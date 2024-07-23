"Конец близок". Немецкий предприниматель призвал отказаться от доллара
Дотком: США и ЕС скоро рухнут, необходимо отказываться от доллара уже сейчас
© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, в своем аккаунте в соцсети Х призвал отказаться от доллара в пользу золота и предрек скорый конец империи США.
"Конец империи США близок. Откажитесь от доллара США. Переходите к золоту. Переживите грядущую экономическую депрессию и гиперинфляцию... ЕС тоже рухнет, поскольку они встроены в долговую систему США", - написал Дотком.
США сделают России царский подарок
12 июля, 08:00
Он подчеркнул, что золото после можно будет использовать, чтобы вложиться в любые другие активы, когда они станут "дешевыми, как грязь".
Своей публикацией Дотком ответил на пост, в котором утверждалось, что американский госдолг, оценивающийся триллионами долларов, не смогут выплатить никакие выборы, только печатный станок.
Дефицит бюджета США, по последним данным Федеральной резервной системы, составляет 1,27 триллиона долларов, а госдолг находится на рекордно высокой отметке в 34,95 триллиона долларов. Международный валютный фонд (МВФ) в своем докладе в июле отметил, что увеличение американского госдолга привело к тому, что инвестиционная позиция США в мире ухудшилась с минус 61% ВВП в 2022 году до минус 71% в 2023 году.
Цена на золото на бирже обновила исторический рекорд
20 мая, 09:08