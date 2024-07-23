https://ria.ru/20240723/bayden-1961540032.html

Байден поблагодарил ушедшую в отставку главу Секретной службы

Байден поблагодарил ушедшую в отставку главу Секретной службы - РИА Новости, 23.07.2024

Байден поблагодарил ушедшую в отставку главу Секретной службы

Президент США Джо Байден поблагодарил ушедшую в отставку главу Секретной службы Кимберли Читл и пообещал вскоре назначить нового директора ведомства, говорится... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T18:05

2024-07-23T18:05

2024-07-23T18:17

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

покушение на дональда трампа

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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден поблагодарил ушедшую в отставку главу Секретной службы Кимберли Читл и пообещал вскоре назначить нового директора ведомства, говорится в его заявлении."Мы с Джилл благодарны директору Ким Читл за ее десятилетия государственной службы. На протяжении всей своей карьеры в Секретной службе США она самоотверженно посвящала себя и рисковала своей жизнью, защищая нашу нацию", - говорится в опубликованном сообщении.Байден добавил, что США продолжают независимую проверку, призванную разобраться в обстоятельствах покушения на экс-президента Дональда Трампа, и отметил, что планирует вскоре назначить нового директора Секретной службы.

https://ria.ru/20240723/bayden-1961536712.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, покушение на дональда трампа