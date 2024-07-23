https://ria.ru/20240723/egipet-1961567809.html
В Египте археологи обнаружили 38 бронзовых монет эпохи Птолемеев
В Египте археологи обнаружили 38 бронзовых монет эпохи Птолемеев - РИА Новости, 23.07.2024
В Египте археологи обнаружили 38 бронзовых монет эпохи Птолемеев
Археологи обнаружили 38 бронзовых монет эпохи Птолемеев, керамические сосуды, погребальные амулеты и статуэтки в ходе раскопок в провинции Думьят на севере... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T20:20
2024-07-23T20:20
2024-07-23T20:20
наука
египет
средиземное море
средиземноморье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924727444_12:0:904:502_1920x0_80_0_0_e1297605c263665c9b7ea17bdee4c6a1.jpg
КАИР, 23 июл - РИА Новости. Археологи обнаружили 38 бронзовых монет эпохи Птолемеев, керамические сосуды, погребальные амулеты и статуэтки в ходе раскопок в провинции Думьят на севере Египта, сообщило министерство туризма и древностей страны. Как отмечается в заявлении министерства, находки подтверждают, что в древности Думьят, расположенный на месте впадения реки Нил в Средиземное море, играл важную роль в торговле с другими городами Средиземноморья. "Египетская археологическая миссия Высшего совета по памятникам древности обнаружила 63 захоронения из саманного кирпича и несколько простых захоронений", - говорится в заявлении министерства. Сообщается, что раскопки проходили в районе кладбища Телль-эд-Дейр в городе Думьят-эль-Гедида. Глава департамента египетских древностей Айман Ашмауи заявил, что миссия обнаружила внутри захоронений ряд погребальных амулетов, статуэтки, глиняные горшки, керамическую посуду, а также 38 бронзовых монет эпохи Птолемеев. Глава миссии Кутб Фаузи подчеркнул, что миссия также сумела обнаружить большое кладбище из саманного кирпича, в нем находились ряд захоронений высокого социального уровня.
https://ria.ru/20230921/egipet-1897618531.html
https://ria.ru/20240717/izobrazheniya-1960332715.html
египет
средиземное море
средиземноморье
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924727444_152:0:821:502_1920x0_80_0_0_55f62c12f5db6e1dc5cfae7ac8dc4fb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, средиземное море, средиземноморье
Наука, Египет, Средиземное море, Средиземноморье
В Египте археологи обнаружили 38 бронзовых монет эпохи Птолемеев
Археологи обнаружили 38 бронзовых монет эпохи Птолемеев на севере Египта
КАИР, 23 июл - РИА Новости. Археологи обнаружили 38 бронзовых монет эпохи Птолемеев, керамические сосуды, погребальные амулеты и статуэтки в ходе раскопок в провинции Думьят на севере Египта, сообщило министерство туризма и древностей страны.
Как отмечается в заявлении министерства, находки подтверждают, что в древности Думьят, расположенный на месте впадения реки Нил в Средиземное море
, играл важную роль в торговле с другими городами Средиземноморья
.
«
"Египетская археологическая миссия Высшего совета по памятникам древности обнаружила 63 захоронения из саманного кирпича и несколько простых захоронений", - говорится в заявлении министерства.
Сообщается, что раскопки проходили в районе кладбища Телль-эд-Дейр в городе Думьят-эль-Гедида.
Глава департамента египетских древностей Айман Ашмауи заявил, что миссия обнаружила внутри захоронений ряд погребальных амулетов, статуэтки, глиняные горшки, керамическую посуду, а также 38 бронзовых монет эпохи Птолемеев.
Глава миссии Кутб Фаузи подчеркнул, что миссия также сумела обнаружить большое кладбище из саманного кирпича, в нем находились ряд захоронений высокого социального уровня.