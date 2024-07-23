Рейтинг@Mail.ru
Экс-советник Пентагона назвал Байдена психически нездоровым - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/eks-sovetnik-1961448546.html
Экс-советник Пентагона назвал Байдена психически нездоровым
Экс-советник Пентагона назвал Байдена психически нездоровым - РИА Новости, 23.07.2024
Экс-советник Пентагона назвал Байдена психически нездоровым
Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор считает, что президент США Джо Байден недостаточно психически здоров, чтобы иметь коды запуска... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T13:50
2024-07-23T13:50
в мире
сша
джо байден
майк джонсон
камала харрис
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958769693_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_269fc30f59538ce87e1042df922c4c6d.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор считает, что президент США Джо Байден недостаточно психически здоров, чтобы иметь коды запуска ракет для нанесения ядерного удара. Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон после решения Байдена снять свою кандидатуру с президентской гонки призвал его также покинуть пост главы государства. Джонсон добавил, что американские военные и народ "полностью привержены защите интересов страны, независимо от происходящего в Белом доме хаоса". "Байден психически неспособен иметь коды запуска ядерных ракет", - написал Макгрегор в своём аккаунте в социальной сети Х. Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет гораздо легче победить.
https://ria.ru/20240723/kharris-1961436377.html
https://ria.ru/20240723/administratsija-1961432043.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958769693_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_0ba884b1a6bb8df904d705a8a096795f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, майк джонсон, камала харрис, министерство обороны сша
В мире, США, Джо Байден, Майк Джонсон, Камала Харрис, Министерство обороны США
Экс-советник Пентагона назвал Байдена психически нездоровым

Макгрегор: Байден недостаточно здоров, чтобы иметь коды запуска ядерных ракет

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор считает, что президент США Джо Байден недостаточно психически здоров, чтобы иметь коды запуска ракет для нанесения ядерного удара.
Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон после решения Байдена снять свою кандидатуру с президентской гонки призвал его также покинуть пост главы государства. Джонсон добавил, что американские военные и народ "полностью привержены защите интересов страны, независимо от происходящего в Белом доме хаоса".
Джо Байден и Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Харрис отказалась отвечать на вопросы СМИ о местонахождении Байдена
Вчера, 12:58
"Байден психически неспособен иметь коды запуска ядерных ракет", - написал Макгрегор в своём аккаунте в социальной сети Х.
Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет гораздо легче победить.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Администрация Байдена лгала о состоянии президента, сообщили СМИ
Вчера, 12:46
 
В миреСШАДжо БайденМайк ДжонсонКамала ХаррисМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала