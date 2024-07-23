https://ria.ru/20240723/dron-1961588705.html

В Белгородской области дрон врезался в многоквартирный дом

В Белгородской области дрон врезался в многоквартирный дом - РИА Новости, 23.07.2024

В Белгородской области дрон врезался в многоквартирный дом

Украинский беспилотник врезался в двухэтажный многоквартирный дом в селе Новопетровка в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T22:39

2024-07-23T22:39

2024-07-23T23:23

специальная военная операция на украине

происшествия

жилье

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Украинский беспилотник врезался в двухэтажный многоквартирный дом в селе Новопетровка в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."Еще несколько населенных пунктов подверглись атакам ВСУ с помощью беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет. <...> В селе Новопетровка Валуйского городского округа дрон врезался в двухэтажный многоквартирный дом, в результате чего часть здания полностью разрушена", — написал он в Telegram-канале.Гладков добавил, что в Шебекино при сбросе взрывного устройства с беспилотника повреждения получили два легковых автомобиля. Кроме того, FPV-дрон также атаковал поселок Красное в Шебекинском городском округе. При взрыве в частном доме полностью разрушилась крыша.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240723/muzhchina-1961591456.html

https://ria.ru/20240722/pushilin-1961166966.html

белгородская область

шебекино

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Наталья Макарова

происшествия, жилье, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины