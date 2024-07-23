https://ria.ru/20240723/berbok-1961533411.html

Бербок приветствовала выдвижение Харрис кандидатом в президенты США

Бербок приветствовала выдвижение Харрис кандидатом в президенты США - РИА Новости, 23.07.2024

Бербок приветствовала выдвижение Харрис кандидатом в президенты США

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок приветствовала выдвижение вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах, объяснив... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T17:45

2024-07-23T17:45

2024-07-23T17:45

в мире

германия

сша

джо байден

анналена бербок

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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БЕРЛИН, 23 июл - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок приветствовала выдвижение вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах, объяснив это положительными качествами женщин в те моменты, когда в мире "витает" слишком много тестостерона, об этом Бербок заявила в ходе совместной пресс-конференции со своим нидерландским коллегой Каспаром Велдкампом. "Вас не удивит, что в мире, где в воздухе иногда слишком много витает тестостерона, сильные женщины в определенных ситуациях могут не навредить, а наоборот, принести пользу", - ответила она на вопрос журналистов о кандидатуре Харрис. Речь министра транслировалась в соцсетях МИД ФРГ. В то же время она подчеркнула, что трансатлантические отношения "теснее, чем когда либо", что также заслуга нынешнего президента США Джо Байдена. Бербок добавила, что вне зависимости от того, кто станет следующим главой Белого дома, Германия будет и далее способствовать укреплению этих отношений в области внешней политики и безопасности. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий президент страны Джо Байден, однако после провального выступления на дебатах с Дональдом Трампом 27 июня в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Байден 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост вице-президента Камалы Харрис.

https://ria.ru/20240723/kharris-1961375869.html

https://ria.ru/20240723/tramp-1961402362.html

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в мире, германия, сша, джо байден, анналена бербок, камала харрис, выборы президента сша — 2024