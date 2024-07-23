https://ria.ru/20240723/ekspert-1961417246.html

Венгрии выгодно выдвижение Харрис на пост президента США, заявил эксперт

Венгрии выгодно выдвижение Харрис на пост президента США, заявил эксперт - РИА Новости, 23.07.2024

Венгрии выгодно выдвижение Харрис на пост президента США, заявил эксперт

Для Венгрии выгодно выдвижение кандидатом на президентских выборах США от Демократической партии вице-президента Камалы Харрис, поскольку это даст больше шансов РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T12:07

2024-07-23T12:07

2024-07-23T12:32

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БУДАПЕШТ, 23 июл - РИА Новости. Для Венгрии выгодно выдвижение кандидатом на президентских выборах США от Демократической партии вице-президента Камалы Харрис, поскольку это даст больше шансов на победу экс-главе государства Дональду Трампу, чем возможная кандидатура супруги бывшего президента Мишель Обамы, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле. В воскресенье президент США Джо Байден опубликовал заявление, в котором объявил, что не будет переизбираться на второй срок и поддержал кандидатуру Харрис в качестве претендента на президентский срок на предстоящих в ноябре выборах, она уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов. "Я думаю, что Дональду Трампу будет легче победить Камалу Харрис. Эксперты, да и я, боялись, что кандидатом выдвинут жену бывшего президента США Мишель Обаму, которая была бы гораздо сильнее. У неё есть ум, хорошее понимание политики, Барак Обама очень много раз с ней советовался. Она была бы очень опасным противником, которая даже могла бы выиграть выборы", - сказал Шпётле. По его словам, Харрис за прошедшие четыре года "не показала ничего", а выбрали ее в свое время, потому что "тогда было движение Black Lives matter, а она афроамериканка, левая и женщина, это три фактора, без которых она бы не оказалась в большой политике". "Для Венгрии это, конечно, хорошо, потому что у Дональда Трампа очень большой шанс выиграть выборы, а венгерского премьер-министра Виктора Орбана и Дональда Трампа связывают дружеские отношения, так что экономические и политические связи будут только увеличиваться. Кроме того, венгерское правительство надеется, что Трамп поможет установить мир на Украине", - отметил эксперт. Ранее Орбан заявил, что Венгрия хотела бы, чтобы Трамп вернулся к власти в США и установил мир в Восточной Европе. Венгерский премьер неоднократно высказывал мнение, что если бы президентом США был Трамп, конфликт на Украине завершился бы за сутки. Орбан также много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.

https://ria.ru/20240311/bayden-1932157368.html

https://ria.ru/20240722/vuchich-1961102032.html

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в мире, сша, венгрия, украина, дональд трамп, камала харрис, виктор орбан, выборы президента сша — 2024