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В Нижегородской области 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 23.07.2024
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13:19 23.07.2024 (обновлено: 13:45 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/dtp-1961441608.html
В Нижегородской области 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой
В Нижегородской области 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 23.07.2024
В Нижегородской области 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой
Одиннадцать человек пострадали в опрокинувшемся в кювет автобусе в Нижегородской области, сообщает министерство здравоохранения региона. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T13:19
2024-07-23T13:45
происшествия
нижегородская область
кстовский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл — РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в опрокинувшемся в кювет автобусе в Нижегородской области, сообщает министерство здравоохранения региона.По данным областного МЧС, автобус №101 "Кстово-Зелецино" съехал в кювет в Кстовском районе. В результате ДТП погибших нет."Из 19 человек, находившихся в автобусе, в результате ДТП, по предварительным данным, пострадали 11 человек, детей среди них нет", - говорится в сообщении минздрава региона.Всех пострадавших доставляют в Кстовскую центральную районную больницу и Нижегородскую областную клиническую больницу имени Н.А.Семашко."Из 11 человек 8 находятся в состоянии средней степени тяжести, еще трое - легкой. Медики оказывают пациентам всю необходимую помощь", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20240723/saratov-1961384082.html
https://ria.ru/20240722/dtp-1961143159.html
нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, кстовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, Кстовский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой

В Нижегородской области маршрутка съехала в кювет, 11 человек пострадали

© УГИБДД Нижегородской области/ВКонтактеМесто ДТП с участием автобуса в Кстовском районе Нижегородской области. 23 июля 2024
Место ДТП с участием автобуса в Кстовском районе Нижегородской области. 23 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© УГИБДД Нижегородской области/ВКонтакте
Место ДТП с участием автобуса в Кстовском районе Нижегородской области. 23 июля 2024
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл — РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в опрокинувшемся в кювет автобусе в Нижегородской области, сообщает министерство здравоохранения региона.
По данным областного МЧС, автобус №101 "Кстово-Зелецино" съехал в кювет в Кстовском районе. В результате ДТП погибших нет.
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"Из 19 человек, находившихся в автобусе, в результате ДТП, по предварительным данным, пострадали 11 человек, детей среди них нет", - говорится в сообщении минздрава региона.
Всех пострадавших доставляют в Кстовскую центральную районную больницу и Нижегородскую областную клиническую больницу имени Н.А.Семашко.
"Из 11 человек 8 находятся в состоянии средней степени тяжести, еще трое - легкой. Медики оказывают пациентам всю необходимую помощь", - подчеркивается в сообщении.
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ПроисшествияНижегородская областьКстовский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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