В Брянске экс-педагога будут судить за взятки от иностранцев
В Брянске экс-педагога будут судить за взятки от иностранцев за сдачу экзамена
Статуя богини правосудия. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Бывшего педагога центра обучения Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина будут судить в Брянске за взятки от иностранцев за успешную сдачу экзаменов по русскому языку, истории и законодательству РФ, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Брянской области.
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"С ноября 2021 года по июнь 2023 года член комиссии по проведению комплексного экзамена по русскому языку как иностранному получала взятки за незаконное оказание помощи иностранным гражданам в успешной сдаче экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации, а также получении ими соответствующих сертификатов, необходимых для дальнейшего трудоустройства на территории России", - говорится в релизе.
По данным ведомства, бывший педагог Центра обучения русскому языку как иностранному ФГБОУ ВО "Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина" обвиняется в совершении преступлений по ч. 3 ст. 290 (получение должностным лицом взятки), ч. 1 ст. 291.2 (мелкое взяточничество), п.п. "а, в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ в составе организованной группы с использованием служебного положения).
Уточняется, что фигурантка получила в общей сложности более 100 тысяч рублей. Преступление выявлено оперативными сотрудниками УЭБиПК УМВД России по городу Брянску. Расследование дела завершено, оно направлено в суд.
В СУСК добавили, что фигурантами уголовного дела также являются девять жителей Брянска и Брянской области, которые обвиняются в совершении преступления по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору).