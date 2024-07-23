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В Берлине предложили изымать и продавать недвижимость России - РИА Новости, 24.07.2024
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23:20 23.07.2024 (обновлено: 00:00 24.07.2024)
https://ria.ru/20240723/berlin-1961593286.html
В Берлине предложили изымать и продавать недвижимость России
В Берлине предложили изымать и продавать недвижимость России - РИА Новости, 24.07.2024
В Берлине предложили изымать и продавать недвижимость России
Региональное отделение оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) по земле Берлин выступило за продажу недвижимого имущества Российской... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-23T23:20
2024-07-24T00:00
в мире
украина
берлин (город)
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хдс/хсс
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БЕРЛИН, 23 июл - РИА Новости. Региональное отделение оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) по земле Берлин выступило за продажу недвижимого имущества Российской Федерации в германской столице для дальнейшей передачи вырученных средств на помощь Украине, пишет издание Bild. "Берлинское отделение ХДС предлагает отобрать дома в немецкой столице, которые официально принадлежат России", - пишет издание со ссылкой на инициативу оппозиционной партии. Среди прочего, партия выступает за изъятие якобы не находящихся в пользовании домов в берлинском районе Карлсхорст рядом с набережной реки Шпрее, где ранее располагались воинская часть группы советских войск в Германии. Издание отмечает, что среди инициаторов данного предложения выступает некто Лилия Усик - уроженка Украины. Политик заявила, что дома можно продать, а вырученные средства передать на поддержку Украины. Также политик требует, чтобы Брюссель внёс окончательную ясность в данный вопрос. При этом, живущие неподалеку зданий соседи рассказали Bild, что раз или два в год на участки указанных домов приходят русскоговорящие мужчины и косят траву. В комитете по строительству города Берлин на запрос издания пояснили, что в настоящее время договорённостей по передаче государству владений РФ нет.
https://ria.ru/20240723/germanija-1961588404.html
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в мире, украина, берлин (город), германия, хдс/хсс, bild, россия
В мире, Украина, Берлин (город), Германия, ХДС/ХСС, Bild, Россия
В Берлине предложили изымать и продавать недвижимость России

Bild: украинка из ХДС призвала отобрать принадлежащую РФ недвижимость в Берлине

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 23 июл - РИА Новости. Региональное отделение оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) по земле Берлин выступило за продажу недвижимого имущества Российской Федерации в германской столице для дальнейшей передачи вырученных средств на помощь Украине, пишет издание Bild.
«
"Берлинское отделение ХДС предлагает отобрать дома в немецкой столице, которые официально принадлежат России", - пишет издание со ссылкой на инициативу оппозиционной партии. Среди прочего, партия выступает за изъятие якобы не находящихся в пользовании домов в берлинском районе Карлсхорст рядом с набережной реки Шпрее, где ранее располагались воинская часть группы советских войск в Германии.
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Издание отмечает, что среди инициаторов данного предложения выступает некто Лилия Усик - уроженка Украины. Политик заявила, что дома можно продать, а вырученные средства передать на поддержку Украины. Также политик требует, чтобы Брюссель внёс окончательную ясность в данный вопрос.
При этом, живущие неподалеку зданий соседи рассказали Bild, что раз или два в год на участки указанных домов приходят русскоговорящие мужчины и косят траву. В комитете по строительству города Берлин на запрос издания пояснили, что в настоящее время договорённостей по передаче государству владений РФ нет.
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