https://ria.ru/20240723/dhl-1961526486.html

В DHL прокомментировали обнаружение взрывчатки в посылках из Германии

В DHL прокомментировали обнаружение взрывчатки в посылках из Германии - РИА Новости, 23.07.2024

В DHL прокомментировали обнаружение взрывчатки в посылках из Германии

Направляемые из Германии в Россию посылки по причине тайны почтовой связи не проходят досмотр с помощью рентгенов, а данные клиентов не хранятся, сообщила... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T17:23

2024-07-23T17:23

2024-07-23T17:47

германия

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БЕРЛИН, 23 июл - РИА Новости. Направляемые из Германии в Россию посылки по причине тайны почтовой связи не проходят досмотр с помощью рентгенов, а данные клиентов не хранятся, сообщила базирующаяся в Бонне крупнейшая в стране и Европе транспортная компания DHL Group (ранее Deutsche Post DHL Group) на запрос РИА Новости об обнаружении ФСБ взрывчатки в немецких посылках.Ранее ФСБ сообщала о пресечении в Санкт-Петербурге канала поставок в Россию из Германии и Италии взрывчатки и электродетонаторов, спрятанных в автозапчастях и предназначенных для совершения терактов. Лица, готовившие теракт, установлены и задержаны, по данным ФСБ, деятельность курировал замглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец, который объявлен в России в розыск.На запрос РИА Новости, в DHL Group подтвердили, что из ФРГ в Россию до сих пор можно отправить посылку, хотя услуги службы быстрой доставки DHL Express на данный момент по этому направлению не предоставляются."Однако в силу юридических обязательств, вытекающих из (закона об) универсальной почтовой службе и Всемирной почтовой конвенции, письма и посылки по-прежнему доставляются из Германии в Россию и наоборот. В целях соблюдения почтовой тайны посылки, предназначенные для России, не проходят скрининг и данные клиентов не хранятся", - добавили в пресс-службе доставщика.В феврале 2023 года в компании экспресс-доставки грузов и документов DHL подтвердили задержание четырех сотрудников делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР. В декабре 2022 года глава Русского дома Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения: взорвалась отправленная ему посылка. Высокопоставленный источник в местной полиции сообщил РИА Новости, что полиция ЦАР выясняет, как DHL доставила Сытому посылку со взрывным устройством. При этом глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ заявлял, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию из-за угроз.Ранее министерство юстиции Германии под предлогом "конфиденциальности" не стало комментировать РИА Новости обнаружение ФСБ канала доставки из ФРГ в РФ взрывчатки и детонаторов. В министерстве пояснили также, что принятая в международной практике в таких случаях конфиденциальность - необходимое условие для "будущего эффективного сотрудничества", особенно в вопросах уголовно-правовой помощи.

https://ria.ru/20240711/fsb-1958979560.html

https://ria.ru/20240723/belgorod-1961382073.html

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Посылки со взрывчаткой, шедшие из Европы. Видео ФСБ ФСБ показала видео с шедшими из Европы посылками со взрывчаткой. На кадрах видно, как специалисты извлекают взрывчатые вещества из автозапчастей. Представитель транспортной компании, через которую шли посылки, рассказала, что их услугами пользовались втемную. 2024-07-23T17:23 true PT3M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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германия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, dhl, цар, владимир зеленский, в мире, происшествия