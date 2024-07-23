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Десант выбил боевиков ВСУ с позиции в районе Переездного в ДНР
Десант выбил боевиков ВСУ с позиции в районе Переездного в ДНР - РИА Новости, 23.07.2024
Десант выбил боевиков ВСУ с позиции в районе Переездного в ДНР
Подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ под прикрытием бронегруппы выбили украинские силы с ряда позиций в районе населенного пункта Переездное на... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T05:08
2024-07-23T05:08
2024-07-23T05:32
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
бмд-2
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ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. Подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ под прикрытием бронегруппы выбили украинские силы с ряда позиций в районе населенного пункта Переездное на Северском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщили журналистам в Минобороны России. "В рамках ведения активных боевых действий у населенного пункта Переездное на северском направлении в ДНР, штурмовые группы тульских десантников успешно выполнили боевую задачу по овладению позициями украинских формирований и улучшению положения по переднему краю", — рассказали в ведомстве.Перед штурмом десантники провели аэроразведку, а затем подавили огневые точки авиацией и артиллерией."Мы двигались в колонне не более трех машин, впереди был танк с тралом. Он выдвигался первым, потому что на пути было много минных заграждений и он расчищал нам путь к опорному пункту ВСУ", — рассказал наводчик-оператор БМД-2 с позывным "Орел".По словам бойца, десантники отработали вражеские позиции с расстояние в 50—80 метров из 30-миллиметровой автоматической пушки."Пока пехота спешивалась, я открывал огонь из автоматической пушки по врагу, чтобы прикрыть свою пехоту, чтобы они с минимальными потерями "заштурмовали" эту лесопосадку", — заключил боец.
https://ria.ru/20240723/ka-52m-1961359297.html
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донецкая народная республика, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, бмд-2
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, БМД-2
Десант выбил боевиков ВСУ с позиции в районе Переездного в ДНР
Тульские десантники выбили боевиков ВСУ с позиций в районе Переездного в ДНР