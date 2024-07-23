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В Египте археологи обнаружили 38 бронзовых монет эпохи Птолемеев - РИА Новости, 23.07.2024
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Наука
 
20:20 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/egipet-1961567809.html
В Египте археологи обнаружили 38 бронзовых монет эпохи Птолемеев
В Египте археологи обнаружили 38 бронзовых монет эпохи Птолемеев - РИА Новости, 23.07.2024
В Египте археологи обнаружили 38 бронзовых монет эпохи Птолемеев
Археологи обнаружили 38 бронзовых монет эпохи Птолемеев, керамические сосуды, погребальные амулеты и статуэтки в ходе раскопок в провинции Думьят на севере... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T20:20
2024-07-23T20:20
наука
египет
средиземное море
средиземноморье
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КАИР, 23 июл - РИА Новости. Археологи обнаружили 38 бронзовых монет эпохи Птолемеев, керамические сосуды, погребальные амулеты и статуэтки в ходе раскопок в провинции Думьят на севере Египта, сообщило министерство туризма и древностей страны. Как отмечается в заявлении министерства, находки подтверждают, что в древности Думьят, расположенный на месте впадения реки Нил в Средиземное море, играл важную роль в торговле с другими городами Средиземноморья. "Египетская археологическая миссия Высшего совета по памятникам древности обнаружила 63 захоронения из саманного кирпича и несколько простых захоронений", - говорится в заявлении министерства. Сообщается, что раскопки проходили в районе кладбища Телль-эд-Дейр в городе Думьят-эль-Гедида. Глава департамента египетских древностей Айман Ашмауи заявил, что миссия обнаружила внутри захоронений ряд погребальных амулетов, статуэтки, глиняные горшки, керамическую посуду, а также 38 бронзовых монет эпохи Птолемеев. Глава миссии Кутб Фаузи подчеркнул, что миссия также сумела обнаружить большое кладбище из саманного кирпича, в нем находились ряд захоронений высокого социального уровня.
https://ria.ru/20230921/egipet-1897618531.html
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египет, средиземное море, средиземноморье
Наука, Египет, Средиземное море, Средиземноморье
В Египте археологи обнаружили 38 бронзовых монет эпохи Птолемеев

Археологи обнаружили 38 бронзовых монет эпохи Птолемеев на севере Египта

© Фото : Министерство туризма и древностей ЕгиптаАрхеологи в Египте
Археологи в Египте - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : Министерство туризма и древностей Египта
Археологи в Египте. Архивное фото
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КАИР, 23 июл - РИА Новости. Археологи обнаружили 38 бронзовых монет эпохи Птолемеев, керамические сосуды, погребальные амулеты и статуэтки в ходе раскопок в провинции Думьят на севере Египта, сообщило министерство туризма и древностей страны.
Как отмечается в заявлении министерства, находки подтверждают, что в древности Думьят, расположенный на месте впадения реки Нил в Средиземное море, играл важную роль в торговле с другими городами Средиземноморья.
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"Египетская археологическая миссия Высшего совета по памятникам древности обнаружила 63 захоронения из саманного кирпича и несколько простых захоронений", - говорится в заявлении министерства.
Сообщается, что раскопки проходили в районе кладбища Телль-эд-Дейр в городе Думьят-эль-Гедида.
Глава департамента египетских древностей Айман Ашмауи заявил, что миссия обнаружила внутри захоронений ряд погребальных амулетов, статуэтки, глиняные горшки, керамическую посуду, а также 38 бронзовых монет эпохи Птолемеев.
Глава миссии Кутб Фаузи подчеркнул, что миссия также сумела обнаружить большое кладбище из саманного кирпича, в нем находились ряд захоронений высокого социального уровня.
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НаукаЕгипетСредиземное мореСредиземноморье
 
 
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