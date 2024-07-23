https://ria.ru/20240723/detenysh-1961549823.html

В Ленинградском зоопарке выбрали имя детенышу ленивца

В Ленинградском зоопарке выбрали имя детенышу ленивца - РИА Новости, 23.07.2024

В Ленинградском зоопарке выбрали имя детенышу ленивца

Детенышу ленивца из Ленинградского зоопарка, родившемуся в марте, выбрали имя, сообщили в учреждении. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T18:41

2024-07-23T18:41

2024-07-23T18:55

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл — РИА Новости. Детенышу ленивца из Ленинградского зоопарка, родившемуся в марте, выбрали имя, сообщили в учреждении. Имена по традиции выбирают посетители. Зоопарк предложил оставлять свои варианты в комментариях на странице в соцсети. "К 19 июля мы насчитали более 1500 вариантов! В этот раз оказалось немало "вкусных" кличек: Кокос, Маффин, Брауни. Среди предложений были гибриды имен папы и мамы. Например, Совин или Ирсон. Не обошлось без известных ленивцев — героев мультфильмов — Сида и Блица. И куда же без Лени! Киперы определили шесть лучших вариантов, написали их на дольках яблока и предоставили финальный выбор главе семейства ленивцев Ирвину. Теперь малыша зовут Мокко", — сообщил зоопарк.Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк стал домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.

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общество, санкт-петербург, россия, ленинград, ленинградский зоопарк