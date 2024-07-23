https://ria.ru/20240723/dtp-1961441608.html
В Нижегородской области 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой
В Нижегородской области 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 23.07.2024
В Нижегородской области 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой
Одиннадцать человек пострадали в опрокинувшемся в кювет автобусе в Нижегородской области, сообщает министерство здравоохранения региона. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T13:19
2024-07-23T13:19
2024-07-23T13:45
происшествия
нижегородская область
кстовский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл — РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в опрокинувшемся в кювет автобусе в Нижегородской области, сообщает министерство здравоохранения региона.По данным областного МЧС, автобус №101 "Кстово-Зелецино" съехал в кювет в Кстовском районе. В результате ДТП погибших нет."Из 19 человек, находившихся в автобусе, в результате ДТП, по предварительным данным, пострадали 11 человек, детей среди них нет", - говорится в сообщении минздрава региона.Всех пострадавших доставляют в Кстовскую центральную районную больницу и Нижегородскую областную клиническую больницу имени Н.А.Семашко."Из 11 человек 8 находятся в состоянии средней степени тяжести, еще трое - легкой. Медики оказывают пациентам всю необходимую помощь", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20240723/saratov-1961384082.html
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нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, кстовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, Кстовский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой
В Нижегородской области маршрутка съехала в кювет, 11 человек пострадали