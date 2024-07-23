https://ria.ru/20240723/bayden-1961578365.html

На Западе раскрыли новые подробности о "смещении" Байдена

На Западе раскрыли новые подробности о "смещении" Байдена - РИА Новости, 23.07.2024

На Западе раскрыли новые подробности о "смещении" Байдена

Решение о том, что президент США Джо Байден выйдет из предвыборной гонки, приняли пять человек из его окружения, что говорит об отсутствии реальной демократии в РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T21:23

2024-07-23T21:23

2024-07-23T21:23

в мире

сша

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джо байден

чей боуз

камала харрис

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Решение о том, что президент США Джо Байден выйдет из предвыборной гонки, приняли пять человек из его окружения, что говорит об отсутствии реальной демократии в стране, заявил ирландский журналист Чей Боуз."Джо Байдена сместили пять человек. Решение о его "замене" приняли те пять человек, которые затем открыли шлюзы с десятками миллионов долларов, чтобы все это выглядело правдоподобно. Это те же самые люди, которые говорят вам, что в России нет демократии", — написал он в социальной сети X.По словам Боуза, американцы сами не живут в демократической стране.На прошлой неделе действующий глава Белого дома объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демократической партии, но намерен выполнять обязанности до конца срока. При этом Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис на президентских выборах.

https://ria.ru/20240722/bayden-1961332834.html

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