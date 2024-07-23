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В Белгородской области дрон врезался в многоквартирный дом
В Белгородской области дрон врезался в многоквартирный дом - РИА Новости, 23.07.2024
В Белгородской области дрон врезался в многоквартирный дом
Украинский беспилотник врезался в двухэтажный многоквартирный дом в селе Новопетровка в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T22:39
2024-07-23T22:39
2024-07-23T23:23
специальная военная операция на украине
происшествия
жилье
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Украинский беспилотник врезался в двухэтажный многоквартирный дом в селе Новопетровка в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."Еще несколько населенных пунктов подверглись атакам ВСУ с помощью беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет. <...> В селе Новопетровка Валуйского городского округа дрон врезался в двухэтажный многоквартирный дом, в результате чего часть здания полностью разрушена", — написал он в Telegram-канале.Гладков добавил, что в Шебекино при сбросе взрывного устройства с беспилотника повреждения получили два легковых автомобиля. Кроме того, FPV-дрон также атаковал поселок Красное в Шебекинском городском округе. При взрыве в частном доме полностью разрушилась крыша.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240723/muzhchina-1961591456.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Белгородской области дрон врезался в многоквартирный дом
Гладков: дрон врезался в двухэтажный дом в белгородском селе Новопетровка