Белгородскую область за сутки атаковали более 50 дронов
Белгородскую область за сутки атаковали более 50 дронов, девять человек ранены
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Свыше 50 украинских беспилотников за минувшие сутки атаковали территорию Белгородской области, девять человек пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, в понедельник по восьми районам региона было выпущено 69 снарядов, а также зафиксированы атаки с использованием более 50 беспилотников. Как сообщал Гладков, в понедельник скончался мужчина, пострадавший 21 июля при атаке дрона на легковой автомобиль на участке автодороги Шебекино — Волоконовка. Девять мирных жителей пострадали, в том числе двое детей. Повреждены две квартиры многоквартирного дома, 23 частных домовладения, два соцобъекта, 16 автомобилей, а также сельхозпредприятие.
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"В Борисовском районе по селам Байцуры и Богун-Городок выпущено 18 боеприпасов в ходе двух обстрелов и пять дронов. Повреждены два автомобиля. В районе села Богун-Городок в результате атак дронов по двум автомобилям пострадали двое мужчин… В Валуйском городском округе села Борки, Вериговка, Логачевка, Новопетровка, Старый Хутор и хутор Нижние Мельницы подверглись атакам восьми беспилотников… В Волоконовском районе по хутору Старый и селу Коновалово выпущено 11 снарядов", - написал губернатор.
Он добавил, что в Белгородском районе по 12 населенным пунктам было выпущено 12 снарядов и 14 беспилотников, в результате пострадали трое мужчин. В Грайворонском городском округе по шести населенным пунктам выпущено 15 боеприпасов, также нанесены удары с помощью семи дронов. При атаке дрона на социальный объект в городе Грайворон пострадали два мирных жителя. В Краснояружском районе четыре села четыре раза подверглись обстрелам и атакам с помощью четырех беспилотников. В Яковлевском городском округе по селам Терновка и Шопино выпущено два беспилотника, отметил губернатор.
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"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Никольское, Новая Таволжанка, Муром, Терезовка и хуторам Мухин и Панков выпущено восемь снарядов в ходе трех обстрелов и совершены атаки с помощью 16 беспилотников... Из-за травм несовместимых с жизнью в реанимации областной клинической больницы скончался мужчина, который был ранен в районе села Маломихайловка. В селе Никольское были ранены двое детей", - добавил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.