https://ria.ru/20240723/dtp-1961483292.html
После гибели блогера-байкерши в ДТП в Турции возбудили дело
После гибели блогера-байкерши в ДТП в Турции возбудили дело - РИА Новости, 23.07.2024
После гибели блогера-байкерши в ДТП в Турции возбудили дело
Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью россиянки в ДТП с мотоциклом в турецкой провинции Мугла, генеральное консульство РФ в Анталье окажет содействие в... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:02
2024-07-23T15:02
2024-07-23T15:25
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью россиянки в ДТП с мотоциклом в турецкой провинции Мугла, генеральное консульство РФ в Анталье окажет содействие в репатриации тела, сообщили РИА Новости в дипмиссии.Турецкие СМИ ранее сообщили, что россиянка Татьяна Озолина, известная в соцсетях как байкерша МотоТаня, погибла в Мугле в результате ДТП. СМИ отмечали, что мотоцикл, которым управлял Онур Обут, столкнулся на трассе между городами Сёке и Милас у деревни Сарычай с мотоциклом, которым управляла Озолина. Обут также является блогером с 230 тысячами подписчиков в Instagram*. Раненого Обута госпитализировали в больницу Миласа."По информации Управления безопасности провинции Мугла, вечером 22 июля на трассе Милас - Сёке произошло ДТП, в результате которого погибла гражданка России 1986 года рождения, управлявшая мотоциклом. По предварительным данным, в результате столкновения с другим мотоциклом она получила травмы, несовместимые с жизнью", - сообщили в дипмиссии.В генконсульстве подчеркнули, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело."Генконсульство России в Анталье выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей и в рамках имеющихся полномочий окажет необходимое содействие в вопросах оформления соответствующих документов и репатриации тела россиянки на Родину", - отметили дипломаты.Агентство IHA утверждало, что два из трех двигавшихся группой мотоциклов столкнулись с фурой, после чего один врезался в барьер на обочине, а другой - в разделительный барьер.У Озолиной почти миллион подписчиков в Instagram* и около двух миллионов - в YouTube. Последняя ее публикация в Instagram* сделана около 10.00 в понедельник (совпадает с мск) в турецком городе Измир. Девушка путешествовала по Турции и подробно освещала поездку в соцсетях.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240723/post-1961356817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, в мире, авто, анталья (провинция), мугла (провинция)
Турция, Россия, В мире, Авто, Анталья (провинция), Мугла (провинция)
После гибели блогера-байкерши в ДТП в Турции возбудили дело
Генконсульство РФ поможет в репатриацией тела погибшей в ДТП в Турции блогерши
СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью россиянки в ДТП с мотоциклом в турецкой провинции Мугла, генеральное консульство РФ в Анталье окажет содействие в репатриации тела, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Турецкие СМИ ранее сообщили, что россиянка Татьяна Озолина, известная в соцсетях как байкерша МотоТаня, погибла в Мугле в результате ДТП. СМИ отмечали, что мотоцикл, которым управлял Онур Обут, столкнулся на трассе между городами Сёке и Милас у деревни Сарычай с мотоциклом, которым управляла Озолина. Обут также является блогером с 230 тысячами подписчиков в Instagram*. Раненого Обута госпитализировали в больницу Миласа.
"По информации Управления безопасности провинции Мугла, вечером 22 июля на трассе Милас - Сёке произошло ДТП, в результате которого погибла гражданка России 1986 года рождения, управлявшая мотоциклом. По предварительным данным, в результате столкновения с другим мотоциклом она получила травмы, несовместимые с жизнью", - сообщили в дипмиссии.
В генконсульстве подчеркнули, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело.
«
"Генконсульство России в Анталье выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей и в рамках имеющихся полномочий окажет необходимое содействие в вопросах оформления соответствующих документов и репатриации тела россиянки на Родину", - отметили дипломаты.
Агентство IHA утверждало, что два из трех двигавшихся группой мотоциклов столкнулись с фурой, после чего один врезался в барьер на обочине, а другой - в разделительный барьер.
У Озолиной почти миллион подписчиков в Instagram* и около двух миллионов - в YouTube. Последняя ее публикация в Instagram* сделана около 10.00 в понедельник (совпадает с мск) в турецком городе Измир
. Девушка путешествовала по Турции
и подробно освещала поездку в соцсетях.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.