https://ria.ru/20240723/buryatiya-1961365780.html

В Курумканском районе Бурятии ввели режим ЧС из-за лесного пожара

В Курумканском районе Бурятии ввели режим ЧС из-за лесного пожара - РИА Новости, 23.07.2024

В Курумканском районе Бурятии ввели режим ЧС из-за лесного пожара

Режим чрезвычайной ситуации введен в Курумканском районе Бурятии из-за действующего лесного пожара, говорится в постановлении, подписанном главой района... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T07:58

2024-07-23T07:58

2024-07-23T07:58

курумканский район

природные пожары в россии

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 23 июл – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Курумканском районе Бурятии из-за действующего лесного пожара, говорится в постановлении, подписанном главой района Леонидом Будаевым. "Признать сложившуюся обстановку в лесах на территории муниципального образования "Курумканский район" Республики Бурятия чрезвычайной ситуацией. Отнести возникшую чрезвычайную ситуацию к чрезвычайной ситуации муниципального характера. Ввести режим чрезвычайной ситуации в лесах Курумканского района Республики Бурятия", - говорится в тексте постановления. Режим ЧС введен из-за того, что на тушение лесного пожара привлечено более 50% лесопожарных формирований, спецтехники и оборудования по плану тушения пожаров местного лесничества, а также резерва, предусмотренного сводным планом тушения лесных пожаров. С 15 июля в районе также действует режим ЧС из-за атмосферной и почвенной засухи. По данным республиканского агентства лесного хозяйства, на утро вторника в Бурятии тушат 23 лесных пожара в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Курумканском, Муйском, Северо-Байкальском и Хоринском районах на общей площади более 3,3 тысячи гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. Пожар тушат 354 человека и 58 единиц лесопожарной техники, уточнили в агентстве. В Бурятии с 6 июля введен режим ЧС регионального значения из-за лесных пожаров. Он также действует в Баунтовском эвенкийском районе республики.

https://ria.ru/20240722/pozhar-1961314027.html

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курумканский район

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курумканский район, природные пожары в россии, происшествия