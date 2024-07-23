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При обстреле Донецка пострадали две мирные жительницы - РИА Новости, 23.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:23 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/donetsk-1961568371.html
При обстреле Донецка пострадали две мирные жительницы
При обстреле Донецка пострадали две мирные жительницы - РИА Новости, 23.07.2024
При обстреле Донецка пострадали две мирные жительницы
Две мирные жительницы получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T20:23
2024-07-23T20:23
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Две мирные жительницы получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что пожилая женщина получила осколочные ранения при украинском обстреле Петровского района города. "В Петровском районе Донецка при обстреле со стороны вооруженных формирований Украины с применением ствольной артиллерии ранены женщины 1968 и 1934 годов рождения", - написал Пушилин, отметив, что пострадавшим оказана медицинская помощь. Кроме того, в результате обстрелов Донецка и Горловки повреждения получили жилой дом, административное здание и частные автомобили. "Со стороны противника совершено 19 вооруженных атак, выпущено порядка 40 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров", - добавил Пушилин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка пострадали две мирные жительницы

Пушилин: при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали две женщины

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Две мирные жительницы получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что пожилая женщина получила осколочные ранения при украинском обстреле Петровского района города.
"В Петровском районе Донецка при обстреле со стороны вооруженных формирований Украины с применением ствольной артиллерии ранены женщины 1968 и 1934 годов рождения", - написал Пушилин, отметив, что пострадавшим оказана медицинская помощь.
Кроме того, в результате обстрелов Донецка и Горловки повреждения получили жилой дом, административное здание и частные автомобили.
"Со стороны противника совершено 19 вооруженных атак, выпущено порядка 40 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров", - добавил Пушилин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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