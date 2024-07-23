https://ria.ru/20240723/dtp-1961516406.html

В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 15 человек

В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 15 человек - РИА Новости, 23.07.2024

В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 15 человек

Число пострадавших пассажиров в перевернувшемся автобусе на Кубани выросло до 15, четверых детей из этого числа уже выписали, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T16:42

2024-07-23T16:42

2024-07-23T16:52

происшествия

краснодарский край

северский район

ростов-на-дону

геленджик

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Число пострадавших пассажиров в перевернувшемся автобусе на Кубани выросло до 15, четверых детей из этого числа уже выписали, сообщили в оперштабе региона.По данным краевого главного управления МВД, ДТП произошло во вторник днем на автодороге "Краснодар - Верхнебаканский" около поселка Черноморский в Северском районе. Предварительно, автобус "King Long" съехал с проезжей части и опрокинулся. В автобусе находилось 32 пассажира. Ранее в краевой прокуратуре сообщали, что девять пассажиров перевернувшегося автобуса получили ушибы, они направлены в ЦРБ, жизни и здоровью пострадавших ничто не угрожает."На месте работают оперативные службы. Сейчас медики центральной районной больницы обследуют 15 пострадавших. Из них четверых детей уже выписали и отправили домой", - говорится в сообщении.Как ранее уточняли в главном управлении МЧС Кубани, речь идёт об автобусе сообщением Ростов-на-Дону – Геленджик. Движение по автодороге не перекрыто.

https://ria.ru/20240723/dtp-1961441608.html

краснодарский край

северский район

ростов-на-дону

геленджик

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край, северский район, ростов-на-дону, геленджик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)