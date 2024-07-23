https://ria.ru/20240723/bayden-1961567397.html
Лечащий врач Байдена рассказал о его состоянии
Лечащий врач Байдена рассказал о его состоянии - РИА Новости, 23.07.2024
Лечащий врач Байдена рассказал о его состоянии
Президент США Джо Байден больше не страдает от симптомов коронавируса, а за весь период болезни у него ни разу не было зафиксировано лихорадки, заявил во... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T20:14
2024-07-23T20:14
2024-07-23T20:30
сша
джо байден
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камала харрис
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден больше не страдает от симптомов коронавируса, а за весь период болезни у него ни разу не было зафиксировано лихорадки, заявил во вторник лечащий врач американского лидера Кевин О'Коннор."Симптомы у президента исчезли. За все время болезни у него ни разу не проявилась лихорадка, а его жизненные показатели, включая результаты пульсоксиметрии, оставались в норме. Его легкие также оставались чистыми", - говорится в обнародованном заявлении врача.Лечащий врач Байдена добавил, что в ближайшие дни глава государства продолжит наблюдаться на предмет возвращения симптомов болезни. "Он продолжит выполнять все обязанности главы государства", - заявил О'Коннор.Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240723/bayden-1961535447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, джо байден, в мире, камала харрис
США, Джо Байден, В мире, Камала Харрис
Лечащий врач Байдена рассказал о его состоянии
Врач: симптомы коронавируса у Байдена прошли, лихорадки у него ни разу не было