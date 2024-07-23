https://ria.ru/20240723/delfiny-1961268348.html

Необычное оружие: Россия возрождает амбициозный секретный проект СССР

Необычное оружие: Россия возрождает амбициозный секретный проект СССР - РИА Новости, 23.07.2024

Необычное оружие: Россия возрождает амбициозный секретный проект СССР

Сегодня во всем мире отмечают Международный день китов и дельфинов — 23 июля 1982-го Международная китобойная комиссия запретила промышленную добычу морских... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T08:00

2024-07-23T08:00

2024-07-23T11:35

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Сегодня во всем мире отмечают Международный день китов и дельфинов — 23 июля 1982-го Международная китобойная комиссия запретила промышленную добычу морских млекопитающих. Впрочем, это не мешает использовать их в военных целях. Программы подготовки таких животных есть и в России, и в США. О возможностях "боевых пловцов" — в материале РИА Новости.Штыком и камеройСпециально обученные слоны, лошади, собаки, свиньи, насекомые — даже крысы и змеи — внесли немалый вклад в развитие военной науки. Китообразные стоят особняком: по интеллекту они опережают собак, при этом многие виды легко поддаются дрессировке и осваивают особенности тактических приемов. Разумеется, люди не упустили шанс использовать сообразительность этих животных в собственных интересах.В СССР начали изучать возможности применения дельфинов-афалин в военных целях еще в шестидесятые годы. На побережье Черного моря открыли научно-исследовательский центр, и уже в 1975-м первые "боевые пловцы" встали в строй. В процессе исследований выяснилось, что морские млекопитающие способны воевать не хуже своих сухопутных и прямоходящих инструкторов.Животных учили выслеживать и уничтожать подводных диверсантов с помощью закрепленного на голове штыка. Дельфин под водой развивает огромную скорость, и увернуться от него практически невозможно — в водной стихии афалина действует гораздо быстрее и маневреннее, чем человек даже с самым высоким уровнем физической подготовки.Более того, дельфин мог уничтожить или серьезно повредить боевой корабль — для этого разработали специальные мины на магнитной "липучке". Снаряд крепился на спине животного. Афалине достаточно было подплыть и прислониться к обшивке, чтобы смертоносный "подарок" намертво прицепился к стальному корпусу. Пробоина ниже ватерлинии не гарантировала уничтожение судна, однако надолго выводила его из строя.Водных млекопитающих для военных нужд готовили и в США, на базе в Сан-Диего. В одном строю с афалинами там стояли калифорнийские морские львы, которые способны выполнять даже более сложные боевые задачи, чем дельфины. Например, американцы устанавливали им на ласты видеокамеры, что позволяло дистанционно отслеживать разные подводные объекты — от подлодок до затонувших кораблей. Единственный минус — у каждого животного свой характер, и далеко не всегда оно будет делать то, что нужно человеку. Кроме того, обучение стоит очень недешево. Дорогое удовольствие"Позволить себе такую сложную программу подготовки могут только очень богатые государства, — рассказывает доктор биологических наук Алексей Бабченко. — Раньше это были США и СССР. Я читал об экспериментах с дельфинами, белухами и морскими львами. В принципе, каких-то значимых ролей в вооруженных конфликтах они не сыграли. По слухам, американцы использовали тюленей-сивучей во время иракской войны для проверки акваторий на наличие подводных диверсантов. Но о многом мы могли и не слышать. У дельфинов и ластоногих высокая обучаемость, однако натренировать даже одну особь — очень дорого и, в принципе, не нужно. Повторюсь, этим могут заниматься только очень богатые и развитые страны, у которых и так есть технические средства для выполнения аналогичных задач".Сейчас и американская, и российская программы подготовки боевых морских млекопитающих строго засекречены. Нет никаких официальных данных о применении дельфинов, сивучей или белух в военных целях. Однако в прошлом году западные СМИ неоднократно сообщали, что дрессированных дельфинов привлекают к охране базы Черноморского флота в Севастополе. Об этом заявлял, в частности, портал Navalnews. Официального подтверждения этой информации нет.Достоверно известно, что при распаде СССР и делении Черноморского флота подразделение с дельфинами попало к Украине, где животными практически не занимались. В 2014-м Крым и Севастополь вошли в состав России, база вернулась — и работы активизировались. В марте 2016-го Минобороны РФ разместило заказ на приобретение пяти черноморских афалин общей стоимостью 1,7 миллиона рублей.По данным портала о госзакупках, дельфины для военного ведомства должны отвечать следующим требованиям: соотношение самок к самцам — два к трем, минимальный возраст — три года, максимальный — пять лет, минимальная общая длина тела — 2,3 метра, максимальная — 2,7 метра, состояние кожных покровов без видимых поражений.Для современной войныОбучать дельфинов в военных целях предложил еще в XIX веке Эммануил Нобель, племянник известного изобретателя. Однако идея получила признание гораздо позже. В 1915-м в Генеральный штаб Российского императорского флота обратился дрессировщик Владимир Дуров. Он предложил обезвреживать подводные мины с помощью тюленей. Военное министерство заинтересовалось, и за три месяца в Балаклавской бухте подготовили двадцать животных.Во время показательных тренировок они легко обнаруживали под водой муляжи противокорабельных мин и помечали специальными буйками, однако проверить тюленей в боевых условиях так и не удалось. В США исследовать морских млекопитающих для применения в военных целях начали только в пятидесятые. По данным из открытых источников, работы продолжаются и сегодня — так, в 2007-м ВМС США потратили на эти исследования 14 миллионов долларов. В частности, изучали возможность применения дельфинов для борьбы с малоразмерными морскими судами. Не исключено, что подобными разработками занимается и российский ВМФ. Впрочем, тема боевых дельфинов так засекречена, что строить предположения очень сложно.

https://radiosputnik.ru/20240720/pentagon-1960918800.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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безопасность, сша, россия, ссср, владимир дуров, вооруженные силы украины