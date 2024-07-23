В Госдуме призвали Байдена сложить с себя президентские полномочия
Хамзаев: будет честно, если Байден сложит с себя полномочия президента США
© AP Photo / Matt RourkeПрезидент Джо Байден
© AP Photo / Matt Rourke
Президент Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия") призвал президента США Джо Байдена сложить с себя президентские полномочия.
Ранее Байден делегировал министру финансов и государственному секретарю часть своих полномочий, предусмотренных американским законом о поддержке Украины, включая положения о конфискации суверенных российских активов. Он также заявил, что не будет пытаться переизбираться на второй срок и поддержал выдвижение в качестве кандидата на предстоящих выборах своего вице-президента Камалы Харрис.
"Если Джо Байден не может баллотироваться в президенты, то может ли он исполнять обязанности президента? Считаю, что будет честно, если он сложит с себя полномочия. Также стоит призвать европейские страны пересмотреть взаимоотношения с Россией, тем более, после трусливого бегства Байдена с выборов. Либо пора бежать вместе с ним", - сказал Хамзаев РИА Новости.
По словам депутата, жест Байдена в сторону продолжения конфликта – еще одно подтверждение того, кто является главным бенефициаром военного конфликта на Украине, и чей это "семейный подряд".
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"Ну, а пока, мир продолжает изумлено наблюдать как президент США виртуально, но далеко не виртуозно высиживает последние недели в президентском кресле", - отметил он.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий лидер Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом в стане демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис, которая уже заявила, что получила достаточную поддержку в партии для выдвижения на выборах и намерена победить.
При этом сразу же после известия о выходе Байдена из гонки спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал Байдена также покинуть пост главы государства. Позднее сенатор-республиканец Эрик Шмитт, призвал администрацию применить 25-ю поправку к Конституции в отношении президента Джо Байдена, объявив его неспособным исполнять обязанности и тем самым принудив его уйти в отставку.