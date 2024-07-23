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В России предложили обязать блогеров отдавать часть дохода на соцпроекты - РИА Новости, 23.07.2024
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17:32 23.07.2024 (обновлено: 17:40 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/dokhod-1961529219.html
В России предложили обязать блогеров отдавать часть дохода на соцпроекты
В России предложили обязать блогеров отдавать часть дохода на соцпроекты - РИА Новости, 23.07.2024
В России предложили обязать блогеров отдавать часть дохода на соцпроекты
Блогеров обяжут в своих соцсетях размещать социальную рекламу в размере 5% от их общего годового объема контента, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T17:32
2024-07-23T17:40
общество
россия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Блогеров обяжут в своих соцсетях размещать социальную рекламу в размере 5% от их общего годового объема контента, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации блогеров и агентств (АБА)."Такой законопроект обяжет блогеров размещать в своих соцсетях социальную рекламу в размере 5% от общего их годового объема, как это уже делают все другие рекламораспространители на законодательном уровне", - говорится в сообщении.Депутат Госдумы Яна Лантратова в марте сообщала, что в рабочую группу ГД по совершенствованию законодательства в сфере инфобизнеса и блогосферы поступило предложение разработать законопроект об обязательном уведомлении государства об открытии инфобизнеса, в частности блогов. Она также сообщала о предложении ввести обязательное лицензирование на ведение образовательной деятельности.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В России предложили обязать блогеров отдавать часть дохода на соцпроекты

Блогеров хотят обязать отдавать 5% контента под социальную рекламу

© Depositphotos.com / HayDmitriyМолодые люди изучают настройки смартфонов
Молодые люди изучают настройки смартфонов - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Depositphotos.com / HayDmitriy
Молодые люди изучают настройки смартфонов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Блогеров обяжут в своих соцсетях размещать социальную рекламу в размере 5% от их общего годового объема контента, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации блогеров и агентств (АБА).
"Такой законопроект обяжет блогеров размещать в своих соцсетях социальную рекламу в размере 5% от общего их годового объема, как это уже делают все другие рекламораспространители на законодательном уровне", - говорится в сообщении.
Депутат Госдумы Яна Лантратова в марте сообщала, что в рабочую группу ГД по совершенствованию законодательства в сфере инфобизнеса и блогосферы поступило предложение разработать законопроект об обязательном уведомлении государства об открытии инфобизнеса, в частности блогов. Она также сообщала о предложении ввести обязательное лицензирование на ведение образовательной деятельности.
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