https://ria.ru/20240723/bayden-1961572080.html

Байден впервые появился на публике после заявления о выходе из гонки

Байден впервые появился на публике после заявления о выходе из гонки - РИА Новости, 23.07.2024

Байден впервые появился на публике после заявления о выходе из гонки

Президент США Джо Байден впервые появился на публике после объявления о выходе из предвыборной гонки, об этом свидетельствуют кадры, опубликованные ведущими... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T20:51

2024-07-23T20:51

2024-07-23T21:15

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ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден впервые появился на публике после объявления о выходе из предвыборной гонки, об этом свидетельствуют кадры, опубликованные ведущими американскими телеканалами.Глава государства попал в объективы журналистов в тот момент, когда поднимался на борт самолета, который должен доставить его из родного штата Делавэр в Вашингтон.Ожидается, что уже на следующий день президент выступит с обращением к нации, в котором затронет тему своего выхода из предвыборной гонки и обрисует перспективы последних месяцев своего срока.На прошлой неделе американский лидер заразился коронавирусом и пропал из публичного поля. Согласно официальной версии, он находился на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр. Представители Республиканской партии потребовали от властей на фоне спекуляций в соцсетях о якобы смерти Байдена предоставить доказательства, что тот жив.В понедельник вице-президент США Камала Харрис заявила, что самочувствие главы государства улучшилось, он быстро выздоравливает. В свою очередь, лечащий врач Байдена заверил, что симптомы коронавируса у его пациента "почти полностью прошли".В воскресенье действующий глава Белого дома объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демократической партии, но намерен выполнять обязанности до конца срока. При этом Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис на президентских выборах.

https://ria.ru/20240723/vstrecha-1961573664.html

https://ria.ru/20240723/bayden-1961517349.html

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джо байден, в мире, сша, делавэр, вашингтон (штат), выборы президента сша — 2024