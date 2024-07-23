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Контрактники из Москвы получат дополнительную выплату в 1,9 миллиона рублей
Контрактники из Москвы получат дополнительную выплату в 1,9 миллиона рублей - РИА Новости, 23.07.2024
Контрактники из Москвы получат дополнительную выплату в 1,9 миллиона рублей
Военнослужащие по контракту в Москве получат дополнительную выплату в размере 1,9 миллиона рублей, соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:10
2024-07-23T14:10
2024-07-23T14:36
москва
сергей собянин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Военнослужащие по контракту в Москве получат дополнительную выплату в размере 1,9 миллиона рублей, соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин."Установить лицам, отобранным начиная с 23 июля 2024 года пунктом отбора на военную службу по контракту города Москвы в целях заключения контракта о прохождении военной службы с министерством обороны Российской Федерации сроком на один год и более, дополнительную меру социальной поддержки в форме единовременной выплаты в размере 1 900 000 рублей", - говорится в указе мэра.
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москва
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин
Москва, Сергей Собянин, Специальная военная операция на Украине
Контрактники из Москвы получат дополнительную выплату в 1,9 миллиона рублей
Военнослужащие по контракту в Москве получат допвыплату в 1,9 миллиона рублей