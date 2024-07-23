https://ria.ru/20240723/bayden-1961540032.html
Байден поблагодарил ушедшую в отставку главу Секретной службы
Байден поблагодарил ушедшую в отставку главу Секретной службы - РИА Новости, 23.07.2024
Байден поблагодарил ушедшую в отставку главу Секретной службы
Президент США Джо Байден поблагодарил ушедшую в отставку главу Секретной службы Кимберли Читл и пообещал вскоре назначить нового директора ведомства, говорится... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T18:05
2024-07-23T18:05
2024-07-23T18:17
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
покушение на дональда трампа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959123800_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e461b21e12a410976e7b78b7fcdeec16.jpg
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден поблагодарил ушедшую в отставку главу Секретной службы Кимберли Читл и пообещал вскоре назначить нового директора ведомства, говорится в его заявлении."Мы с Джилл благодарны директору Ким Читл за ее десятилетия государственной службы. На протяжении всей своей карьеры в Секретной службе США она самоотверженно посвящала себя и рисковала своей жизнью, защищая нашу нацию", - говорится в опубликованном сообщении.Байден добавил, что США продолжают независимую проверку, призванную разобраться в обстоятельствах покушения на экс-президента Дональда Трампа, и отметил, что планирует вскоре назначить нового директора Секретной службы.
https://ria.ru/20240723/bayden-1961536712.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959123800_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_d1e32289919fb1714fe5a52f2c697c97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, дональд трамп, покушение на дональда трампа
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа
Байден поблагодарил ушедшую в отставку главу Секретной службы
Байден поблагодарил ушедшую главу Секретной службы и пообещал назначить замену