Известная байкерша-блогер из России погибла в ДТП в Турции, сообщили СМИ
"Анадолу": известная байкерша из России "МотоТаня" погибла в ДТП в Турции
© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Россиянка Татьяна Озолина, известная в соцсетях байкерша под ником "МотоТаня", погибла в турецкой провинции Мугла в результате ДТП, сообщило в ночь на вторник турецкое госагентство "Анадолу".
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"Мотоцикл, которым управлял Онур Обут, столкнулся на трассе между городами Сёке и Милас у деревни Сарычай с мотоциклом, которым управляла россиянка Татьяна Озолина (в новости указана как Русозолина — Прим. Ред.)", — пишет агентство.
Обут также является блогером с 230 тысячами подписчиков в Instagram* (деятельность Meta* — соцсети Facebook* и Instagram* — запрещена в России как экстремистская).
По данным агентства, Озолина скончалась на месте происшествия, раненого Обута госпитализировали в больницу Миласа.
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В свою очередь агентство IHA утверждает, что два из трех двигавшихся группой мотоциклов столкнулись с фурой, после чего один врезался в барьер на обочине, а другой — в разделительный барьер.
У Озолиной почти миллион подписчиков в Instagram* и около двух миллионов — в YouTube. Последняя ее публикация в Instagram* появилась около 10.00 в понедельник (время совпадает с мск), она была сделана в турецком городе Измир. По информации СМИ, она путешествовала по Турции и подробно освещала поездку в соцсетях.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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