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Экс-постпред США в ООН назвал Москву и Вашингтон потенциальными союзниками - РИА Новости, 23.07.2024
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08:04 23.07.2024 (обновлено: 08:32 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/eks-postpred-1961366270.html
Экс-постпред США в ООН назвал Москву и Вашингтон потенциальными союзниками
Экс-постпред США в ООН назвал Москву и Вашингтон потенциальными союзниками - РИА Новости, 23.07.2024
Экс-постпред США в ООН назвал Москву и Вашингтон потенциальными союзниками
Россия и США являются потенциальными союзниками в международном развитии, заявил РИА Новости бывший постоянный представитель США в ООН Эндрю Янг. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T08:04
2024-07-23T08:32
в мире
сша
россия
ссср
эндрю янг (политик)
оон
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Россия и США являются потенциальными союзниками в международном развитии, заявил РИА Новости бывший постоянный представитель США в ООН Эндрю Янг. "Я всегда считал США и Россию потенциальными союзниками в развитии нашей планеты", - сказал Янг. Он подчеркнул, что обе страны нуждаются в мире и процветании, чтобы строить партнерские отношения. Работавший в ООН на пике холодной войны 92-летний дипломат подчеркнул, что если концентрироваться на процветании, а не на конфронтации, появится больше шансов для укрепления мира. По его словам, "война – это не то, что должны делать люди где бы то ни было, и пока мы не объединимся, мира не будет". Янг напомнил, что во время работы в ООН в 1977-1979 годах одним из его лучших друзей был постоянный представитель СССР Олег Трояновский. "По меньшей мере раз в месяц мы собирались вместе, и с нашими женами играли, как мы говорили в ООН, в "дипломатический теннис" в парном разряде. Тогда мы совсем не говорили о политике, а строили дружеские отношения для того, чтобы, когда нам придется обсуждать политические вопросы в ООН, мы были друзьями, а не чужаками", - сказал он. Отношения между США и Россией серьезно осложнились после начала конфликта на Украине.
https://ria.ru/20240704/medvedev-1957342424.html
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в мире, сша, россия, ссср, эндрю янг (политик), оон
В мире, США, Россия, СССР, Эндрю Янг (политик), ООН
Экс-постпред США в ООН назвал Москву и Вашингтон потенциальными союзниками

Экс-постпред США в ООН Янг: Россия и США - потенциальные союзники в развитии

© РИА Новости / Вера Монахова | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Вера Монахова
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Россия и США являются потенциальными союзниками в международном развитии, заявил РИА Новости бывший постоянный представитель США в ООН Эндрю Янг.
«
"Я всегда считал США и Россию потенциальными союзниками в развитии нашей планеты", - сказал Янг.
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4 июля, 12:46
Он подчеркнул, что обе страны нуждаются в мире и процветании, чтобы строить партнерские отношения.
Работавший в ООН на пике холодной войны 92-летний дипломат подчеркнул, что если концентрироваться на процветании, а не на конфронтации, появится больше шансов для укрепления мира. По его словам, "война – это не то, что должны делать люди где бы то ни было, и пока мы не объединимся, мира не будет".
Янг напомнил, что во время работы в ООН в 1977-1979 годах одним из его лучших друзей был постоянный представитель СССР Олег Трояновский.
"По меньшей мере раз в месяц мы собирались вместе, и с нашими женами играли, как мы говорили в ООН, в "дипломатический теннис" в парном разряде. Тогда мы совсем не говорили о политике, а строили дружеские отношения для того, чтобы, когда нам придется обсуждать политические вопросы в ООН, мы были друзьями, а не чужаками", - сказал он.
Отношения между США и Россией серьезно осложнились после начала конфликта на Украине.
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В миреСШАРоссияСССРЭндрю Янг (политик)ООН
 
 
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