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В Братске завели дело после нападения бездомных собак на ребенка - РИА Новости, 23.07.2024
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17:09 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/bratsk-1961521930.html
В Братске завели дело после нападения бездомных собак на ребенка
В Братске завели дело после нападения бездомных собак на ребенка - РИА Новости, 23.07.2024
В Братске завели дело после нападения бездомных собак на ребенка
В Братске возбуждено уголовное дело о халатности в связи с нападением бездомных собак на ребенка, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T17:09
2024-07-23T17:09
происшествия
братск
россия
иркутская область
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ИРКУТСК, 23 июл - РИА Новости. В Братске возбуждено уголовное дело о халатности в связи с нападением бездомных собак на ребенка, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. Уточняется, что в микрорайоне Гидростроитель Братска бездомные собаки напали на дошкольника, который гулял во дворе. Одна из собак укусила ребенка. Агрессивных животных спугнул отец мальчика, который отвез сына в больницу. Пострадавшему оказана медицинская помощь. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц местных органов власти и сотрудников организации, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных.
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происшествия, братск, россия, иркутская область
Происшествия, Братск, Россия, Иркутская область
В Братске завели дело после нападения бездомных собак на ребенка

В Братске завели дело о халатности после нападения бездомных собак на ребенка

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ИРКУТСК, 23 июл - РИА Новости. В Братске возбуждено уголовное дело о халатности в связи с нападением бездомных собак на ребенка, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
Уточняется, что в микрорайоне Гидростроитель Братска бездомные собаки напали на дошкольника, который гулял во дворе. Одна из собак укусила ребенка. Агрессивных животных спугнул отец мальчика, который отвез сына в больницу. Пострадавшему оказана медицинская помощь.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц местных органов власти и сотрудников организации, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных.
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