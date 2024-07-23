https://ria.ru/20240723/donetsk-1961370091.html

В Донецке при обстреле ВСУ пострадала женщина

В Донецке при обстреле ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 23.07.2024

В Донецке при обстреле ВСУ пострадала женщина

Пожилая женщина пострадала в результате обстрела утром Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T08:51

2024-07-23T08:51

2024-07-23T09:14

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 июл – РИА Новости. Пожилая женщина пострадала в результате обстрела утром Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Этим утром в результате вражеского обстрела Петровского района по улице Вагнера пострадала женщина 1937 года рождения. У нее осколочное ранение грудной клетки", - написал Кулемзин. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, обстрел указанного района во вторник был в 5.00 мск, было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240723/obstrel-1961368810.html

https://ria.ru/20240722/obstrely-1961330319.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия