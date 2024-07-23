https://ria.ru/20240723/eks-prokuror-1961581527.html

Экс-прокурор США назвал Харрис ненадежным кандидатом на пост президента

Экс-прокурор США назвал Харрис ненадежным кандидатом на пост президента - РИА Новости, 23.07.2024

Экс-прокурор США назвал Харрис ненадежным кандидатом на пост президента

Вице-президент США Камала Харрис является ненадежным кандидатом на пост главы государства, а ее действия могут быть основаны на политических трендах, заявил РИА РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T21:44

2024-07-23T21:44

2024-07-23T21:44

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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис является ненадежным кандидатом на пост главы государства, а ее действия могут быть основаны на политических трендах, заявил РИА Новости бывший прокурор министерства юстиции США Рональд Зиверт. "Она впустила 15 миллионов нелегалов, включая тысячи преступников и сотни из списка террористов… хотела лишить финансирования полицию и упразднить Иммиграционную и таможенную службу США. Она ненадежна", - сообщил он агентству. Как отметил Зиверт, в роли окружного прокурора Сан-Франциско Харрис бросало в две политические крайности в вопросе борьбы с наркотиками. "Я не знаю фактов, лежащих в основе этих дел, и политики, но я предполагаю, что она реагировала на политические тенденции того времени", - добавил экс-прокурор. Действующий президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов. Вместе с тем в американской прессе и экспертном сообществе нет единого консенсуса о том, что произойдет с деньгами, которые уже были собраны единым фондом кампании Байден-Харрис. Как отмечают в прессе, средства смогут почти без ограничений использовать в случае, если Харрис остается одним из кандидатов, но если демократы в результате не изберут ее своим кандидатом, то на использование этих средств возникли бы законодательные ограничения.

https://ria.ru/20240723/opros-1961579370.html

https://ria.ru/20240723/kharris-1961375869.html

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в мире, сша, сан-франциско, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024