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В России предложили обязать блогеров отдавать часть дохода на соцпроекты
В России предложили обязать блогеров отдавать часть дохода на соцпроекты - РИА Новости, 23.07.2024
В России предложили обязать блогеров отдавать часть дохода на соцпроекты
Блогеров обяжут в своих соцсетях размещать социальную рекламу в размере 5% от их общего годового объема контента, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T17:32
2024-07-23T17:32
2024-07-23T17:40
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Блогеров обяжут в своих соцсетях размещать социальную рекламу в размере 5% от их общего годового объема контента, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации блогеров и агентств (АБА)."Такой законопроект обяжет блогеров размещать в своих соцсетях социальную рекламу в размере 5% от общего их годового объема, как это уже делают все другие рекламораспространители на законодательном уровне", - говорится в сообщении.Депутат Госдумы Яна Лантратова в марте сообщала, что в рабочую группу ГД по совершенствованию законодательства в сфере инфобизнеса и блогосферы поступило предложение разработать законопроект об обязательном уведомлении государства об открытии инфобизнеса, в частности блогов. Она также сообщала о предложении ввести обязательное лицензирование на ведение образовательной деятельности.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В России предложили обязать блогеров отдавать часть дохода на соцпроекты
Блогеров хотят обязать отдавать 5% контента под социальную рекламу