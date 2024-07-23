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Белгородскую область за сутки атаковали более 50 дронов - РИА Новости, 23.07.2024
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14:16 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/bespilotnik-1961453526.html
Белгородскую область за сутки атаковали более 50 дронов
Белгородскую область за сутки атаковали более 50 дронов - РИА Новости, 23.07.2024
Белгородскую область за сутки атаковали более 50 дронов
Свыше 50 украинских беспилотников за минувшие сутки атаковали территорию Белгородской области, девять человек пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:16
2024-07-23T14:16
происшествия
белгородская область
шебекино
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Свыше 50 украинских беспилотников за минувшие сутки атаковали территорию Белгородской области, девять человек пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, в понедельник по восьми районам региона было выпущено 69 снарядов, а также зафиксированы атаки с использованием более 50 беспилотников. Как сообщал Гладков, в понедельник скончался мужчина, пострадавший 21 июля при атаке дрона на легковой автомобиль на участке автодороги Шебекино — Волоконовка. Девять мирных жителей пострадали, в том числе двое детей. Повреждены две квартиры многоквартирного дома, 23 частных домовладения, два соцобъекта, 16 автомобилей, а также сельхозпредприятие. "В Борисовском районе по селам Байцуры и Богун-Городок выпущено 18 боеприпасов в ходе двух обстрелов и пять дронов. Повреждены два автомобиля. В районе села Богун-Городок в результате атак дронов по двум автомобилям пострадали двое мужчин… В Валуйском городском округе села Борки, Вериговка, Логачевка, Новопетровка, Старый Хутор и хутор Нижние Мельницы подверглись атакам восьми беспилотников… В Волоконовском районе по хутору Старый и селу Коновалово выпущено 11 снарядов", - написал губернатор. Он добавил, что в Белгородском районе по 12 населенным пунктам было выпущено 12 снарядов и 14 беспилотников, в результате пострадали трое мужчин. В Грайворонском городском округе по шести населенным пунктам выпущено 15 боеприпасов, также нанесены удары с помощью семи дронов. При атаке дрона на социальный объект в городе Грайворон пострадали два мирных жителя. В Краснояружском районе четыре села четыре раза подверглись обстрелам и атакам с помощью четырех беспилотников. В Яковлевском городском округе по селам Терновка и Шопино выпущено два беспилотника, отметил губернатор. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Никольское, Новая Таволжанка, Муром, Терезовка и хуторам Мухин и Панков выпущено восемь снарядов в ходе трех обстрелов и совершены атаки с помощью 16 беспилотников... Из-за травм несовместимых с жизнью в реанимации областной клинической больницы скончался мужчина, который был ранен в районе села Маломихайловка. В селе Никольское были ранены двое детей", - добавил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240722/vsu-1961228137.html
https://ria.ru/20240722/obstrely-1961330319.html
https://ria.ru/20240722/nikolskoe-1961271951.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Белгородскую область за сутки атаковали более 50 дронов

Белгородскую область за сутки атаковали более 50 дронов, девять человек ранены

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует фрагменты снаряда
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Женщина демонстрирует фрагменты снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Свыше 50 украинских беспилотников за минувшие сутки атаковали территорию Белгородской области, девять человек пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, в понедельник по восьми районам региона было выпущено 69 снарядов, а также зафиксированы атаки с использованием более 50 беспилотников. Как сообщал Гладков, в понедельник скончался мужчина, пострадавший 21 июля при атаке дрона на легковой автомобиль на участке автодороги Шебекино — Волоконовка. Девять мирных жителей пострадали, в том числе двое детей. Повреждены две квартиры многоквартирного дома, 23 частных домовладения, два соцобъекта, 16 автомобилей, а также сельхозпредприятие.
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"В Борисовском районе по селам Байцуры и Богун-Городок выпущено 18 боеприпасов в ходе двух обстрелов и пять дронов. Повреждены два автомобиля. В районе села Богун-Городок в результате атак дронов по двум автомобилям пострадали двое мужчин… В Валуйском городском округе села Борки, Вериговка, Логачевка, Новопетровка, Старый Хутор и хутор Нижние Мельницы подверглись атакам восьми беспилотников… В Волоконовском районе по хутору Старый и селу Коновалово выпущено 11 снарядов", - написал губернатор.
Он добавил, что в Белгородском районе по 12 населенным пунктам было выпущено 12 снарядов и 14 беспилотников, в результате пострадали трое мужчин. В Грайворонском городском округе по шести населенным пунктам выпущено 15 боеприпасов, также нанесены удары с помощью семи дронов. При атаке дрона на социальный объект в городе Грайворон пострадали два мирных жителя. В Краснояружском районе четыре села четыре раза подверглись обстрелам и атакам с помощью четырех беспилотников. В Яковлевском городском округе по селам Терновка и Шопино выпущено два беспилотника, отметил губернатор.
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На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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ПроисшествияБелгородская областьШебекиноБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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