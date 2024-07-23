https://ria.ru/20240723/dopvyplata-1961451665.html

Контрактники из Москвы получат дополнительную выплату в 1,9 миллиона рублей

Контрактники из Москвы получат дополнительную выплату в 1,9 миллиона рублей - РИА Новости, 23.07.2024

Контрактники из Москвы получат дополнительную выплату в 1,9 миллиона рублей

Военнослужащие по контракту в Москве получат дополнительную выплату в размере 1,9 миллиона рублей, соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T14:10

2024-07-23T14:10

2024-07-23T14:36

москва

сергей собянин

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Военнослужащие по контракту в Москве получат дополнительную выплату в размере 1,9 миллиона рублей, соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин."Установить лицам, отобранным начиная с 23 июля 2024 года пунктом отбора на военную службу по контракту города Москвы в целях заключения контракта о прохождении военной службы с министерством обороны Российской Федерации сроком на один год и более, дополнительную меру социальной поддержки в форме единовременной выплаты в размере 1 900 000 рублей", - говорится в указе мэра.

https://ria.ru/20240706/vyplaty-1957872032.html

москва

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, сергей собянин