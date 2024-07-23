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Экс-постпред США в ООН назвал Москву и Вашингтон потенциальными союзниками
Экс-постпред США в ООН назвал Москву и Вашингтон потенциальными союзниками - РИА Новости, 23.07.2024
Экс-постпред США в ООН назвал Москву и Вашингтон потенциальными союзниками
Россия и США являются потенциальными союзниками в международном развитии, заявил РИА Новости бывший постоянный представитель США в ООН Эндрю Янг. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T08:04
2024-07-23T08:04
2024-07-23T08:32
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Россия и США являются потенциальными союзниками в международном развитии, заявил РИА Новости бывший постоянный представитель США в ООН Эндрю Янг. "Я всегда считал США и Россию потенциальными союзниками в развитии нашей планеты", - сказал Янг. Он подчеркнул, что обе страны нуждаются в мире и процветании, чтобы строить партнерские отношения. Работавший в ООН на пике холодной войны 92-летний дипломат подчеркнул, что если концентрироваться на процветании, а не на конфронтации, появится больше шансов для укрепления мира. По его словам, "война – это не то, что должны делать люди где бы то ни было, и пока мы не объединимся, мира не будет". Янг напомнил, что во время работы в ООН в 1977-1979 годах одним из его лучших друзей был постоянный представитель СССР Олег Трояновский. "По меньшей мере раз в месяц мы собирались вместе, и с нашими женами играли, как мы говорили в ООН, в "дипломатический теннис" в парном разряде. Тогда мы совсем не говорили о политике, а строили дружеские отношения для того, чтобы, когда нам придется обсуждать политические вопросы в ООН, мы были друзьями, а не чужаками", - сказал он. Отношения между США и Россией серьезно осложнились после начала конфликта на Украине.
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в мире, сша, россия, ссср, эндрю янг (политик), оон
В мире, США, Россия, СССР, Эндрю Янг (политик), ООН
Экс-постпред США в ООН назвал Москву и Вашингтон потенциальными союзниками
Экс-постпред США в ООН Янг: Россия и США - потенциальные союзники в развитии
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Россия и США являются потенциальными союзниками в международном развитии, заявил РИА Новости бывший постоянный представитель США в ООН Эндрю Янг.
«
"Я всегда считал США и Россию потенциальными союзниками в развитии нашей планеты", - сказал Янг.
Он подчеркнул, что обе страны нуждаются в мире и процветании, чтобы строить партнерские отношения.
Работавший в ООН на пике холодной войны 92-летний дипломат подчеркнул, что если концентрироваться на процветании, а не на конфронтации, появится больше шансов для укрепления мира. По его словам, "война – это не то, что должны делать люди где бы то ни было, и пока мы не объединимся, мира не будет".
Янг напомнил, что во время работы в ООН в 1977-1979 годах одним из его лучших друзей был постоянный представитель СССР
Олег Трояновский.
"По меньшей мере раз в месяц мы собирались вместе, и с нашими женами играли, как мы говорили в ООН, в "дипломатический теннис" в парном разряде. Тогда мы совсем не говорили о политике, а строили дружеские отношения для того, чтобы, когда нам придется обсуждать политические вопросы в ООН, мы были друзьями, а не чужаками", - сказал он.
Отношения между США и Россией серьезно осложнились после начала конфликта на Украине
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