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При обстреле Донецка пострадали две мирные жительницы
При обстреле Донецка пострадали две мирные жительницы - РИА Новости, 23.07.2024
При обстреле Донецка пострадали две мирные жительницы
Две мирные жительницы получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T20:23
2024-07-23T20:23
2024-07-23T20:23
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Две мирные жительницы получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что пожилая женщина получила осколочные ранения при украинском обстреле Петровского района города. "В Петровском районе Донецка при обстреле со стороны вооруженных формирований Украины с применением ствольной артиллерии ранены женщины 1968 и 1934 годов рождения", - написал Пушилин, отметив, что пострадавшим оказана медицинская помощь. Кроме того, в результате обстрелов Донецка и Горловки повреждения получили жилой дом, административное здание и частные автомобили. "Со стороны противника совершено 19 вооруженных атак, выпущено порядка 40 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров", - добавил Пушилин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка пострадали две мирные жительницы
Пушилин: при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали две женщины