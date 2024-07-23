Рейтинг@Mail.ru
Глава СПЧ обратился к послу Армении из-за дискриминации россиян - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/diskriminatsiya-1961539117.html
Глава СПЧ обратился к послу Армении из-за дискриминации россиян
Глава СПЧ обратился к послу Армении из-за дискриминации россиян - РИА Новости, 23.07.2024
Глава СПЧ обратился к послу Армении из-за дискриминации россиян
Председатель Совета по права человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился к послу Армении в РФ Вагаршаку Арутюняну в связи со случаями дискриминации... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T18:02
2024-07-23T18:02
россия
армения
ереван
валерий фадеев
вагаршак арутюнян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597512403_0:332:3050:2048_1920x0_80_0_0_a22dcffc52c1bc4e9fd89f74e76ca165.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Председатель Совета по права человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился к послу Армении в РФ Вагаршаку Арутюняну в связи со случаями дискриминации россиян в аэропорту Еревана. Как сообщается в Telegram-канале СПЧ, в адрес Совета поступают обращения от россиян, которые столкнулись с нарушениями своих прав со стороны представителей армянского авиаперевозчика FlyOne и сотрудников международного аэропорта "Звартноц". Так, как отмечается в сообщении СПЧ, о дискриминации рассказала оперная певица Светлана Касьян, которую 6 июля "зарегистрировали на рейс без мест и не предложили никакой компенсации", ей с дочерью помогли долететь неравнодушные пассажиры. Другая ситуация, по данным СПЧ, произошла 3 июня, группа россиян из-за задержки рейса не попала на самолет до Москвы, представители аэропорта задержали их без объяснения причин и поместили в отдел полиции. Кроме того, граждане России сообщают о многочисленных оскорблениях по национальному признаку со стороны сотрудников служб безопасности аэропорта, отмечает Совет. "Ознакомившись с публикациями в открытых источниках, мы пришли к выводу, что описанные ситуации, к сожалению, не являются единичными случаями. Просим Вас довести до сведения компетентных органов власти Республики Армения изложенную информацию, а также нашу позицию о недопустимости подобных инцидентов с гражданами Российской Федерации", - говорится в письме Фадеева Арутюняну. Кроме того, глава СПЧ обратил внимание на проблему овербукинга. "Несмотря на то, что это, общемировая практика, необходимо признать, что она порочна и нарушает права потребителей", - говорится в Telegram-канале СПЧ.
https://ria.ru/20240718/armeniya-1960420743.html
https://ria.ru/20240719/turtsiya-1960755737.html
россия
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597512403_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_32fbec816edc8c78d5244683a040821d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, армения, ереван, валерий фадеев, вагаршак арутюнян
Россия, Армения, Ереван, Валерий Фадеев, Вагаршак Арутюнян
Глава СПЧ обратился к послу Армении из-за дискриминации россиян

Глава СПЧ обратился к послу Армении из-за дискриминации россиян в аэропорту

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорте Ереван Звартноц
Пассажиры в Международном аэропорте Ереван Звартноц - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Пассажиры в Международном аэропорте Ереван Звартноц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Председатель Совета по права человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился к послу Армении в РФ Вагаршаку Арутюняну в связи со случаями дискриминации россиян в аэропорту Еревана.
Как сообщается в Telegram-канале СПЧ, в адрес Совета поступают обращения от россиян, которые столкнулись с нарушениями своих прав со стороны представителей армянского авиаперевозчика FlyOne и сотрудников международного аэропорта "Звартноц". Так, как отмечается в сообщении СПЧ, о дискриминации рассказала оперная певица Светлана Касьян, которую 6 июля "зарегистрировали на рейс без мест и не предложили никакой компенсации", ей с дочерью помогли долететь неравнодушные пассажиры. Другая ситуация, по данным СПЧ, произошла 3 июня, группа россиян из-за задержки рейса не попала на самолет до Москвы, представители аэропорта задержали их без объяснения причин и поместили в отдел полиции. Кроме того, граждане России сообщают о многочисленных оскорблениях по национальному признаку со стороны сотрудников служб безопасности аэропорта, отмечает Совет.
Церемония закрытия совместных учений ВС США и Армении Eagle Partner на полигоне в Армении - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
В минобороны Армении будет работать американский представитель
18 июля, 11:09
«
"Ознакомившись с публикациями в открытых источниках, мы пришли к выводу, что описанные ситуации, к сожалению, не являются единичными случаями. Просим Вас довести до сведения компетентных органов власти Республики Армения изложенную информацию, а также нашу позицию о недопустимости подобных инцидентов с гражданами Российской Федерации", - говорится в письме Фадеева Арутюняну.
Кроме того, глава СПЧ обратил внимание на проблему овербукинга.
"Несмотря на то, что это, общемировая практика, необходимо признать, что она порочна и нарушает права потребителей", - говорится в Telegram-канале СПЧ.
Российские туристы в аэропорту Антальи - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Россия направила ноту Турции из-за инцидента с россиянками в аэропорту
19 июля, 15:36
 
РоссияАрменияЕреванВалерий ФадеевВагаршак Арутюнян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала