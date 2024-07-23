В США удивились странному поведению Байдена после выхода из гонки
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Странное поведение Байдена во время его первого появления на публике после заявления о выходе из гонки озадачило и встревожило пользователей соцсети X.
Глава государства попал в объективы журналистов в тот момент, когда поднимался на борт самолета для перелета из штата Делавэр в Вашингтон. Байден заявил, что чувствует себя хорошо, но не стал отвечать на вопросы о причинах выхода из избирательной гонки и о том, способна ли Камала Харрис нанести в ноябре поражение Трампу.
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"Байден наконец появляется на публике впервые почти за неделю и не комментирует свой выход из президентской гонки. Все это очень странно", — прокомментировал американский режиссер Робби Старбак.
"Он как будто вне себя от злости. Он точно не хотел выходить из гонки", — пишет американский блогер George Behizy.
"Любой, кому нужна помощь, чтобы просто выйти из машины, не может быть президентом. Он (Байден – прим. ред.) как ходячий труп", — заявила журналистка Лора Лумер.
На прошлой неделе американский лидер заразился коронавирусом и пропал из публичного поля. Согласно официальной версии, он находился на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр. Представители Республиканской партии потребовали от властей на фоне спекуляций в соцсетях о якобы смерти Байдена предоставить доказательства, что тот жив.