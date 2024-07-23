https://ria.ru/20240723/donetsk-1961370091.html
В Донецке при обстреле ВСУ пострадала женщина
В Донецке при обстреле ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 23.07.2024
В Донецке при обстреле ВСУ пострадала женщина
Пожилая женщина пострадала в результате обстрела утром Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T08:51
2024-07-23T08:51
2024-07-23T09:14
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 июл – РИА Новости. Пожилая женщина пострадала в результате обстрела утром Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Этим утром в результате вражеского обстрела Петровского района по улице Вагнера пострадала женщина 1937 года рождения. У нее осколочное ранение грудной клетки", - написал Кулемзин. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, обстрел указанного района во вторник был в 5.00 мск, было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240723/obstrel-1961368810.html
https://ria.ru/20240722/obstrely-1961330319.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Донецке при обстреле ВСУ пострадала женщина
В Петровском районе Донецка при обстреле ВСУ пострадала женщина