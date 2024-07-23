https://ria.ru/20240723/efimov-1961336972.html

Ефимов: в ТиНАО выделили 13 гектаров земли под производственный комплекс

Ефимов: в ТиНАО выделили 13 гектаров земли под производственный комплекс - РИА Новости, 23.07.2024

Ефимов: в ТиНАО выделили 13 гектаров земли под производственный комплекс

Останкинский мясоперерабатывающий комбинат построит в ТиНАО производственный комплекс площадью свыше 100 тысяч "квадратов", для него выделили свыше 13 гектаров... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T10:06

2024-07-23T10:06

2024-07-23T10:06

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 23 июля - РИА Новости. Останкинский мясоперерабатывающий комбинат построит в ТиНАО производственный комплекс площадью свыше 100 тысяч "квадратов", для него выделили свыше 13 гектаров земли в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."По льготной ставке 1 рубль в год город предоставил участок в районе Краснопахорский Останкинскому мясоперерабатывающему комбинату. Компания планирует инвестировать в проект 12 миллиардов рублей. Общая площадь будущего предприятия составит 104 тысячи квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.На территории будущего пищевого кластера в ТиНАО разместится несколько промышленных предприятий, под которые выделены участки по льготной ставке. Компания локализует производственный комплекс, в котором предусмотрен единый распределительный центр мясоперерабатывающего комбината с цехом порционной нарезки. Там смогут трудоустроиться 1,5 тысячи человек.В пресс-релизе уточняется, что город с 2016 года предоставляет участки для реализации МаИП без проведения торгов. Кроме того, начиная с 2022 года, инвесторы могут получить землю для расширения или создания производств по ставке 1 рубль в год."Это четвертый инвестор, которому город предоставил участок по льготной ставке в составе будущего пищевого кластера в районе Краснопахорский", – отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Он добавил, что ранее трем компаниям предоставили 63 гектара земли для строительства производств общей площадью 414 тысяч "квадратов".

https://ria.ru/20240722/proekty-1961313743.html

https://ria.ru/20240722/efimov-1961186725.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы