https://ria.ru/20240723/dollar-1961426860.html

"Конец близок". Немецкий предприниматель призвал отказаться от доллара

"Конец близок". Немецкий предприниматель призвал отказаться от доллара - РИА Новости, 23.07.2024

"Конец близок". Немецкий предприниматель призвал отказаться от доллара

Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, в своем аккаунте в соцсети Х призвал... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T12:30

2024-07-23T12:30

2024-07-23T12:30

экономика

сша

евросоюз

германия

доллар

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, в своем аккаунте в соцсети Х призвал отказаться от доллара в пользу золота и предрек скорый конец империи США. "Конец империи США близок. Откажитесь от доллара США. Переходите к золоту. Переживите грядущую экономическую депрессию и гиперинфляцию... ЕС тоже рухнет, поскольку они встроены в долговую систему США", - написал Дотком. Он подчеркнул, что золото после можно будет использовать, чтобы вложиться в любые другие активы, когда они станут "дешевыми, как грязь". Своей публикацией Дотком ответил на пост, в котором утверждалось, что американский госдолг, оценивающийся триллионами долларов, не смогут выплатить никакие выборы, только печатный станок. Дефицит бюджета США, по последним данным Федеральной резервной системы, составляет 1,27 триллиона долларов, а госдолг находится на рекордно высокой отметке в 34,95 триллиона долларов. Международный валютный фонд (МВФ) в своем докладе в июле отметил, что увеличение американского госдолга привело к тому, что инвестиционная позиция США в мире ухудшилась с минус 61% ВВП в 2022 году до минус 71% в 2023 году.

https://ria.ru/20240712/podarok-1959075319.html

https://ria.ru/20240520/zoloto-1947099071.html

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экономика, сша, евросоюз, германия, доллар