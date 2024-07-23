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В Госдуме призвали Байдена сложить с себя президентские полномочия - РИА Новости, 23.07.2024
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22:53 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/bayden-1961590094.html
В Госдуме призвали Байдена сложить с себя президентские полномочия
В Госдуме призвали Байдена сложить с себя президентские полномочия - РИА Новости, 23.07.2024
В Госдуме призвали Байдена сложить с себя президентские полномочия
Депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия") призвал президента США Джо Байдена сложить с себя президентские полномочия. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T22:53
2024-07-23T22:53
в мире
сша
украина
джо байден
султан хамзаев
камала харрис
госдума рф
президентские выборы в сша
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия") призвал президента США Джо Байдена сложить с себя президентские полномочия. Ранее Байден делегировал министру финансов и государственному секретарю часть своих полномочий, предусмотренных американским законом о поддержке Украины, включая положения о конфискации суверенных российских активов. Он также заявил, что не будет пытаться переизбираться на второй срок и поддержал выдвижение в качестве кандидата на предстоящих выборах своего вице-президента Камалы Харрис. "Если Джо Байден не может баллотироваться в президенты, то может ли он исполнять обязанности президента? Считаю, что будет честно, если он сложит с себя полномочия. Также стоит призвать европейские страны пересмотреть взаимоотношения с Россией, тем более, после трусливого бегства Байдена с выборов. Либо пора бежать вместе с ним", - сказал Хамзаев РИА Новости. По словам депутата, жест Байдена в сторону продолжения конфликта – еще одно подтверждение того, кто является главным бенефициаром военного конфликта на Украине, и чей это "семейный подряд". "Ну, а пока, мир продолжает изумлено наблюдать как президент США виртуально, но далеко не виртуозно высиживает последние недели в президентском кресле", - отметил он. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий лидер Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом в стане демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис, которая уже заявила, что получила достаточную поддержку в партии для выдвижения на выборах и намерена победить. При этом сразу же после известия о выходе Байдена из гонки спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал Байдена также покинуть пост главы государства. Позднее сенатор-республиканец Эрик Шмитт, призвал администрацию применить 25-ю поправку к Конституции в отношении президента Джо Байдена, объявив его неспособным исполнять обязанности и тем самым принудив его уйти в отставку.
https://ria.ru/20240721/spikervolodin-1961089705.html
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в мире, сша, украина, джо байден, султан хамзаев, камала харрис, госдума рф, президентские выборы в сша, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Украина, Джо Байден, Султан Хамзаев, Камала Харрис, Госдума РФ, Президентские выборы в США, Выборы президента США — 2024
В Госдуме призвали Байдена сложить с себя президентские полномочия

Хамзаев: будет честно, если Байден сложит с себя полномочия президента США

© AP Photo / Matt RourkeПрезидент Джо Байден
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Президент Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия") призвал президента США Джо Байдена сложить с себя президентские полномочия.
Ранее Байден делегировал министру финансов и государственному секретарю часть своих полномочий, предусмотренных американским законом о поддержке Украины, включая положения о конфискации суверенных российских активов. Он также заявил, что не будет пытаться переизбираться на второй срок и поддержал выдвижение в качестве кандидата на предстоящих выборах своего вице-президента Камалы Харрис.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время визита в Гавану - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Володин: Байдена нужно привлечь к ответственности за санкции против России
21 июля, 21:47
"Если Джо Байден не может баллотироваться в президенты, то может ли он исполнять обязанности президента? Считаю, что будет честно, если он сложит с себя полномочия. Также стоит призвать европейские страны пересмотреть взаимоотношения с Россией, тем более, после трусливого бегства Байдена с выборов. Либо пора бежать вместе с ним", - сказал Хамзаев РИА Новости.
По словам депутата, жест Байдена в сторону продолжения конфликта – еще одно подтверждение того, кто является главным бенефициаром военного конфликта на Украине, и чей это "семейный подряд".
«
"Ну, а пока, мир продолжает изумлено наблюдать как президент США виртуально, но далеко не виртуозно высиживает последние недели в президентском кресле", - отметил он.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий лидер Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом в стане демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис, которая уже заявила, что получила достаточную поддержку в партии для выдвижения на выборах и намерена победить.
При этом сразу же после известия о выходе Байдена из гонки спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал Байдена также покинуть пост главы государства. Позднее сенатор-республиканец Эрик Шмитт, призвал администрацию применить 25-ю поправку к Конституции в отношении президента Джо Байдена, объявив его неспособным исполнять обязанности и тем самым принудив его уйти в отставку.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Байдена должен ждать военный трибунал после президентства, заявили в ГД
21 июля, 21:49
 
В миреСШАУкраинаДжо БайденСултан ХамзаевКамала ХаррисГосдума РФПрезидентские выборы в СШАВыборы президента США — 2024
 
 
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