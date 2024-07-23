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В США удивились странному поведению Байдена после выхода из гонки - РИА Новости, 23.07.2024
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22:04 23.07.2024 (обновлено: 22:05 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/bayden-1961583624.html
В США удивились странному поведению Байдена после выхода из гонки
В США удивились странному поведению Байдена после выхода из гонки - РИА Новости, 23.07.2024
В США удивились странному поведению Байдена после выхода из гонки
Странное поведение Байдена во время его первого появления на публике после заявления о выходе из гонки озадачило и встревожило пользователей соцсети X. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T22:04
2024-07-23T22:05
в мире
делавэр
камала харрис
выборы президента сша — 2024
вашингтон (город)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Странное поведение Байдена во время его первого появления на публике после заявления о выходе из гонки озадачило и встревожило пользователей соцсети X.Глава государства попал в объективы журналистов в тот момент, когда поднимался на борт самолета для перелета из штата Делавэр в Вашингтон. Байден заявил, что чувствует себя хорошо, но не стал отвечать на вопросы о причинах выхода из избирательной гонки и о том, способна ли Камала Харрис нанести в ноябре поражение Трампу."Байден наконец появляется на публике впервые почти за неделю и не комментирует свой выход из президентской гонки. Все это очень странно", — прокомментировал американский режиссер Робби Старбак."Он как будто вне себя от злости. Он точно не хотел выходить из гонки", — пишет американский блогер George Behizy."Любой, кому нужна помощь, чтобы просто выйти из машины, не может быть президентом. Он (Байден – прим. ред.) как ходячий труп", — заявила журналистка Лора Лумер.На прошлой неделе американский лидер заразился коронавирусом и пропал из публичного поля. Согласно официальной версии, он находился на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр. Представители Республиканской партии потребовали от властей на фоне спекуляций в соцсетях о якобы смерти Байдена предоставить доказательства, что тот жив.
https://ria.ru/20240723/bajden-1961578664.html
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в мире, делавэр, камала харрис, выборы президента сша — 2024, вашингтон (город)
В мире, Делавэр, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, Вашингтон (город)

В США удивились странному поведению Байдена после выхода из гонки

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Странное поведение Байдена во время его первого появления на публике после заявления о выходе из гонки озадачило и встревожило пользователей соцсети X.
Глава государства попал в объективы журналистов в тот момент, когда поднимался на борт самолета для перелета из штата Делавэр в Вашингтон. Байден заявил, что чувствует себя хорошо, но не стал отвечать на вопросы о причинах выхода из избирательной гонки и о том, способна ли Камала Харрис нанести в ноябре поражение Трампу.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Байден рассказал о своем самочувствии
Вчера, 21:24
"Байден наконец появляется на публике впервые почти за неделю и не комментирует свой выход из президентской гонки. Все это очень странно", — прокомментировал американский режиссер Робби Старбак.
"Он как будто вне себя от злости. Он точно не хотел выходить из гонки", — пишет американский блогер George Behizy.
"Любой, кому нужна помощь, чтобы просто выйти из машины, не может быть президентом. Он (Байден – прим. ред.) как ходячий труп", — заявила журналистка Лора Лумер.
На прошлой неделе американский лидер заразился коронавирусом и пропал из публичного поля. Согласно официальной версии, он находился на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр. Представители Республиканской партии потребовали от властей на фоне спекуляций в соцсетях о якобы смерти Байдена предоставить доказательства, что тот жив.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
На Западе раскрыли новые подробности о "смещении" Байдена
Вчера, 21:23
 
В миреДелавэрКамала ХаррисВыборы президента США — 2024Вашингтон (город)
 
 
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