https://ria.ru/20240723/dtp-1961483292.html

После гибели блогера-байкерши в ДТП в Турции возбудили дело

После гибели блогера-байкерши в ДТП в Турции возбудили дело - РИА Новости, 23.07.2024

После гибели блогера-байкерши в ДТП в Турции возбудили дело

Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью россиянки в ДТП с мотоциклом в турецкой провинции Мугла, генеральное консульство РФ в Анталье окажет содействие в... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T15:02

2024-07-23T15:02

2024-07-23T15:25

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анталья (провинция)

мугла (провинция)

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью россиянки в ДТП с мотоциклом в турецкой провинции Мугла, генеральное консульство РФ в Анталье окажет содействие в репатриации тела, сообщили РИА Новости в дипмиссии.Турецкие СМИ ранее сообщили, что россиянка Татьяна Озолина, известная в соцсетях как байкерша МотоТаня, погибла в Мугле в результате ДТП. СМИ отмечали, что мотоцикл, которым управлял Онур Обут, столкнулся на трассе между городами Сёке и Милас у деревни Сарычай с мотоциклом, которым управляла Озолина. Обут также является блогером с 230 тысячами подписчиков в Instagram*. Раненого Обута госпитализировали в больницу Миласа."По информации Управления безопасности провинции Мугла, вечером 22 июля на трассе Милас - Сёке произошло ДТП, в результате которого погибла гражданка России 1986 года рождения, управлявшая мотоциклом. По предварительным данным, в результате столкновения с другим мотоциклом она получила травмы, несовместимые с жизнью", - сообщили в дипмиссии.В генконсульстве подчеркнули, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело."Генконсульство России в Анталье выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей и в рамках имеющихся полномочий окажет необходимое содействие в вопросах оформления соответствующих документов и репатриации тела россиянки на Родину", - отметили дипломаты.Агентство IHA утверждало, что два из трех двигавшихся группой мотоциклов столкнулись с фурой, после чего один врезался в барьер на обочине, а другой - в разделительный барьер.У Озолиной почти миллион подписчиков в Instagram* и около двух миллионов - в YouTube. Последняя ее публикация в Instagram* сделана около 10.00 в понедельник (совпадает с мск) в турецком городе Измир. Девушка путешествовала по Турции и подробно освещала поездку в соцсетях.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240723/post-1961356817.html

https://ria.ru/20240723/baykersha-1961487414.html

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мугла (провинция)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, россия, в мире, авто, анталья (провинция), мугла (провинция)