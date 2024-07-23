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Байден впервые появился на публике после заявления о выходе из гонки - РИА Новости, 23.07.2024
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20:51 23.07.2024 (обновлено: 21:15 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/bayden-1961572080.html
Байден впервые появился на публике после заявления о выходе из гонки
Байден впервые появился на публике после заявления о выходе из гонки - РИА Новости, 23.07.2024
Байден впервые появился на публике после заявления о выходе из гонки
Президент США Джо Байден впервые появился на публике после объявления о выходе из предвыборной гонки, об этом свидетельствуют кадры, опубликованные ведущими... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T20:51
2024-07-23T21:15
джо байден
в мире
сша
делавэр
вашингтон (штат)
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден впервые появился на публике после объявления о выходе из предвыборной гонки, об этом свидетельствуют кадры, опубликованные ведущими американскими телеканалами.Глава государства попал в объективы журналистов в тот момент, когда поднимался на борт самолета, который должен доставить его из родного штата Делавэр в Вашингтон.Ожидается, что уже на следующий день президент выступит с обращением к нации, в котором затронет тему своего выхода из предвыборной гонки и обрисует перспективы последних месяцев своего срока.На прошлой неделе американский лидер заразился коронавирусом и пропал из публичного поля. Согласно официальной версии, он находился на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр. Представители Республиканской партии потребовали от властей на фоне спекуляций в соцсетях о якобы смерти Байдена предоставить доказательства, что тот жив.В понедельник вице-президент США Камала Харрис заявила, что самочувствие главы государства улучшилось, он быстро выздоравливает. В свою очередь, лечащий врач Байдена заверил, что симптомы коронавируса у его пациента "почти полностью прошли".В воскресенье действующий глава Белого дома объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демократической партии, но намерен выполнять обязанности до конца срока. При этом Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис на президентских выборах.
https://ria.ru/20240723/vstrecha-1961573664.html
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джо байден, в мире, сша, делавэр, вашингтон (штат), выборы президента сша — 2024
Джо Байден, В мире, США, Делавэр, Вашингтон (штат), Выборы президента США — 2024
Байден впервые появился на публике после заявления о выходе из гонки

Байден впервые появился на публике после решения о выходе из президентской гонки

© AFP 2024 / SAUL LOEBПрезидент США Джо Байден на трапе самолета перед вылетом из Делавэра в Вашингтон. 23 июля 2024 года
Президент США Джо Байден на трапе самолета перед вылетом из Делавэра в Вашингтон. 23 июля 2024 года - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AFP 2024 / SAUL LOEB
Президент США Джо Байден на трапе самолета перед вылетом из Делавэра в Вашингтон. 23 июля 2024 года
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден впервые появился на публике после объявления о выходе из предвыборной гонки, об этом свидетельствуют кадры, опубликованные ведущими американскими телеканалами.
Глава государства попал в объективы журналистов в тот момент, когда поднимался на борт самолета, который должен доставить его из родного штата Делавэр в Вашингтон.
Официальная резиденция президента США - Белый дом - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Белый дом анонсировал встречу Байдена с Нетаньяху
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Ожидается, что уже на следующий день президент выступит с обращением к нации, в котором затронет тему своего выхода из предвыборной гонки и обрисует перспективы последних месяцев своего срока.
На прошлой неделе американский лидер заразился коронавирусом и пропал из публичного поля. Согласно официальной версии, он находился на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр. Представители Республиканской партии потребовали от властей на фоне спекуляций в соцсетях о якобы смерти Байдена предоставить доказательства, что тот жив.
В понедельник вице-президент США Камала Харрис заявила, что самочувствие главы государства улучшилось, он быстро выздоравливает. В свою очередь, лечащий врач Байдена заверил, что симптомы коронавируса у его пациента "почти полностью прошли".
В воскресенье действующий глава Белого дома объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демократической партии, но намерен выполнять обязанности до конца срока. При этом Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис на президентских выборах.
Президент США Джо Байден поднимается в самолет в международном аэропорту Гарри Рида в Лас-Вегасе - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
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