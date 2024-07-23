Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 15 человек - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 23.07.2024 (обновлено: 16:52 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/dtp-1961516406.html
В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 15 человек
В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 15 человек - РИА Новости, 23.07.2024
В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 15 человек
Число пострадавших пассажиров в перевернувшемся автобусе на Кубани выросло до 15, четверых детей из этого числа уже выписали, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T16:42
2024-07-23T16:52
происшествия
краснодарский край
северский район
ростов-на-дону
геленджик
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961508313_0:94:1102:714_1920x0_80_0_0_4801c84d7337b3675474b32e27dc9397.jpg
КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Число пострадавших пассажиров в перевернувшемся автобусе на Кубани выросло до 15, четверых детей из этого числа уже выписали, сообщили в оперштабе региона.По данным краевого главного управления МВД, ДТП произошло во вторник днем на автодороге "Краснодар - Верхнебаканский" около поселка Черноморский в Северском районе. Предварительно, автобус "King Long" съехал с проезжей части и опрокинулся. В автобусе находилось 32 пассажира. Ранее в краевой прокуратуре сообщали, что девять пассажиров перевернувшегося автобуса получили ушибы, они направлены в ЦРБ, жизни и здоровью пострадавших ничто не угрожает."На месте работают оперативные службы. Сейчас медики центральной районной больницы обследуют 15 пострадавших. Из них четверых детей уже выписали и отправили домой", - говорится в сообщении.Как ранее уточняли в главном управлении МЧС Кубани, речь идёт об автобусе сообщением Ростов-на-Дону – Геленджик. Движение по автодороге не перекрыто.
https://ria.ru/20240723/dtp-1961441608.html
краснодарский край
северский район
ростов-на-дону
геленджик
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961508313_13:0:1090:808_1920x0_80_0_0_e98b58493c3618581da7f343d1c4c793.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, северский район, ростов-на-дону, геленджик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, Северский район, Ростов-на-Дону, Геленджик, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 15 человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани составило 15, их обследуют медики

© Фото : 23 МВД/TelegramРейсовый автобус съехал с дороги и перевернулся в Северском районе Кубани
Рейсовый автобус съехал с дороги и перевернулся в Северском районе Кубани - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : 23 МВД/Telegram
Рейсовый автобус съехал с дороги и перевернулся в Северском районе Кубани
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Число пострадавших пассажиров в перевернувшемся автобусе на Кубани выросло до 15, четверых детей из этого числа уже выписали, сообщили в оперштабе региона.
По данным краевого главного управления МВД, ДТП произошло во вторник днем на автодороге "Краснодар - Верхнебаканский" около поселка Черноморский в Северском районе. Предварительно, автобус "King Long" съехал с проезжей части и опрокинулся. В автобусе находилось 32 пассажира. Ранее в краевой прокуратуре сообщали, что девять пассажиров перевернувшегося автобуса получили ушибы, они направлены в ЦРБ, жизни и здоровью пострадавших ничто не угрожает.
«
"На месте работают оперативные службы. Сейчас медики центральной районной больницы обследуют 15 пострадавших. Из них четверых детей уже выписали и отправили домой", - говорится в сообщении.
Как ранее уточняли в главном управлении МЧС Кубани, речь идёт об автобусе сообщением Ростов-на-ДонуГеленджик. Движение по автодороге не перекрыто.
Место ДТП с участием автобуса в Кстовском районе Нижегородской области. 23 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
В Нижегородской области 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой
Вчера, 13:19
 
ПроисшествияКраснодарский крайСеверский районРостов-на-ДонуГеленджикМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала