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В Белгородской области дрон врезался в многоквартирный дом - РИА Новости, 23.07.2024
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22:39 23.07.2024 (обновлено: 23:23 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/dron-1961588705.html
В Белгородской области дрон врезался в многоквартирный дом
В Белгородской области дрон врезался в многоквартирный дом - РИА Новости, 23.07.2024
В Белгородской области дрон врезался в многоквартирный дом
Украинский беспилотник врезался в двухэтажный многоквартирный дом в селе Новопетровка в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T22:39
2024-07-23T23:23
специальная военная операция на украине
происшествия
жилье
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Украинский беспилотник врезался в двухэтажный многоквартирный дом в селе Новопетровка в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.&quot;Еще несколько населенных пунктов подверглись атакам ВСУ с помощью беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет. &lt;...&gt; В селе Новопетровка Валуйского городского округа дрон врезался в двухэтажный многоквартирный дом, в результате чего часть здания полностью разрушена&quot;, — написал он в Telegram-канале.Гладков добавил, что в Шебекино при сбросе взрывного устройства с беспилотника повреждения получили два легковых автомобиля. Кроме того, FPV-дрон также атаковал поселок Красное в Шебекинском городском округе. При взрыве в частном доме полностью разрушилась крыша.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240723/muzhchina-1961591456.html
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происшествия, жилье, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Жилье, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области дрон врезался в многоквартирный дом

Гладков: дрон врезался в двухэтажный дом в белгородском селе Новопетровка

© Фото : Telegram-канал Вячеслава ГладковаВ Белгородской области дрон врезался в многоквартирный дом
В Белгородской области дрон врезался в многоквартирный дом - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : Telegram-канал Вячеслава Гладкова
В Белгородской области дрон врезался в многоквартирный дом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Украинский беспилотник врезался в двухэтажный многоквартирный дом в селе Новопетровка в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«

"Еще несколько населенных пунктов подверглись атакам ВСУ с помощью беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет. <...> В селе Новопетровка Валуйского городского округа дрон врезался в двухэтажный многоквартирный дом, в результате чего часть здания полностью разрушена", — написал он в Telegram-канале.

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Гладков добавил, что в Шебекино при сбросе взрывного устройства с беспилотника повреждения получили два легковых автомобиля.
Кроме того, FPV-дрон также атаковал поселок Красное в Шебекинском городском округе. При взрыве в частном доме полностью разрушилась крыша.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЖильеБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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