https://ria.ru/20240723/egipet-1961567809.html

В Египте археологи обнаружили 38 бронзовых монет эпохи Птолемеев

В Египте археологи обнаружили 38 бронзовых монет эпохи Птолемеев - РИА Новости, 23.07.2024

В Египте археологи обнаружили 38 бронзовых монет эпохи Птолемеев

Археологи обнаружили 38 бронзовых монет эпохи Птолемеев, керамические сосуды, погребальные амулеты и статуэтки в ходе раскопок в провинции Думьят на севере... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T20:20

2024-07-23T20:20

2024-07-23T20:20

наука

египет

средиземное море

средиземноморье

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КАИР, 23 июл - РИА Новости. Археологи обнаружили 38 бронзовых монет эпохи Птолемеев, керамические сосуды, погребальные амулеты и статуэтки в ходе раскопок в провинции Думьят на севере Египта, сообщило министерство туризма и древностей страны. Как отмечается в заявлении министерства, находки подтверждают, что в древности Думьят, расположенный на месте впадения реки Нил в Средиземное море, играл важную роль в торговле с другими городами Средиземноморья. "Египетская археологическая миссия Высшего совета по памятникам древности обнаружила 63 захоронения из саманного кирпича и несколько простых захоронений", - говорится в заявлении министерства. Сообщается, что раскопки проходили в районе кладбища Телль-эд-Дейр в городе Думьят-эль-Гедида. Глава департамента египетских древностей Айман Ашмауи заявил, что миссия обнаружила внутри захоронений ряд погребальных амулетов, статуэтки, глиняные горшки, керамическую посуду, а также 38 бронзовых монет эпохи Птолемеев. Глава миссии Кутб Фаузи подчеркнул, что миссия также сумела обнаружить большое кладбище из саманного кирпича, в нем находились ряд захоронений высокого социального уровня.

https://ria.ru/20230921/egipet-1897618531.html

https://ria.ru/20240717/izobrazheniya-1960332715.html

египет

средиземное море

средиземноморье

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египет, средиземное море, средиземноморье