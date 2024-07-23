https://ria.ru/20240723/eks-pedagog-1961509698.html

В Брянске экс-педагога будут судить за взятки от иностранцев

В Брянске экс-педагога будут судить за взятки от иностранцев - РИА Новости, 23.07.2024

В Брянске экс-педагога будут судить за взятки от иностранцев

Бывшего педагога центра обучения Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина будут судить в Брянске за взятки от иностранцев за успешную сдачу... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T16:16

2024-07-23T16:16

2024-07-23T16:16

происшествия

россия

брянск

брянская область

государственный институт русского языка им. а.с. пушкина

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Бывшего педагога центра обучения Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина будут судить в Брянске за взятки от иностранцев за успешную сдачу экзаменов по русскому языку, истории и законодательству РФ, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Брянской области. "С ноября 2021 года по июнь 2023 года член комиссии по проведению комплексного экзамена по русскому языку как иностранному получала взятки за незаконное оказание помощи иностранным гражданам в успешной сдаче экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации, а также получении ими соответствующих сертификатов, необходимых для дальнейшего трудоустройства на территории России", - говорится в релизе. По данным ведомства, бывший педагог Центра обучения русскому языку как иностранному ФГБОУ ВО "Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина" обвиняется в совершении преступлений по ч. 3 ст. 290 (получение должностным лицом взятки), ч. 1 ст. 291.2 (мелкое взяточничество), п.п. "а, в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ в составе организованной группы с использованием служебного положения). Уточняется, что фигурантка получила в общей сложности более 100 тысяч рублей. Преступление выявлено оперативными сотрудниками УЭБиПК УМВД России по городу Брянску. Расследование дела завершено, оно направлено в суд. В СУСК добавили, что фигурантами уголовного дела также являются девять жителей Брянска и Брянской области, которые обвиняются в совершении преступления по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

https://ria.ru/20240723/peterburg-1961489502.html

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происшествия, россия, брянск, брянская область, государственный институт русского языка им. а.с. пушкина