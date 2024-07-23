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Байден поблагодарил ушедшую в отставку главу Секретной службы - РИА Новости, 23.07.2024
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18:05 23.07.2024 (обновлено: 18:17 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/bayden-1961540032.html
Байден поблагодарил ушедшую в отставку главу Секретной службы
Байден поблагодарил ушедшую в отставку главу Секретной службы - РИА Новости, 23.07.2024
Байден поблагодарил ушедшую в отставку главу Секретной службы
Президент США Джо Байден поблагодарил ушедшую в отставку главу Секретной службы Кимберли Читл и пообещал вскоре назначить нового директора ведомства, говорится... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T18:05
2024-07-23T18:17
в мире
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покушение на дональда трампа
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден поблагодарил ушедшую в отставку главу Секретной службы Кимберли Читл и пообещал вскоре назначить нового директора ведомства, говорится в его заявлении."Мы с Джилл благодарны директору Ким Читл за ее десятилетия государственной службы. На протяжении всей своей карьеры в Секретной службе США она самоотверженно посвящала себя и рисковала своей жизнью, защищая нашу нацию", - говорится в опубликованном сообщении.Байден добавил, что США продолжают независимую проверку, призванную разобраться в обстоятельствах покушения на экс-президента Дональда Трампа, и отметил, что планирует вскоре назначить нового директора Секретной службы.
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В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа
Байден поблагодарил ушедшую в отставку главу Секретной службы

Байден поблагодарил ушедшую главу Секретной службы и пообещал назначить замену

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден поблагодарил ушедшую в отставку главу Секретной службы Кимберли Читл и пообещал вскоре назначить нового директора ведомства, говорится в его заявлении.
«
"Мы с Джилл благодарны директору Ким Читл за ее десятилетия государственной службы. На протяжении всей своей карьеры в Секретной службе США она самоотверженно посвящала себя и рисковала своей жизнью, защищая нашу нацию", - говорится в опубликованном сообщении.
Байден добавил, что США продолжают независимую проверку, призванную разобраться в обстоятельствах покушения на экс-президента Дональда Трампа, и отметил, что планирует вскоре назначить нового директора Секретной службы.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
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