https://ria.ru/20240723/britaniya-1961362683.html

Министр обороны Британии сообщил о серьезных проблемах в армии

Министр обороны Британии сообщил о серьезных проблемах в армии - РИА Новости, 23.07.2024

Министр обороны Британии сообщил о серьезных проблемах в армии

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что вооруженные силы королевства сталкиваются с рядом серьезных проблем. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T06:56

2024-07-23T06:56

2024-07-23T12:41

великобритания

джон хили

в мире

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что вооруженные силы королевства сталкиваются с рядом серьезных проблем. "Мы должны быть готовы сражаться, но не между собой... Я действительно хочу, чтобы старые распри остались позади... Мы знаем, что все три компонента вооруженных сил (сухопутные, военно-морские, военно-воздушные силы - ред.) сталкиваются с очень серьезными проблемами: опустошение сил, расточительство при закупках, низкий боевой дух, кризис набора и удержания служащих, а также ветераны, которые не могут получить доступа к услугам, которых они достойны", - заявил Хили на конференции британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), его слова приводит телеканал Sky News. Министр добавил, что по прошествии двух недель с момента прихода к власти нового лейбористского правительства в Британии стало заметно, что эти проблемы "гораздо серьезнее", чем ранее казалось партии.

https://ria.ru/20240723/istrebitel-1961353054.html

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великобритания, джон хили, в мире