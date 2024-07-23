Рейтинг@Mail.ru
Экс-прокурор США назвал Харрис ненадежным кандидатом на пост президента - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:44 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/eks-prokuror-1961581527.html
Экс-прокурор США назвал Харрис ненадежным кандидатом на пост президента
Экс-прокурор США назвал Харрис ненадежным кандидатом на пост президента - РИА Новости, 23.07.2024
Экс-прокурор США назвал Харрис ненадежным кандидатом на пост президента
Вице-президент США Камала Харрис является ненадежным кандидатом на пост главы государства, а ее действия могут быть основаны на политических трендах, заявил РИА РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T21:44
2024-07-23T21:44
в мире
сша
сан-франциско
камала харрис
джо байден
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961451463_0:0:2646:1488_1920x0_80_0_0_2fa022d7ab13c88819f2bf9261519743.jpg
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис является ненадежным кандидатом на пост главы государства, а ее действия могут быть основаны на политических трендах, заявил РИА Новости бывший прокурор министерства юстиции США Рональд Зиверт. "Она впустила 15 миллионов нелегалов, включая тысячи преступников и сотни из списка террористов… хотела лишить финансирования полицию и упразднить Иммиграционную и таможенную службу США. Она ненадежна", - сообщил он агентству. Как отметил Зиверт, в роли окружного прокурора Сан-Франциско Харрис бросало в две политические крайности в вопросе борьбы с наркотиками. "Я не знаю фактов, лежащих в основе этих дел, и политики, но я предполагаю, что она реагировала на политические тенденции того времени", - добавил экс-прокурор. Действующий президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов. Вместе с тем в американской прессе и экспертном сообществе нет единого консенсуса о том, что произойдет с деньгами, которые уже были собраны единым фондом кампании Байден-Харрис. Как отмечают в прессе, средства смогут почти без ограничений использовать в случае, если Харрис остается одним из кандидатов, но если демократы в результате не изберут ее своим кандидатом, то на использование этих средств возникли бы законодательные ограничения.
https://ria.ru/20240723/opros-1961579370.html
https://ria.ru/20240723/kharris-1961375869.html
сша
сан-франциско
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961451463_152:0:2504:1764_1920x0_80_0_0_23764bf1216f367d341beb0903e32b71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, сан-франциско, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Сан-Франциско, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Экс-прокурор США назвал Харрис ненадежным кандидатом на пост президента

Экс-прокурор США: Харрис ненадежна, ее действия основаны на политических трендах

© AP Photo / The New York Times/Erin SchaffКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / The New York Times/Erin Schaff
Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис является ненадежным кандидатом на пост главы государства, а ее действия могут быть основаны на политических трендах, заявил РИА Новости бывший прокурор министерства юстиции США Рональд Зиверт.
«
"Она впустила 15 миллионов нелегалов, включая тысячи преступников и сотни из списка террористов… хотела лишить финансирования полицию и упразднить Иммиграционную и таможенную службу США. Она ненадежна", - сообщил он агентству.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Опрос: Харрис опережает Трампа на два процентных пункта
Вчера, 21:28
Как отметил Зиверт, в роли окружного прокурора Сан-Франциско Харрис бросало в две политические крайности в вопросе борьбы с наркотиками.
«
"Я не знаю фактов, лежащих в основе этих дел, и политики, но я предполагаю, что она реагировала на политические тенденции того времени", - добавил экс-прокурор.
Действующий президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов.
Вместе с тем в американской прессе и экспертном сообществе нет единого консенсуса о том, что произойдет с деньгами, которые уже были собраны единым фондом кампании Байден-Харрис. Как отмечают в прессе, средства смогут почти без ограничений использовать в случае, если Харрис остается одним из кандидатов, но если демократы в результате не изберут ее своим кандидатом, то на использование этих средств возникли бы законодательные ограничения.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Многие европейские страны возлагают большие надежды на Харрис, пишут СМИ
Вчера, 09:27
 
В миреСШАСан-ФранцискоКамала ХаррисДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала