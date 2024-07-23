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Эксперт прокомментировал усиление кибератак на российские банки - РИА Новости, 23.07.2024
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17:26 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/ekspert-1961527028.html
Эксперт прокомментировал усиление кибератак на российские банки
Эксперт прокомментировал усиление кибератак на российские банки - РИА Новости, 23.07.2024
Эксперт прокомментировал усиление кибератак на российские банки
Усиление кибератак на российские банки говорит о том, что к политически мотивированным злоумышленникам присоединилась еще одна или несколько групп атакующих,... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T17:26
2024-07-23T17:26
экономика
технологии
росбанк
райффайзенбанк
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Усиление кибератак на российские банки говорит о том, что к политически мотивированным злоумышленникам присоединилась еще одна или несколько групп атакующих, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора Servicepipe Даниил Щербаков. Ранее во вторник произошел сбой в работе сервисов Росбанка и Райффайзенбанка. &quot;К 15.30 атаки на кредитные организации внезапно существенно выросли в объемах - до 300 Гбит/с. У проукраинских хактивистов, взявших на себя ответственность за DDoS на российские банки летом 2024 года, нет таких мощностей. Рост объема говорит о том, что к политически мотивированным злоумышленникам присоединилась еще одна или несколько групп атакующих&quot;, - сказал эксперт.Он добавил, что в начале 2024 года было смещение интереса хактивистов от атак на крупнейшие кредитные организации в пользу региональных игроков и МФО, однако летом 2024 года интерес хактивистов к крупным игрокам вернулся – с конца июня фиксируются многовекторные "ковровые атаки" на крупнейших игроков отрасли. С начала лета это вторая волна атак на финансовый сектор. "При этом злоумышленники выбирают те цели, где быстро удается добиться деградации или недоступности сервисов. Если атака не приносит желаемого результата, злоумышленники переключаются на других игроков, что мы сегодня и наблюдали", - отметил Щербаков.
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РИА Новости
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экономика, технологии, росбанк, райффайзенбанк
Экономика, Технологии, Росбанк, Райффайзенбанк
Эксперт прокомментировал усиление кибератак на российские банки

Эксперт заявил об увеличении числа групп хакеров, атакующих российские банки

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Усиление кибератак на российские банки говорит о том, что к политически мотивированным злоумышленникам присоединилась еще одна или несколько групп атакующих, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора Servicepipe Даниил Щербаков.
Ранее во вторник произошел сбой в работе сервисов Росбанка и Райффайзенбанка.
«

"К 15.30 атаки на кредитные организации внезапно существенно выросли в объемах - до 300 Гбит/с. У проукраинских хактивистов, взявших на себя ответственность за DDoS на российские банки летом 2024 года, нет таких мощностей. Рост объема говорит о том, что к политически мотивированным злоумышленникам присоединилась еще одна или несколько групп атакующих", - сказал эксперт.

Он добавил, что в начале 2024 года было смещение интереса хактивистов от атак на крупнейшие кредитные организации в пользу региональных игроков и МФО, однако летом 2024 года интерес хактивистов к крупным игрокам вернулся – с конца июня фиксируются многовекторные "ковровые атаки" на крупнейших игроков отрасли. С начала лета это вторая волна атак на финансовый сектор.
"При этом злоумышленники выбирают те цели, где быстро удается добиться деградации или недоступности сервисов. Если атака не приносит желаемого результата, злоумышленники переключаются на других игроков, что мы сегодня и наблюдали", - отметил Щербаков.
Хакер - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Хакеры стали проводить "ковровые" атаки на российские банки, заявил эксперт
19 января, 05:34
 
ЭкономикаТехнологииРосбанкРайффайзенбанк
 
 
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