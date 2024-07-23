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В ФРГ предупредили о возможном последнем ходе Байдена против России - РИА Новости, 23.07.2024
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09:09 23.07.2024 (обновлено: 14:42 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/dotkom-1961372442.html
В ФРГ предупредили о возможном последнем ходе Байдена против России
В ФРГ предупредили о возможном последнем ходе Байдена против России - РИА Новости, 23.07.2024
В ФРГ предупредили о возможном последнем ходе Байдена против России
Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X предположил, что Байден может использовать ядерное оружие против... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T09:09
2024-07-23T14:42
в мире
сша
россия
выборы президента сша — 2024
megaupload
джо байден
политика
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X предположил, что Байден может использовать ядерное оружие против России.&quot;До января у Байдена будут коды запуска. Он зол. Его предала его партия, унизили СМИ, бросили спонсоры, а над ним смеется весь мир. Он хотел быть президентом военного времени. Победа над Россией должна была стать его наследием. Он потерпел поражение и может громко уйти с поста президента&quot;, — указал Дотком.Накануне издание New York Post со ссылкой на неназванных инсайдеров сообщило, что Байден проявлял чувства сильного разочарования, паранойи и гнева под давлением других демократов, требовавших его снять кандидатуру с выборов.Байден в воскресенье сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240722/zelenskiy-1961196589.html
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в мире, сша, россия, выборы президента сша — 2024, megaupload, джо байден, политика
В мире, США, Россия, Выборы президента США — 2024, Megaupload, Джо Байден, Политика
В ФРГ предупредили о возможном последнем ходе Байдена против России

Дотком предположил, что Байден может использовать ядерное оружие против России

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент Джо Байден выступает на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне
Президент Джо Байден выступает на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент Джо Байден выступает на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X предположил, что Байден может использовать ядерное оружие против России.
«

"До января у Байдена будут коды запуска. Он зол. Его предала его партия, унизили СМИ, бросили спонсоры, а над ним смеется весь мир. Он хотел быть президентом военного времени. Победа над Россией должна была стать его наследием. Он потерпел поражение и может громко уйти с поста президента", — указал Дотком.

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Накануне издание New York Post со ссылкой на неназванных инсайдеров сообщило, что Байден проявлял чувства сильного разочарования, паранойи и гнева под давлением других демократов, требовавших его снять кандидатуру с выборов.
Байден в воскресенье сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.
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