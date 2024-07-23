https://ria.ru/20240723/bratsk-1961521930.html

В Братске завели дело после нападения бездомных собак на ребенка

В Братске завели дело после нападения бездомных собак на ребенка - РИА Новости, 23.07.2024

В Братске завели дело после нападения бездомных собак на ребенка

В Братске возбуждено уголовное дело о халатности в связи с нападением бездомных собак на ребенка, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T17:09

2024-07-23T17:09

2024-07-23T17:09

происшествия

братск

россия

иркутская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg

ИРКУТСК, 23 июл - РИА Новости. В Братске возбуждено уголовное дело о халатности в связи с нападением бездомных собак на ребенка, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. Уточняется, что в микрорайоне Гидростроитель Братска бездомные собаки напали на дошкольника, который гулял во дворе. Одна из собак укусила ребенка. Агрессивных животных спугнул отец мальчика, который отвез сына в больницу. Пострадавшему оказана медицинская помощь. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц местных органов власти и сотрудников организации, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных.

https://ria.ru/20240719/primore-1960728903.html

братск

россия

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, братск, россия, иркутская область