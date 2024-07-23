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Эксперт оценил вероятность досрочного ухода Байдена с поста президента - РИА Новости, 23.07.2024
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11:07 23.07.2024 (обновлено: 12:11 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/ekspert-1961403407.html
Эксперт оценил вероятность досрочного ухода Байдена с поста президента
Эксперт оценил вероятность досрочного ухода Байдена с поста президента - РИА Новости, 23.07.2024
Эксперт оценил вероятность досрочного ухода Байдена с поста президента
Президент США Джо Байден в обращении к нации во вторник вряд ли объявит о том, что досрочно покидает пост, так как это поставит под сомнения все те решения,... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T11:07
2024-07-23T12:11
в мире
сша
вашингтон (штат)
делавэр
джо байден
камала харрис
дональд трамп
санкт-петербургский государственный университет
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в обращении к нации во вторник вряд ли объявит о том, что досрочно покидает пост, так как это поставит под сомнения все те решения, которые он принимал в ходе выполнения своих обязанностей, заявил РИА Новости доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. Ранее NBC со ссылкой на источники сообщило, что Байден и его ближайшие советники готовят текст речи, с которой президент планирует обратиться к американцам в ближайшие дни, вероятно, сразу по возвращении в Вашингтон из резиденции в штате Делавэр, где проводит карантин из-за диагностированного у него коронавируса. "Мне кажется, что разговоры о том, что он уйдет с поста президента, во-первых, преждевременны, а во-вторых – спекулятивны. Это поставит под угрозу и выборы, и все те решения, которые он принимал. Если он уходит и объясняет это, например, своим состоянием, то где гарантии, что те решения, которые он принимал, были приняты адекватно и в здравом рассудке", - сказал Ярыгин. Он добавил, что уход Байдена с должности также негативно отразится на образе демократической партии, которая борется не только за пост президента в ноябре этого года, но и за Конгресс. "Но если он уже почти четыре года выполняет эту работу и сейчас никаких драматичных изменений в его состоянии не произошло, то он в целях обеспечения стабильности во власти будет работать до конца. К тому же, яркой необходимости президенту, если он снялся уже с гонки, в условиях существования вице-президента в США такой необходимости уйти с должности президента сейчас, перед выборами, произведя плохое впечатление на избирателей демократической партии, такой необходимости, наверное, нет", - подчеркнул эксперт. Он полагает, что в обращении Байден может, например, объяснить свой выход из президентской кампании и конфронтацию, которая возникла внутри демократической партии. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
https://ria.ru/20240723/podpis-1961362377.html
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сша
вашингтон (штат)
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в мире, сша, вашингтон (штат), делавэр, джо байден, камала харрис, дональд трамп, санкт-петербургский государственный университет, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Вашингтон (штат), Делавэр, Джо Байден, Камала Харрис, Дональд Трамп, Санкт-Петербургский государственный университет, Выборы президента США — 2024
Эксперт оценил вероятность досрочного ухода Байдена с поста президента

Эксперт Ярыгин: Байден вряд ли объявит о досрочном уходе с поста президента

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в обращении к нации во вторник вряд ли объявит о том, что досрочно покидает пост, так как это поставит под сомнения все те решения, которые он принимал в ходе выполнения своих обязанностей, заявил РИА Новости доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.
Ранее NBC со ссылкой на источники сообщило, что Байден и его ближайшие советники готовят текст речи, с которой президент планирует обратиться к американцам в ближайшие дни, вероятно, сразу по возвращении в Вашингтон из резиденции в штате Делавэр, где проводит карантин из-за диагностированного у него коронавируса.
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"Мне кажется, что разговоры о том, что он уйдет с поста президента, во-первых, преждевременны, а во-вторых – спекулятивны. Это поставит под угрозу и выборы, и все те решения, которые он принимал. Если он уходит и объясняет это, например, своим состоянием, то где гарантии, что те решения, которые он принимал, были приняты адекватно и в здравом рассудке", - сказал Ярыгин.
Он добавил, что уход Байдена с должности также негативно отразится на образе демократической партии, которая борется не только за пост президента в ноябре этого года, но и за Конгресс.
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"Но если он уже почти четыре года выполняет эту работу и сейчас никаких драматичных изменений в его состоянии не произошло, то он в целях обеспечения стабильности во власти будет работать до конца. К тому же, яркой необходимости президенту, если он снялся уже с гонки, в условиях существования вице-президента в США такой необходимости уйти с должности президента сейчас, перед выборами, произведя плохое впечатление на избирателей демократической партии, такой необходимости, наверное, нет", - подчеркнул эксперт.
Он полагает, что в обращении Байден может, например, объяснить свой выход из президентской кампании и конфронтацию, которая возникла внутри демократической партии.
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