https://ria.ru/20240723/dokhod-1961529219.html

В России предложили обязать блогеров отдавать часть дохода на соцпроекты

В России предложили обязать блогеров отдавать часть дохода на соцпроекты - РИА Новости, 23.07.2024

В России предложили обязать блогеров отдавать часть дохода на соцпроекты

Блогеров обяжут в своих соцсетях размещать социальную рекламу в размере 5% от их общего годового объема контента, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T17:32

2024-07-23T17:32

2024-07-23T17:40

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Блогеров обяжут в своих соцсетях размещать социальную рекламу в размере 5% от их общего годового объема контента, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации блогеров и агентств (АБА)."Такой законопроект обяжет блогеров размещать в своих соцсетях социальную рекламу в размере 5% от общего их годового объема, как это уже делают все другие рекламораспространители на законодательном уровне", - говорится в сообщении.Депутат Госдумы Яна Лантратова в марте сообщала, что в рабочую группу ГД по совершенствованию законодательства в сфере инфобизнеса и блогосферы поступило предложение разработать законопроект об обязательном уведомлении государства об открытии инфобизнеса, в частности блогов. Она также сообщала о предложении ввести обязательное лицензирование на ведение образовательной деятельности.

https://ria.ru/20240722/ivleeva-1961293106.html

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общество, россия, госдума рф