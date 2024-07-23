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Известная байкерша-блогер из России погибла в ДТП в Турции, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.07.2024
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00:43 23.07.2024 (обновлено: 03:54 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/dtp-1961350174.html
Известная байкерша-блогер из России погибла в ДТП в Турции, сообщили СМИ
Известная байкерша-блогер из России погибла в ДТП в Турции, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.07.2024
Известная байкерша-блогер из России погибла в ДТП в Турции, сообщили СМИ
Россиянка Татьяна Озолина, известная в соцсетях байкерша под ником "МотоТаня", погибла в турецкой провинции Мугла в результате ДТП, сообщило в ночь на вторник... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T00:43
2024-07-23T03:54
россия
youtube
измир
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Россиянка Татьяна Озолина, известная в соцсетях байкерша под ником "МотоТаня", погибла в турецкой провинции Мугла в результате ДТП, сообщило в ночь на вторник турецкое госагентство "Анадолу".&quot;Мотоцикл, которым управлял Онур Обут, столкнулся на трассе между городами Сёке и Милас у деревни Сарычай с мотоциклом, которым управляла россиянка Татьяна Озолина (в новости указана как Русозолина — Прим. Ред.)&quot;, — пишет агентство.Обут также является блогером с 230 тысячами подписчиков в Instagram* (деятельность Meta* — соцсети Facebook* и Instagram* — запрещена в России как экстремистская).По данным агентства, Озолина скончалась на месте происшествия, раненого Обута госпитализировали в больницу Миласа.В свою очередь агентство IHA утверждает, что два из трех двигавшихся группой мотоциклов столкнулись с фурой, после чего один врезался в барьер на обочине, а другой — в разделительный барьер. У Озолиной почти миллион подписчиков в Instagram* и около двух миллионов — в YouTube. Последняя ее публикация в Instagram* появилась около 10.00 в понедельник (время совпадает с мск), она была сделана в турецком городе Измир. По информации СМИ, она путешествовала по Турции и подробно освещала поездку в соцсетях.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240722/dtp-1961296212.html
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россия, youtube, измир, мугла (провинция)
Россия, YouTube, Измир, Мугла (провинция)
Известная байкерша-блогер из России погибла в ДТП в Турции, сообщили СМИ

"Анадолу": известная байкерша из России "МотоТаня" погибла в ДТП в Турции

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Россиянка Татьяна Озолина, известная в соцсетях байкерша под ником "МотоТаня", погибла в турецкой провинции Мугла в результате ДТП, сообщило в ночь на вторник турецкое госагентство "Анадолу".
«

"Мотоцикл, которым управлял Онур Обут, столкнулся на трассе между городами Сёке и Милас у деревни Сарычай с мотоциклом, которым управляла россиянка Татьяна Озолина (в новости указана как Русозолина — Прим. Ред.)", — пишет агентство.

Обут также является блогером с 230 тысячами подписчиков в Instagram* (деятельность Meta* — соцсети Facebook* и Instagram* — запрещена в России как экстремистская).
По данным агентства, Озолина скончалась на месте происшествия, раненого Обута госпитализировали в больницу Миласа.
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В свою очередь агентство IHA утверждает, что два из трех двигавшихся группой мотоциклов столкнулись с фурой, после чего один врезался в барьер на обочине, а другой — в разделительный барьер.
У Озолиной почти миллион подписчиков в Instagram* и около двух миллионов — в YouTube. Последняя ее публикация в Instagram* появилась около 10.00 в понедельник (время совпадает с мск), она была сделана в турецком городе Измир. По информации СМИ, она путешествовала по Турции и подробно освещала поездку в соцсетях.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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