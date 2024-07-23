https://ria.ru/20240723/bayden-1961567397.html

Лечащий врач Байдена рассказал о его состоянии

Лечащий врач Байдена рассказал о его состоянии - РИА Новости, 23.07.2024

Лечащий врач Байдена рассказал о его состоянии

Президент США Джо Байден больше не страдает от симптомов коронавируса, а за весь период болезни у него ни разу не было зафиксировано лихорадки, заявил во... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T20:14

2024-07-23T20:14

2024-07-23T20:30

сша

джо байден

в мире

камала харрис

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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден больше не страдает от симптомов коронавируса, а за весь период болезни у него ни разу не было зафиксировано лихорадки, заявил во вторник лечащий врач американского лидера Кевин О'Коннор."Симптомы у президента исчезли. За все время болезни у него ни разу не проявилась лихорадка, а его жизненные показатели, включая результаты пульсоксиметрии, оставались в норме. Его легкие также оставались чистыми", - говорится в обнародованном заявлении врача.Лечащий врач Байдена добавил, что в ближайшие дни глава государства продолжит наблюдаться на предмет возвращения симптомов болезни. "Он продолжит выполнять все обязанности главы государства", - заявил О'Коннор.Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240723/bayden-1961535447.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, джо байден, в мире, камала харрис