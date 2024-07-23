Глава СПЧ обратился к послу Армении из-за дискриминации россиян
Глава СПЧ обратился к послу Армении из-за дискриминации россиян в аэропорту
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Пассажиры в Международном аэропорте Ереван Звартноц. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Председатель Совета по права человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился к послу Армении в РФ Вагаршаку Арутюняну в связи со случаями дискриминации россиян в аэропорту Еревана.
Как сообщается в Telegram-канале СПЧ, в адрес Совета поступают обращения от россиян, которые столкнулись с нарушениями своих прав со стороны представителей армянского авиаперевозчика FlyOne и сотрудников международного аэропорта "Звартноц". Так, как отмечается в сообщении СПЧ, о дискриминации рассказала оперная певица Светлана Касьян, которую 6 июля "зарегистрировали на рейс без мест и не предложили никакой компенсации", ей с дочерью помогли долететь неравнодушные пассажиры. Другая ситуация, по данным СПЧ, произошла 3 июня, группа россиян из-за задержки рейса не попала на самолет до Москвы, представители аэропорта задержали их без объяснения причин и поместили в отдел полиции. Кроме того, граждане России сообщают о многочисленных оскорблениях по национальному признаку со стороны сотрудников служб безопасности аэропорта, отмечает Совет.
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"Ознакомившись с публикациями в открытых источниках, мы пришли к выводу, что описанные ситуации, к сожалению, не являются единичными случаями. Просим Вас довести до сведения компетентных органов власти Республики Армения изложенную информацию, а также нашу позицию о недопустимости подобных инцидентов с гражданами Российской Федерации", - говорится в письме Фадеева Арутюняну.
Кроме того, глава СПЧ обратил внимание на проблему овербукинга.
"Несмотря на то, что это, общемировая практика, необходимо признать, что она порочна и нарушает права потребителей", - говорится в Telegram-канале СПЧ.