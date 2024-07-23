https://ria.ru/20240723/diskriminatsiya-1961539117.html

Глава СПЧ обратился к послу Армении из-за дискриминации россиян

Глава СПЧ обратился к послу Армении из-за дискриминации россиян - РИА Новости, 23.07.2024

Глава СПЧ обратился к послу Армении из-за дискриминации россиян

Председатель Совета по права человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился к послу Армении в РФ Вагаршаку Арутюняну в связи со случаями дискриминации... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T18:02

2024-07-23T18:02

2024-07-23T18:02

россия

армения

ереван

валерий фадеев

вагаршак арутюнян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597512403_0:332:3050:2048_1920x0_80_0_0_a22dcffc52c1bc4e9fd89f74e76ca165.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Председатель Совета по права человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился к послу Армении в РФ Вагаршаку Арутюняну в связи со случаями дискриминации россиян в аэропорту Еревана. Как сообщается в Telegram-канале СПЧ, в адрес Совета поступают обращения от россиян, которые столкнулись с нарушениями своих прав со стороны представителей армянского авиаперевозчика FlyOne и сотрудников международного аэропорта "Звартноц". Так, как отмечается в сообщении СПЧ, о дискриминации рассказала оперная певица Светлана Касьян, которую 6 июля "зарегистрировали на рейс без мест и не предложили никакой компенсации", ей с дочерью помогли долететь неравнодушные пассажиры. Другая ситуация, по данным СПЧ, произошла 3 июня, группа россиян из-за задержки рейса не попала на самолет до Москвы, представители аэропорта задержали их без объяснения причин и поместили в отдел полиции. Кроме того, граждане России сообщают о многочисленных оскорблениях по национальному признаку со стороны сотрудников служб безопасности аэропорта, отмечает Совет. "Ознакомившись с публикациями в открытых источниках, мы пришли к выводу, что описанные ситуации, к сожалению, не являются единичными случаями. Просим Вас довести до сведения компетентных органов власти Республики Армения изложенную информацию, а также нашу позицию о недопустимости подобных инцидентов с гражданами Российской Федерации", - говорится в письме Фадеева Арутюняну. Кроме того, глава СПЧ обратил внимание на проблему овербукинга. "Несмотря на то, что это, общемировая практика, необходимо признать, что она порочна и нарушает права потребителей", - говорится в Telegram-канале СПЧ.

https://ria.ru/20240718/armeniya-1960420743.html

https://ria.ru/20240719/turtsiya-1960755737.html

россия

армения

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, армения, ереван, валерий фадеев, вагаршак арутюнян