https://ria.ru/20240723/dtp-1961441608.html

В Нижегородской области 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой

В Нижегородской области 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 23.07.2024

В Нижегородской области 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой

Одиннадцать человек пострадали в опрокинувшемся в кювет автобусе в Нижегородской области, сообщает министерство здравоохранения региона. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T13:19

2024-07-23T13:19

2024-07-23T13:45

происшествия

нижегородская область

кстовский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл — РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в опрокинувшемся в кювет автобусе в Нижегородской области, сообщает министерство здравоохранения региона.По данным областного МЧС, автобус №101 "Кстово-Зелецино" съехал в кювет в Кстовском районе. В результате ДТП погибших нет."Из 19 человек, находившихся в автобусе, в результате ДТП, по предварительным данным, пострадали 11 человек, детей среди них нет", - говорится в сообщении минздрава региона.Всех пострадавших доставляют в Кстовскую центральную районную больницу и Нижегородскую областную клиническую больницу имени Н.А.Семашко."Из 11 человек 8 находятся в состоянии средней степени тяжести, еще трое - легкой. Медики оказывают пациентам всю необходимую помощь", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20240723/saratov-1961384082.html

https://ria.ru/20240722/dtp-1961143159.html

нижегородская область

кстовский район

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происшествия, нижегородская область, кстовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)