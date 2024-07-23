https://ria.ru/20240723/eks-sovetnik-1961448546.html
Экс-советник Пентагона назвал Байдена психически нездоровым
Экс-советник Пентагона назвал Байдена психически нездоровым - РИА Новости, 23.07.2024
Экс-советник Пентагона назвал Байдена психически нездоровым
Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор считает, что президент США Джо Байден недостаточно психически здоров, чтобы иметь коды запуска... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T13:50
2024-07-23T13:50
2024-07-23T13:50
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор считает, что президент США Джо Байден недостаточно психически здоров, чтобы иметь коды запуска ракет для нанесения ядерного удара. Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон после решения Байдена снять свою кандидатуру с президентской гонки призвал его также покинуть пост главы государства. Джонсон добавил, что американские военные и народ "полностью привержены защите интересов страны, независимо от происходящего в Белом доме хаоса". "Байден психически неспособен иметь коды запуска ядерных ракет", - написал Макгрегор в своём аккаунте в социальной сети Х. Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет гораздо легче победить.
https://ria.ru/20240723/kharris-1961436377.html
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в мире, сша, джо байден, майк джонсон, камала харрис, министерство обороны сша
В мире, США, Джо Байден, Майк Джонсон, Камала Харрис, Министерство обороны США
Экс-советник Пентагона назвал Байдена психически нездоровым
Макгрегор: Байден недостаточно здоров, чтобы иметь коды запуска ядерных ракет
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор считает, что президент США Джо Байден недостаточно психически здоров, чтобы иметь коды запуска ракет для нанесения ядерного удара.
Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон после решения Байдена снять свою кандидатуру с президентской гонки призвал его также покинуть пост главы государства. Джонсон добавил, что американские военные и народ "полностью привержены защите интересов страны, независимо от происходящего в Белом доме хаоса".
"Байден психически неспособен иметь коды запуска ядерных ракет", - написал Макгрегор в своём аккаунте в социальной сети Х.
Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет гораздо легче победить.