quot;, - считает эксперт.При этом, по его мнению, вероятность развития кризиса в регионе все же остается, так как в случае "стихания" украинского кризиса "разрушительная сила конфликта" может переместиться в Азию. "Без собственной гранд-стратегии нам предстоит пройти через очень сложное время", - заметил эксперт. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов.
https://ria.ru/20240627/ssha-1955871488.html
https://ria.ru/20240723/tramp-1961411118.html
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сша
корейский полуостров
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в мире, сша, корейский полуостров, сеул, дональд трамп, ким чен ын, камала харрис
В мире, США, Корейский полуостров, Сеул, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, Камала Харрис
Эксперт оценил вероятность межкорейского конфликта в случае победы Трампа

Эксперт: конфликт на Корейском полуострове "заморозится" в случае победы Трампа

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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СЕУЛ, 23 июл – РИА Новости. Положение дел с безопасностью и военная напряженность на Корейском полуострове могут быть заморожены в случае победы на выборах в США Дональда Трампа, но вероятность межкорейского конфликта нельзя исключать, поэтому Сеулу необходима собственная гранд-стратегия, заявил РИА Новости профессор университета Хансин Ли Хэ Ён.
Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном после переизбрания на высший государственный пост в ноябре, выразив уверенность, что тот "по нему скучает".
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По мнению Ли Хэ Ёна, в случае победы республиканца на Корейском полуострове образовалась бы новая комплексная стратегическая среда безопасности, обусловленная всеобъемлющим стратегическим партнерством между Северной Кореей и РФ, а также политикой Трампа.
«

"С созданием такой среды военная напряженность между Севером и Югом, вероятно, будет заморожена. Однако это состояние будет далеко от мирного сосуществования", - считает эксперт.

При этом, по его мнению, вероятность развития кризиса в регионе все же остается, так как в случае "стихания" украинского кризиса "разрушительная сила конфликта" может переместиться в Азию.
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"Без собственной гранд-стратегии нам предстоит пройти через очень сложное время", - заметил эксперт.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Мир спешит наладить или восстановить связи с Трампом, пишут СМИ
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В миреСШАКорейский полуостровСеулДональд ТрампКим Чен ЫнКамала Харрис
 
 
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