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Ефимов: в ТиНАО выделили 13 гектаров земли под производственный комплекс - РИА Новости, 23.07.2024
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10:06 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/efimov-1961336972.html
Ефимов: в ТиНАО выделили 13 гектаров земли под производственный комплекс
Ефимов: в ТиНАО выделили 13 гектаров земли под производственный комплекс - РИА Новости, 23.07.2024
Ефимов: в ТиНАО выделили 13 гектаров земли под производственный комплекс
Останкинский мясоперерабатывающий комбинат построит в ТиНАО производственный комплекс площадью свыше 100 тысяч "квадратов", для него выделили свыше 13 гектаров... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T10:06
2024-07-23T10:06
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 23 июля - РИА Новости. Останкинский мясоперерабатывающий комбинат построит в ТиНАО производственный комплекс площадью свыше 100 тысяч "квадратов", для него выделили свыше 13 гектаров земли в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."По льготной ставке 1 рубль в год город предоставил участок в районе Краснопахорский Останкинскому мясоперерабатывающему комбинату. Компания планирует инвестировать в проект 12 миллиардов рублей. Общая площадь будущего предприятия составит 104 тысячи квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.На территории будущего пищевого кластера в ТиНАО разместится несколько промышленных предприятий, под которые выделены участки по льготной ставке. Компания локализует производственный комплекс, в котором предусмотрен единый распределительный центр мясоперерабатывающего комбината с цехом порционной нарезки. Там смогут трудоустроиться 1,5 тысячи человек.В пресс-релизе уточняется, что город с 2016 года предоставляет участки для реализации МаИП без проведения торгов. Кроме того, начиная с 2022 года, инвесторы могут получить землю для расширения или создания производств по ставке 1 рубль в год."Это четвертый инвестор, которому город предоставил участок по льготной ставке в составе будущего пищевого кластера в районе Краснопахорский", – отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Он добавил, что ранее трем компаниям предоставили 63 гектара земли для строительства производств общей площадью 414 тысяч "квадратов".
https://ria.ru/20240722/proekty-1961313743.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в ТиНАО выделили 13 гектаров земли под производственный комплекс

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июля - РИА Новости. Останкинский мясоперерабатывающий комбинат построит в ТиНАО производственный комплекс площадью свыше 100 тысяч "квадратов", для него выделили свыше 13 гектаров земли в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«
"По льготной ставке 1 рубль в год город предоставил участок в районе Краснопахорский Останкинскому мясоперерабатывающему комбинату. Компания планирует инвестировать в проект 12 миллиардов рублей. Общая площадь будущего предприятия составит 104 тысячи квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
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На территории будущего пищевого кластера в ТиНАО разместится несколько промышленных предприятий, под которые выделены участки по льготной ставке. Компания локализует производственный комплекс, в котором предусмотрен единый распределительный центр мясоперерабатывающего комбината с цехом порционной нарезки. Там смогут трудоустроиться 1,5 тысячи человек.
В пресс-релизе уточняется, что город с 2016 года предоставляет участки для реализации МаИП без проведения торгов. Кроме того, начиная с 2022 года, инвесторы могут получить землю для расширения или создания производств по ставке 1 рубль в год.
"Это четвертый инвестор, которому город предоставил участок по льготной ставке в составе будущего пищевого кластера в районе Краснопахорский", – отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Он добавил, что ранее трем компаниям предоставили 63 гектара земли для строительства производств общей площадью 414 тысяч "квадратов".
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