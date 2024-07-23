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Контрактники из Москвы получат дополнительную выплату в 1,9 миллиона рублей - РИА Новости, 23.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:10 23.07.2024 (обновлено: 14:36 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/dopvyplata-1961451665.html
Контрактники из Москвы получат дополнительную выплату в 1,9 миллиона рублей
Контрактники из Москвы получат дополнительную выплату в 1,9 миллиона рублей - РИА Новости, 23.07.2024
Контрактники из Москвы получат дополнительную выплату в 1,9 миллиона рублей
Военнослужащие по контракту в Москве получат дополнительную выплату в размере 1,9 миллиона рублей, соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:10
2024-07-23T14:36
москва
сергей собянин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Военнослужащие по контракту в Москве получат дополнительную выплату в размере 1,9 миллиона рублей, соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин."Установить лицам, отобранным начиная с 23 июля 2024 года пунктом отбора на военную службу по контракту города Москвы в целях заключения контракта о прохождении военной службы с министерством обороны Российской Федерации сроком на один год и более, дополнительную меру социальной поддержки в форме единовременной выплаты в размере 1 900 000 рублей", - говорится в указе мэра.
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москва, сергей собянин
Москва, Сергей Собянин, Специальная военная операция на Украине
Контрактники из Москвы получат дополнительную выплату в 1,9 миллиона рублей

Военнослужащие по контракту в Москве получат допвыплату в 1,9 миллиона рублей

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкВоенные билеты
Военные билеты - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Военнослужащие по контракту в Москве получат дополнительную выплату в размере 1,9 миллиона рублей, соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин.
«
"Установить лицам, отобранным начиная с 23 июля 2024 года пунктом отбора на военную службу по контракту города Москвы в целях заключения контракта о прохождении военной службы с министерством обороны Российской Федерации сроком на один год и более, дополнительную меру социальной поддержки в форме единовременной выплаты в размере 1 900 000 рублей", - говорится в указе мэра.
Военнослужащие штурмовых подразделений в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
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6 июля, 15:26
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваСергей Собянин
 
 
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