https://ria.ru/20240723/dtp-1961516406.html
В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 15 человек
В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 15 человек - РИА Новости, 23.07.2024
В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 15 человек
Число пострадавших пассажиров в перевернувшемся автобусе на Кубани выросло до 15, четверых детей из этого числа уже выписали, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T16:42
2024-07-23T16:42
2024-07-23T16:52
происшествия
краснодарский край
северский район
ростов-на-дону
геленджик
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Число пострадавших пассажиров в перевернувшемся автобусе на Кубани выросло до 15, четверых детей из этого числа уже выписали, сообщили в оперштабе региона.По данным краевого главного управления МВД, ДТП произошло во вторник днем на автодороге "Краснодар - Верхнебаканский" около поселка Черноморский в Северском районе. Предварительно, автобус "King Long" съехал с проезжей части и опрокинулся. В автобусе находилось 32 пассажира. Ранее в краевой прокуратуре сообщали, что девять пассажиров перевернувшегося автобуса получили ушибы, они направлены в ЦРБ, жизни и здоровью пострадавших ничто не угрожает."На месте работают оперативные службы. Сейчас медики центральной районной больницы обследуют 15 пострадавших. Из них четверых детей уже выписали и отправили домой", - говорится в сообщении.Как ранее уточняли в главном управлении МЧС Кубани, речь идёт об автобусе сообщением Ростов-на-Дону – Геленджик. Движение по автодороге не перекрыто.
https://ria.ru/20240723/dtp-1961441608.html
краснодарский край
северский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, северский район, ростов-на-дону, геленджик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, Северский район, Ростов-на-Дону, Геленджик, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 15 человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани составило 15, их обследуют медики